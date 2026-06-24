製薬企業向けSFA「Co-ReFit(R)」にAIによる活動サポート機能（β版）他を追加

株式会社ミュートス※AI活動サポート機能はβ版です。今後、ユーザー様からのフィードバックを踏まえ、継続的に改善・進化させてまいります。■開発の背景

2007年の創業以来、製薬・医療業界に特化したシステム開発を手がけてきた株式会社ミュートス（本社：大阪府大阪市 代表取締役：富山 慎二 以下、ミュートス）は、2024年3月にPC版の製薬企業向け営業支援システム「Co-ReFit(R) (名称：コ・レフィット）」（以下、Co-ReFit）をリリースして以来、スマートフォン版の提供や、面談の成果を最大化する各種機能の追加など、継続的に機能強化を進めてまいりました。

このたび追加したAIによる活動サポート機能等により、MRの面談準備から報告作成、さらには活動分析までを包括的に支援することで、業務の効率化と活動品質の向上を強力に後押しします。

■新機能の概要・特長

◇ AI活動サポート機能（β版）

- 報告アシスト過去の活動報告と面談でのアクション・医師の反応等に基づき、AIが報告内容の下書きを自動作成する機能です。文章はMRが確認のうえ適宜修正・追記を行う構成となっており、報告の入力時間を大幅に短縮することで、MRが本来の活動に集中できる環境を整えます。- 報告品質チェック活動の報告内容をAIが添削し、MRにフィードバックする機能です。報告の品質や、販売情報提供ガイドラインに照らしたリスクレベル、NGワードの検出等を判定します。上長へ提出する前にMR自身が内容を見直すことで、報告の質を自主的に高めることが可能です。- 活動要約蓄積された活動報告をAIが分析・要約する機能です。過去の活動概要や医師の関心推移、ペルソナ分析に基づいた医師の傾向を把握できます。さらに、次回アクションへのアドバイスを提示することで、MRの戦略的な活動を支援します。また、引継ぎ時には前任者の活動や医師の傾向を素早く把握できるため、担当変更時の円滑な引継ぎが可能です。- 面談シミュレーション面談前に、面談シナリオをAIとシミュレーションできる機能です。過去の活動報告から医師の傾向や製品への関心をAIが分析し、想定される質問や面談のアドバイス、注意点などを提示します。事前の準備をAIと共に行うことで、面談の質を高めます。

◇ 実消化明細機能

注力製品のプロモーション施策をMRに周知し、実施状況を進捗管理できる機能です。施策の実施状況は日々の活動報告と同時に入力できるため、MRに負担をかけることなく実績の収集が可能です。

また、組織ごとの進捗状況をリアルタイムに把握できることで、迅速な施策推進を支援します。

◇ 適応外情報の抽出機能

MRが報告した適応外情報をまとめて確認できる機能です。これまで蓄積していた適応外情報を集約・可視化することで見落としを防ぎ、安全性管理部門の業務負担を削減します。

■製品概要

「Co-ReFit」は、医師からより迅速かつ専門的な情報を求められるMRの自然な成長と、医師との面談時に更なる付加価値を与えることを目指したWebの営業支援システムです。

MRが日々行う面談結果の報告から次回面談計画の立案までに着目し、MR自身による報告内容の質向上、面談計画立案の負担軽減を支援します。もちろん、活動の計画立案・実績入力・報告機能だけでなく、MRの成長を促すナレッジ機能、提供情報の質を確保するコンテンツ管理/プレビュー機能、どんな情報を・いつ・どのように、どのくらい提供すべきかMR自身が考えるタイムライン機能と採用フェーズ管理機能も備えています。また、オープンなアーキテクチャを採用しており、他システムとのシームレスなデータ連携もカスタマイズ可能です。

※一部機能はPC版のみとなります

■対応ブラウザ

PC、スマートフォン、タブレット端末上のChrome、Safariブラウザ

■導入方法

弊社が提供するAWSクラウド環境を利用したプライベートなクラウドサービスとして、または、貴社のシステム環境に合わせたオンプレミス等、ご要望に沿ったご提案が可能です。

■Co-ReFit 製品サイト

https://www.co-refit.media/

■お問い合わせ

株式会社ミュートス Co-ReFit製品担当

大阪府大阪市中央区久太郎町2-2-7 山口興産堺筋ビル3階

Tel：06-6266-0440

Mail：salesg@mythos-jp.com