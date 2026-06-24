毎日食べても飽きない「舎鈴」が6月27日（土）ボーノ相模大野に待望のニューオープン！

株式会社松富士食品画像：特製つけめん。舎鈴を代表するつけめん。具材豊かで食べ応えあり。

株式会社松富士食品（本社：東京都千代田区）は、2026年6月27日（土）、神奈川県相模原市の商業施設「ボーノ相模大野」内に、つけめん専門店「舎鈴（しゃりん）」をオープンいたします。

舎鈴といえば「つけめん」。濃厚スープに極太麺でつけめんブームを牽引した「六厘舎」の姉妹店として誕生しました。舎鈴の特徴は、あえて“中濃”に仕上げたスープ。鶏や豚などの動物系素材と香味野菜をじっくりと煮込み、旨味をしっかりと引き出したうえで、複数の香辛料を加えることで、すっきりとした後味とバランスの良さを実現しています。

麺は、小麦の風味を感じられる特注のストレート中太麺。中濃スープとの相性は抜群で、最後の一口まで飽きずに楽しめます。ボリューム感も十分で、舎鈴のつけめんはまさに日本の“日常食”。「旨い・安い・腹いっぱい」をコンセプトに、毎日食べたくなる一杯をお届けします。

舎鈴 ボーノ相模大野店

■ 駅直結の好立地、和モダンで開放的な新店舗

小田急線「相模大野駅」直結の「ボーノ相模大野」内にオープンする新店舗は、温かみのある木目を基調とした明るく開放的なデザインが特徴です。外観は大きなガラス張りで、女性お一人や初めての方でも気軽に入りやすい雰囲気に仕上げました。店内には、お一人様で気兼ねなく楽しめるカウンター席に加え、グループで楽しめるテーブル席を完備。お買い物帰りからお仕事・学校帰り、ご家族連れまで、幅広いお客様に快適で心地よい空間を提供いたします。

【新店舗概要】

店舗名： 舎鈴 ボーノ相模大野店

オープン日： 2026年6月27日（土）

所在地： 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目2-1 ボーノ相模大野 ノースモール102

営業時間： 10:00～23:00(LO22:30)

席数： 39席

※ブランドサイトはこちら https://tsukemen-sharin.com

■株式会社 松富士食品について

外観イメージ店内イメージ

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役社長】 瓦葺一利

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】

https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】

https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

https://mtfj.co.jp/inquiry/