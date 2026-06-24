【無料セミナー】DX後の社内問い合わせ急増を防ぐ分岐点とは？メディアリンクなど3社が7月7日に共催ウェビナー開催

メディアリンク株式会社

電話AIエージェント「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸）が主催する無料オンラインセミナー「DXで社内問い合わせが増えた会社と、増えなかった会社の分岐点」へ登壇いたします。

■ ウェビナー開催の背景

近年、多くの企業において新システムの導入やツールの刷新、リモートワークの定着が進んでいます。しかし、これらが重なるたびに、「操作方法がわからない」「ログインできない」「申請方法が変わった」といった問い合わせが増加し、社内ヘルプデスクやサービスデスクの担当者が日々の対応に追われる状況が生まれています。

その結果、問い合わせ対応の属人化、ナレッジ整備の遅れ、残業の常態化といった課題が深刻化しやすくなります。

そこで本セミナーでは、問い合わせが増えた会社と増えなかった会社の具体的な違いを解説。「問い合わせを増やさない体制づくり」の第一歩をお伝えします。

■ このような方におすすめ

■ 本セミナーで学べること

■ 開催概要

会社概要

- DXやシステム移行後に、社内問い合わせ件数が以前より増えている- 社内ヘルプデスクやITサポート担当者が、問い合わせ対応に追われている- 問い合わせ対応が属人化し、ナレッジ共有や標準化が進まない- DX後に社内問い合わせが激増する会社と、増えにくい会社の構造的な違い- 社内ヘルプデスク業務を安定運用するための、ナレッジ整備と問い合わせ管理の考え方- ヘルプデスク外注化の基本的な仕組みと導入の流れ詳細はこちらをクリック :https://www.persol-bd.co.jp/eventseminar/contactcenter/wd-20260707/?organizationId=1839- 日時：- - 【ライブ配信】2026年7月7日(火) 11:00～12:00- - 【アーカイブ配信】2026年7月8日(水)・7月9日(木) 11:00～12:00- 会場：オンライン- 主催：パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社- 共催：株式会社zooba、メディアリンク株式会社- 参加費：無料- お申し込みURL：https://www.persol-bd.co.jp/eventseminar/contactcenter/wd-20260707/?organizationId=1839

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング