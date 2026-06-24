「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」 7月7日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロビール(株)は、「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」を、7月7日(火)に全国で数量限定発売します。



ヱビスビールは「さぁ、いい顔でいきましょう。」をテーマに、「たのしみながら世界を変えている人々」と共創しながら人々の前向きな気持ちを生み出すようなコミュニケーションを展開していきます。



そのようなヱビスビールと祭り文化との高い親和性に着目し、前向きな気持ちを生み出し内側から幸せが生まれる「夏祭り」を、今夏のブランドコミュニケーションテーマとして定め、さまざまな施策に取り組んでいきます。



その一環として発売される本商品は、日本を代表する漫画家の一人で、時代の空気を映す文化的存在として読者を魅了し続けている矢沢あい氏とのコラボレーション第2弾の商品です。



第1弾は今年の3月に発売し、明治時代より展開していたヱビスビールの美人画ポスターを矢沢あい氏が現代にアップデートして描き下ろしたデザイン缶(注1)で、大変ご好評をいただきました。



今回の第2弾は「夏の宵の華やぎ」や「夏の涼やかなひととき」をデザインテーマとし、提灯のあかりを添え、浴衣姿で夏の風情を楽しむ上質で華やかな瞬間を繊細なタッチで描き下ろしたデザインとなっています。



また商品の発売にあわせて「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン」と「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶が当たるXのフォロー＆リポストキャンペーン」を実施します。



そして、7月に矢沢あい氏コラボレーションイベントを「YEBISU BREWERY TOKYO」(注2)と名古屋で開催いたします。詳細は6月中頃に発表を予定しています。



今もなお進化し続けるブランドの世界観を表現したヱビスビールと矢沢あい氏のコラボレーションをお楽しみください。



135年の歴史を持つヱビスは、ビールの可能性をさらに追求し続け、これからもお客様の心を満たし、前に進む意欲を高めていくことで、世の中に前向きな変化をもたらせるよう挑戦を続けてまいります。



(注1) https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018262/

(注2)「YEBISU BREWERY TOKYO」専用ページ：https://www.sapporobeer.jp/yebisu/communication/yebisu-brewery-tokyo/



■商品概要

1.商品名

ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶

※中味は通常のヱビスビールと同じです。



2.パッケージ

350ml缶、500ml缶



3.発売日・地域

2026年7月7日(火)・全国



4.参考小売価格

オープン価格



5.デザイン特長

「夏の宵の華やぎ」や「夏の涼やかなひととき」をデザインテーマとし、提灯のあかりを添え、浴衣姿で夏の風情を楽しむ上質で華やかな瞬間を繊細なタッチで描き下ろしたデザイン



■キャンペーン概要

１.ヱビスビール 矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン

1.キャンペーン名称

ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン



2.対象商品

ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶350ml 6缶パック

ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶500ml 6缶パック



3.キャンペーン概要

「当たり」が出たら、矢沢あい描き下ろしグッズを合計4,000名様にプレゼントいたします。



4.応募方法

ご購入いただいた対象商品の6缶パックの内面に「当たり」が出たら、6缶パックスリーブに印刷されている当選ハガキにて応募。



5.応募期間

2026年7月7日(火)～9月30日(水) 当日消印有効



6.賞品

A賞「矢沢あい描き下ろしイラスト入り リーデルグラス<オヴァチュア>ビアー(2個入り)」500名様

B賞「オリジナル デザイン缶(矢沢あい描き下ろしデザイン缶350ml・500ml 各3本)オリジナルBOX入り」3,500名様



7.応募資格

日本国内にお住まいの満20歳以上の方



8.賞品お届け

2026年10月下旬頃のお届け予定

※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合があります。

※賞品のお届け先は、日本国内のみとさせていただきます。

※お客様の住所・転居先が不明などで賞品がお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

※応募の受付、当選確認に関するお問い合わせ、および応募後の住所等の変更はお受けできません。

※当選賞品の交換、換金、返品はできませんので予めご了承ください。



9.問い合わせ先

〒311-1599

日本郵便株式会社 鉾田郵便局 郵便私書箱第６号

「矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン」事務局

・電話番号：0120-262-565(フリーダイヤル)

・事務局開設期間：2026年7月3日(金)～11月30日(月)まで

・受付時間:10:00～17:00(但し、土・日・祝日を除く)

２.ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 フォロー＆リポストキャンペーン

1.キャンペーン名称

ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 フォロー＆リポストキャンペーン



2.キャンペーン概要

サッポロビールX公式アカウントをフォローし、期間中に投稿される対象ポストをリポストして応募すると抽選で100名様に「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」350ml×24本が当たります。



3.応募期間

2026年7月7日(火)～7月13日(月)



4.問い合わせ先

・電話番号：0120-262-565 (フリーダイヤル)

・事務局開設期間：2026年7月3日(金)～11月30日(月)まで

・受付時間：10:00～17:00(但し、土・日・祝日を除く)



■矢沢あい氏とは

兵庫県出身。1985年のデビュー以来、『天使なんかじゃない』『ご近所物語』『Paradise Kiss』『NANA』などの人気作品を多数発表。

特に『NANA』は社会現象にもなり、2002年には小学館漫画賞を受賞した。



■ヱビスビールとは

1890年の誕生以来、本場ドイツのおいしさにこだわり、本物のビールの先駆者として、おいしさを磨き続けてきたヱビスビール。麦芽100％、ヱビス酵母、ふんだんに使用されたバイエルン産アロマホップを使用し、長期熟成。

吟味しつくされた原料と製法がつむぐ、旨味あふれる、ふくよかなコクが特長です。

誕生 135年を迎えた2025年のリニューアルでは、麦芽の配合をきめ細かく調整することで、より一層ふくよかな余韻が楽しめる味わいと美しい黄金色に磨きをかけました。

ヱビス ブランドサイト https://www.sapporobeer.jp/yebisu/



(C)矢沢漫画制作所／集英社



【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800