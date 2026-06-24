【リラックマ】開けるワクワク感がたまらない♪全6種類を集めたくなる「ブラインド巾着M」がスケーターから新登場！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、「ブラインド 巾着M」および全種類が揃う「ブラインド 巾着M BOX」を新発売いたしました。

本製品は、大人気キャラクター「リラックマ」のデザインをあしらった、日常使いにぴったりなサイズの巾着袋です。

パッケージを開けるまでどのデザインが入っているか分からないワクワク感を楽しめるブラインドパッケージ仕様となっており、コレクションとしてはもちろん、ギフトにも最適なアイテムです。

■商品特長

どのデザインが入っているか開けるまで分からないドキドキのブラインドパッケージ仕様になっています。

同時発売の「ブラインド 巾着M BOX」をご購入いただくことで、全6種類のデザインを重複なくすべて揃えることができます。

さらに、そのうちの1種類はシークレットデザインとなっており、ファン必見の特別感溢れる内容に仕上げています。

■商品詳細

ブラインド 巾着M リラックマ

価格：1,155円（税込）

サイズ：W155×H170mm

JANコード：4973307749551

品番：KBB21

仕様：1枚（ブラインドパッケージ）

ブラインド 巾着M BOX リラックマ

価格：6,930円（税込）

JANコード：4973307749575

品番：KBB21B

仕様：6枚/BOX

BOX購入で全6種類のデザインが重複なしでコンプリートできる豪華なセットです。

通常デザインに加え、特別なシークレットデザインが1種類含まれています。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/shop/default.aspx

および、全国の専門店、雑貨店など。

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■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。 お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021