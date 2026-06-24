【LILY BROWN】「Hearts2Hearts」と魅せる、夏のマリンコレクション最新ヴィジュアルを公開＜6月24日(水)12:00(正午)予約開始＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」は、「Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）」をスぺシャルモデルに迎えた最新ヴィジュアルを、2026年6月24日(水)12:00(正午)より公開いたします。本ビジュアルは、オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて公開、同時に予約販売を開始いたします。LILY BROWNでは、2025年10月より、グローバルな魅力とフレッシュな感性を兼ね備えた「Hearts2Hearts」をスペシャルモデルに起用した年間プロジェクトを展開しています。

LILY BROWN

26 SUMMER MARINE COLLECTION

starring Hearts2Hearts

盛夏の新作コレクションを纏ったHearts2Heartsの最新ヴィジュアルをお届け。

LOOK

PICK UP ITEMS

■2WAYセーラーカラートップス

価格：\11,880

カラー：WHT, BORDER, NVY

サイズ：Free

■セーラーカラーニットトップス

価格：\14,960

カラー：LGRY, RED, NVY

サイズ：Free

■ドッキングフリルニットベアトップス

価格：\13,970

カラー：PNK, BORDER, CGRY

サイズ：Free

■ボリュームフリルカットトップス

価格：\12,980

カラー：WHT, BRW, NVY

サイズ：Free

■フレアシャツミニワンピース

価格：\16,940

カラー：WHT, BLU, DOT

サイズ：Free

※UVカット、撥水機能付き(WHT/BLUのみ)

■ニットレースロンパース

価格：\18,920

カラー：FLOWER, RED, NVY

サイズ：0, 1

■レイヤードドッキングニットワンピース

価格：\25,960

カラー：BEG, BLU, NVY

サイズ：Free

■レースサテンサロペット

価格：\22,880

カラー：IVR, MNT, BLK

サイズ：Free

■【Lily Bear】キャリーオンボストンマリンバッグ

価格：\10,450

カラー：GRN, NVY

サイズ：Free

■【Lily Bear】マリンチャーム

価格：\6,380

カラー：PNK, YEL, BEG, BLU, DGRY

サイズ：Free

■MARINEモチーフパイルポーチ

価格：\6,380

カラー：LBLU, LIME, PNK

サイズ：Free

※すべて税込み価格

販売について

■ヴィジュアル公開日：2026年6月24日(水)12:00(正午）

・LILY BROWNオフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

■予約受付・販売開始日：2026年6月24日(水)12:00(正午）

・LILY BROWNオフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/lilybrown/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-lilybrown/ 〉

他

※一部アイテムは先行して販売中です。

■直営店舗発売日：一部アイテム販売中／その他アイテムは順次販売開始

・LILY BROWN全国直営店〈 https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx 〉

※営業時間は各商業施設に準じます。

Hearts2Hearts (ハーツトゥハーツ) プロフィール

【Team Profile】

Hearts2Hearts(ハーツトゥハーツ)は様々な感情や心からのメッセージを込めた神秘的で美しい音楽世界を通じて、世界中のファンと心を繋ぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められているグループ。

多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ONの計8人のメンバーで構成されている。

LILY BROWN(リリー ブラウン)について

『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な⾊使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。

LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/

lnstagram：@lily_brown_official

X: https://x.com/_lilybrown

TikTok: https://www.tiktok.com/@lily_brown_official?

Facebook：https://www.facebook.com/fashion.lilybrown