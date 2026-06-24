ボンボンTVが、子どもの動画制作を応援！全国小中学生動画コンテスト、作品募集中！

FULMA株式会社

全国小中学生動画コンテスト FULMA Creator Awardsを運営するFULMA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齊藤 涼太郎）は、本コンテストの応援団に、チャンネル登録者数285万人の人気YouTubeチャンネル「ボンボンTV」が、4年連続で就任したことを発表します。

今回の決定により、全国小中学生動画コンテストは、より多くの子どもたちが夢に向かって、動画作りにチャレンジできる環境を届けていきます。

また「まずは見てみる、やってみる！」を合言葉にするボンボンTVは、動画作りに挑戦する小中学生のチャレンジを応援しています。

■ボンボンTVからの応援コメント

よっち

今年も皆さんの素敵な作品を応援させていただきます！

僕が作品を作る上で大切にしている事は「人の記憶に残る」です。

作品は作って終わりではなく、たくさんの人に触れ、色んな色になります。どんな色かは人それぞれ違いますが、どんな色でも良く、

僕は人生が色鮮やかになれば良いなと思っています！今年もたくさんの素敵な色の作品を全力で応援させていただきます！

みーみ

みなさんはどんな動画を作ってみたいですか？

動画作りは自分の個性を1番出せる場所だと私は思っています！！

どんな動画にも正解はありません！自分が楽しい！と思う作品を作ってください！！叶えたい夢は自分が1歩を踏み出さなければ始まりません。私達はみなさんが踏み出す1歩を全力で応援しています！今回もみなさんが作る素敵な作品を楽しみにしてます！！！

ゆめちゃん

みなさんには今、叶えたい夢や挑戦したいことがありますか？

動画作りに正解はありません。面白い、楽しい、感動したなど、

誰かの心を動かした瞬間に、その作品は特別なものになると思います！夢に向かって頑張ることは、時には大変なこともあるけれど、

その一歩一歩がきっと未来の自分を輝かせてくれるはずです。

自分らしさを大切にしながら、たくさん挑戦して、たくさん楽しんで、動画作りを通して自分だけの「好き」を見つけてください！

みなさんの夢や想いが詰まったキラキラした作品に出会えることを楽しみにしています！



せおりん

動画づくりは、本当に面白くて、同じ素材を使っていても、作る人が違えばまったく違う作品になります！編集の仕方や表現方法、その人ならではの発想によって、新しいユーモアが生まれ、作品に個性が表れていきます！だからこそ、正解はひとつではありません。

あなたにしか作れない、唯一無二の作品があります！そのあなただけの個性を世界中に届けてみませんか？きっと、あなたの動画を見て笑顔になる人がたくさんいます！そんな皆さんの素敵な動画を楽しみにしてます！沢山の応募待ってるよー！

■ボンボンTVからの応援動画

ボンボンTVの皆さんから、動画制作にチャレンジする小中学生への応援コメントをいただきました。

ボンボンTVの応援動画はこちらから :https://youtube.com/shorts/Fo_Wu5hlNnk?feature=share

■ボンボンTVについて

人気の動画クリエイターたちが、「まずは見てみる、やってみる！」を合言葉に日々チャレンジ！

「ボンボンTV」は、実験や工作をはじめとした「やってみた動画」などを、毎日ボンボン発信する「面白くて、ためになる」ネット放送局です。

https://www.youtube.com/channel/UC6VSFaHYbR-bhNer7DXxGNQ

■全国小中学生動画コンテスト FULMA Creator Awards（フルマクリエイターアワード）とは

全国小中学生動画コンテスト FULMA Creator Awards（フルマクリエイターアワード）は、次世代を担う小学生・中学生から才能溢れるクリエイターを発掘、育成し、子どもと社会をつなぐ、小中学生向け動画制作コンテストです。

応募作品は「考える力」「伝える力」「つくる力」の3つの項目から審査され、特に優秀な10作品は最終審査会にて表彰されます。

【2026年6月1日よりエントリー受付中！この夏は動画作りにチャレンジしよう 】

<コンテスト公式HP>

https://fulma-creator-awards.com/