デザートだけで構成する唯一無二のコース体験「mudae.（ムデ）by Justin Lee」サマーメニュー提供開始 　桃・マンゴー・メロンを使った夏限定メニュー登場

コンラッド大阪左） 「モモ」イメージ 中）「赤道」 右） 「メロン」イメージ

【2026年6月24日（水）】コンラッド大阪（大阪市北区中之島、総支配人 レオ・フランクル）は、ホテル40F C:GRILL（シーグリル）カウンターエリアにオープンした期間限定デザートバー「mudae. （ムデ）by Justin Lee」のメニューを、2026年6月24日（水）から夏仕様へと一部リニューアルします。

桃・マンゴー・メロンなど旬のフルーツを用い、意外性のある組み合わせと繊細な構成で、ひと口ごとに驚きが広がる新たなデザートコースを提供します。

ウェブサイトはこちら :https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/dessert-bar

スイーツのみで構成されるコース体験という独自のスタイルを持つ「mudae.（ムデ）」は、「舞台」を意味する韓国語に由来し、韓国で高い評価を受けるパティシエ、Justin Lee（ジャスティン・リー）が監修するデザートバーです。6月24日（水）から提供するサマーメニューでは、シーズナルメニュー3品を夏のフルーツを用いた構成へとアップデート。日本各地の食材を取り入れたメニュー開発を行うシェフ・ジャスティンが自ら市場へ足を運び、試作を重ねて完成させたコースです。桃・マンゴー・メロンといった季節のフルーツを大胆に再構築し、「料理か、スイーツか」という境界を超える新しい味覚体験を提供します。

サマーメニューのご紹介

モモ イメージ

モモ（Peach）

（ピーチ、レモンバベーナブリュレ、ミルククランブル、ピーチソルベ、ホワイトバルザミコ酢、アーモンド）

レモンバーベナの香りを移したブリュレに、ホワイトバルサミコを効かせたピーチのジュレを合わせました。ミルククランブルの食感、ピーチソルベの爽やかさ、ピーチコンポートの果実味が重なり、それぞれの素材の個性を楽しめるデザートです。

旬を迎えた桃のジューシーな味わいと、淡いピンクの色合いが初夏らしい一皿に仕上げています。

赤道（Sekido） イメージ

赤道（Sekido）

（宮古島産マンゴー、パッションフルーツ、タピオカ、ココナッツクリーム、パンダンリーフ、カカオニブ）

バニラのような芳醇な香りを持つパンダンリーフで香り付けをし、ココナッツクリームで和えたタピオカに、パッションフルーツを加えたカスタードクリームを合わせました。ライムを効かせたマンゴーソルベとフレッシュマンゴーを添え、南国フルーツの豊かな甘味を引き立てています。仕上げにカカオニブのテュイルと砕いたココナッツコーヒーメレンゲをあしらい、ほろ苦さをアクセントとして加えました。

メロン（Melon） イメージ

メロン（Melon）

（メロン、バナナ、ホワイトチョコレート、メロンソルベ）

静岡・北海道メロンの香りを主役にしたデザート。ホワイトチョコレートとクリームで覆ったタルトの中に、松の実のクリームとバナナを合わせています。上には白ワインビネガーでマリネしたスライスメロンを重ね、果実の甘みの中にほのかな酸味を思わせる奥行きを加えています。

サイドにはメロン、ディル、メロンソルベを添え、清涼感のある味わいがタルトと合わさることで、それぞれの香りがより引き立ちます。メロンの新たな魅力を引き出した、印象的な一皿です。

※メロンの産地は、時期により変更となる場合があります。

一部メニューのご紹介

カプレーゼ イメージ

Caprese （カプレーゼ）

（トマト、バジル、パルミジャーノ・チーズ、ブラックオリーブ）

カプレーゼサラダから着想を得た、シェフ・ジャスティンのシグネチャーディッシュ。フレッシュトマト、マリネトマト、セミドライトマトと、異なる食感に仕立てたトマトと、ヨーグルト、ベリーソース、メレンゲ、パルミジャーノ・チーズのアイスクリーム、バジルソース、そして塩味の効いたブラックオリーブパウダーで仕上げています。マリネトマトの甘さ、メレンゲのサクサクとした食感とほんのりとした甘み、そしてさっぱりとしたヨーグルトが重なり、最後の一口まで驚きと新鮮さが続く一品です。

カルボナーラ イメージ

Carbonara（カルボナーラ）

（ベーコン、オニオン、ペコリーノ、カンポットペッパー）

クリーミーなカルボナーラソースとジェラートの素材構成の類似性に着目した、遊び心溢れる一皿です。

ベーコンの旨みを凝縮した塩気のあるベーコン風味のアイスクリームに、カンポットペッパー（カンボジア産の香り高い黒胡椒）が香る濃厚なクリームを合わせることで、味わいの輪郭をより鮮明に描き出しました。

ペンネを模したパルミジャーノやペコリーノチーズ、大きくて平らな塩の結晶マルドンソルトが、口に運ぶたびに「カルボナーラ」であることを再認識させてくれます。

じっくりと炒め上げたオニオンジャムを添えたブリオッシュトーストとともにお召し上がりください。

クラナカン イメージ

Cranachan（クラナカン）

（ラズベリークリーム、ハニー、オートミール、ウイスキー）

シェフ・ジャスティンが、オーストラリア時代のスコットランド人のシェフから教わった伝統的なスイーツを、現代的な演出で昇華させた一品です。

ベースには、ヴァローナ社の「デュルセ」チョコレートを使用した濃厚なクリームと、ハニーで香ばしくローストしたオートミールを、そしてその上には、鮮やかなラズベリーシャーベットのカップをスタンバイ。

仕上げは、お客様の目の前で液体窒素を用いて急速冷却するウイスキークリームを加え、伝統的な素材が、最新の技法によって驚きに満ちたデザートへと生まれ変わる瞬間をご覧いただきます。口に含んだ瞬間のひんやりとした驚きと、ザクザクとした食感となめらかに溶け出すクリームのコントラストで、最後の一口まで感動が続きます。

アラカルトでは、バルーン型のラズベリーカップでご提供。バルーンを割ってお召し上がりください。

スプリングコースのご紹介

ランチコース（5品） 8,000円

カプレーゼ

カルボナーラ

赤道

モモ

クラナカン

ランチコースイメージ

ディナーコース（7品） 12,000円

カプレーゼ

カルボナーラ

メロン

トリュフ＆キャビアクレープ

赤道

モモ

クラナカン

ディナーコースイメージ

シグネチャーコース（3種の前菜＋ディナー7品）15,000円

3種の前菜

・和牛・生ウニ・トリュフ

・アオリイカ、ズッキーニ、キャビア

・アワビ、花ニラ、フロマージュブラン

カプレーゼ

カルボナーラ

メロン

トリュフ＆キャビアクレープ

赤道

モモ

クラナカン

※全てのコース コーヒーまたは紅茶付き

シグネチャーコースイメージ

ペアリングドリンクのご紹介

ペアリングドリンクイメージ

料理ごとに響きあう、五感で楽しむドリンクをバーテンダーがペアリングしました。

「マンゴーマニア」×赤道

国産プレミアムウォッカ「Keys&Bricks」をベースに、マンゴージュース、ビターシロップ、ミルクを合わせました。

マンゴーの味わいの奥に、ヨーグルトとウォッカの香りをほのかに感じるカクテルです。

「メロンチェロフィズ」×メロン

メロンの果実を漬け込んだリキュールのメロンチェロをスペインの辛口白ワイン、ティオ・ペペで割り、フランス産ハーブリキュールを加えました。メロンの芳醇な香りを、きりっとした酸味のティオ・ペペが引き立てる一杯です。

「アブソリュートピーチ」×ピーチ

和歌山県産の梅酒、備長炭の調べをベースに、天然完熟ピーチフレーバーが特徴のアブソルートピーチウォッカ、ホワイトキュラソー等をソーダで割ったカクテル。香りのなかにスッキリとした後味を楽しめるカクテルです。

カクテル・モクテルペアリング

各種2,000円

ペアリングセット 3種 6,000円、4種 7,400円、5種9,000円

ワインペアリング

各種1,800円

デザートバー 「mudae. by Justin Lee」詳細

場所： 40階 C:GRILL / シーグリル内カウンターエリア（12席）

営業日：水曜日～日曜日

時間 ランチ： 12:00～15:30（L.O.14:00）ディナー： 18:00～22:30（L.O.20:00）

メニュー： ランチコース 5品 8,000円

ディナーコース 7品 12,000円

シグネチャーメニューコース（ディナーのみ） 前菜3品＋コースメニュー7品 15,000円

※各コース、コーヒーまたは紅茶付き

アラカルトメニュー

ペアリングドリンク各種

URL： https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/dessert-bar

予約： HP(https://www.tablecheck.com/shops/conradosaka-cgrill/reserve?menu_lists=6961ac0f8070437113392740)もしくは、お電話 06-6222-0111 （代表）にて承ります。

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※画像はイメージです。

※表示のメニュー内容および料金は、仕入れ状況により、予告なく変更になることがあります。

Justin Lee （ジャスティン・リー） パティシエ

Justin Lee （ジャスティン・リー）

料理人である母親の影響を受けて育った、韓国出身のパティシエ、ジャスティン・リー氏。西洋の伝統技法と東洋の素材を融合させた「ツイストスイーツ」を得意とし、その独創的なアプローチで世界的に注目を集めています。

オーストラリアやニュージーランドの名店で経験を積み、ペストリーの道へ進んだリー氏は、帰国後ソウルに自身の名を冠した 「JL DESSERT BAR」 をオープン。イタリア料理のエッセンスを取り入れ、カルボナーラなどの料理をスイーツとして再構築する革新的なスタイルで、“スイーツバー”という新たなスイーツ体験を確立しました。

2024、2025年と2年連続でBest Cafe & Dessert in Koreaを受賞したほか、フランスのレストランガイド「ラ・リスト」が注目するパティスリーに贈る賞「Pastry Talent of the Year Award」を2024年に受賞しました。

現在はアジア各地で活動を広げながら、日本の四季や感性にインスピレーションを受けた作品づくりにも挑戦し続けています。

コンラッド大阪について

水都大阪のランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階（33～40階）に2017年6月9日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマート・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address in the Sky - 雲をつきぬけて - ” をコンセプトに地上200メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテルには、50平方メートル ～の広さを誇る客室（164室）、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに満ちた4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える2つのバンケット施設、スパ、プール、フィットネスクラブ、ウエディングチャペルなど、充実の設備を擁しています。コンラッド大阪は、人と人、人と街、アート、そして文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーションを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、conradosaka.jp(https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/)は5大陸に50軒のホテルを展開しています。大胆なデザイン、印象に残る体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに融合させることで、目的意識を持った旅行者にインスピレーションをもたらします。直感的なサービスと各デスティネーションと深く結びつく体験を通じて、お客様の探求心を高めます。これは、「Conrad 1/3/5」プログラムとして具現化されており、1時間・3時間・5時間の時間枠で、各ホテルの文化、冒険心を刺激するアクティビティ、そして地域の魅力を感じる体験を提供し、デスティネーションとつながりをより深めます。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最高水準のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/conradhotels(https://stories.hilton.com/brands/conrad-hotels)、 Instagram(https://www.instagram.com/conradhotels/)、 X(https://x.com/conradhotels)をご覧ください。