【1.9GHz帯採用】最多9者同時通話を実現！“混信・騒音”のストレスを大幅に軽減する次世代インカム「DJ-R531シリーズ　CROSS・9」発売のお知らせ

アルインコ株式会社

アルインコ株式会社（大阪本社：大阪府大阪市 東京本社：東京都中央区 代表取締役社長：小林 宣夫）ではこの度、最多9者同時通話システム「DJ-R531シリーズ CROSS・9」の販売を開始いたしました。

左：親機DJ-R531P 右：子機DJ-R531

１. 1.9GHz帯採用で「混信」を回避へ

従来のトランシーバーとは全く異なる「1.9GHz帯」を採用。これにより、外部電波との「混信」リスクを物理的に回避。特定したグループで独立した通信環境を保ちやすくします。

２. 据置親機は不要！最多9者まで「電話のように」同時通話

親機（据え置き装置）を設置する面倒はなく、端末だけで最多9者が同時に会話できます。グループ通話をしているかのように、タイムラグのない円滑な流れで会話することが可能です。

３. AIノイズキャンセル（※特許取得済み）で騒音の中でも声が届きやすい

搭載された独自のAIが「人の声」と「背景の騒音」を瞬時に判別し、バックのノイズを低減。伝えたい指示や報告が相手にクリアに届きやすくなり、聞き直しのストレスを軽減します。

【ご注意】

ご使用に際してイヤホンマイク類、バッテリー(充電器)、または乾電池ケースが必要です。

用途に合うものを別途お求めください。

現場を支える、頼もしい基本スペック

価格

- 免許・資格不要： 届いたその日から、どなたでもすぐにご利用いただけます。- IP65/66/67相当の防塵・防水性能： 屋外の急な雨や、埃の多い現場でも安心のタフな構造です。- Bluetoothアクセサリ対応： ケーブルの煩わしさがないワイヤレスイヤホンマイクなどに対応。動き回る作業に最適です。- 約20時間の長時間運用： 1回の充電で長時間のシフトをカバーでき、バッテリー切れの心配を軽減します。

DJ-R531P：オープン価格

DJ-R531：オープン価格