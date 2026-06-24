スタジオコフレ53店舗目、埼玉県内5店舗目となる「熊谷スタジオ」が2026年6月27日オープン

株式会社キャラット01_スタジオコフレ熊谷スタジオ

株式会社キャラット(本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之)は、運営するプライベート型フォトスタジオ「スタジオコフレ」の53店舗目として、埼玉県5店舗目となる「熊谷スタジオ」を2026年6月27日（土）にオープンいたします。

お子さまの成長の軌跡は、特別な空間でリラックスして残していただきたい。「手軽でスピーディーな“ファストフード”とはひと味違った“スローフード”を選ぶように、ひとりひとりのペースで撮影出来たら…」という想いからうまれたのが“Slow Photo”のスタジオコフレです。2012年のブランド誕生からずっと、プロの手による内装デザインとコフレオリジナルのお⾐装、プライベート空間での撮影による極上のお写真がスタイリッシュなママたちに支持され続けています。

出店の背景

この度オープンするのは、埼玉県熊谷市の「熊谷スタジオ」です。熊谷市は埼玉県北部の中心都市として発展し、JR高崎線や上越・北陸新幹線が利用できる交通利便性の高さから、県北エリアのみならず群馬県南部からのアクセスも良好なエリアです。

また、荒川をはじめとする豊かな自然環境と大型商業施設、医療機関、教育施設がバランスよく整い、子育て世帯にも人気の街として知られています。近年は共働き世帯の増加に伴い、生活利便性と住環境を両立できるエリアとして注目を集めています。

熊谷スタジオは、上熊谷駅より徒歩約7分。駐車場も10台完備しており、小さなお子様のいるファミリーのお車移動も容易です。埼玉県内5店舗目のスタジオとして、県北エリアのお客様にもより身近にスタジオコフレの撮影体験をお届けします。

熊谷スタジオの特徴

02_スタジオコフレ熊谷スタジオ

１：コンセプトは【TISSER LE TEMPS】

フォトジェニックな空間スタイリングを生み出すのは当社内のフォトスタジオスタイリングのプロ集団。スタジオコフレは、お店ごとに異なるコンセプトに基づき、色味を統一した「ワントーンフォト(R)」(※)の世界観をベースに、ひとつひとつ内装を施工しています。

熊谷スタジオのコンセプトは、【TISSER LE TEMPS（ティセルタン）】- 時を紡ぐ -。地域に受け継がれてきた風景や記憶と、ご家族それぞれの想いをやさしく重ね、“今この瞬間”を未来へと紡ぐ写真スタジオです。命のはじまりから成長の節目、何気ない日常まで、時を越えて愛される一枚に仕上げます。

※「ワントーンフォト」は、株式会社キャラットの登録商標です。

2．レンタル可能なオリジナル⾐装やオリジナルアイテムで、コフレだけの特別な撮影を

特別な日を彩る和洋のお⾐装にこだわり抜いているのもコフレの大きな特徴です。国内外のアンティークやブランド品の買い付け、オリジナル衣装など、コフレならではの充実したラインナップです。

ベビー向けからお誕生日撮影にぴったりのドレス、男女でお召しになれるセットアップなどの和洋オリジナル衣装まで、オリジナルアイテムが叶える特別なお写真はコフレならではの世界観。さらに、お気に入りのお衣装やおもちゃなどのお持ち込みアイテムとの撮影も叶えられます。

3．その日の体験を思い出にする「未来への手紙」

03_スタジオコフレ熊谷スタジオ

熊谷スタジオでは、スタジオ内に専用ポストを設置し、ご来店いただいたお子さまやご家族に1年後の自分たちへのメッセージを書いていただく企画を予定しています。

撮影当日の気持ちや将来の自分への想い、家族へのメッセージなどを手紙に綴り、一年後にご自宅へお届けすることで、写真だけでは残せない「その日その時の気持ち」も未来へ届けたいと考えています。

熊谷スタジオオープニングプランおよびイベント概要

この度のオープンを記念し、特典付きの6種類のパッケージプランとイベントをご用意しました。バースデー、七五三、お宮参り、入園・卒園などシーンを問わずご利用ください。

04_スタジオコフレ熊谷スタジオオープニングプラン

◆撮影期間

2026年6月27日（土）～2026年9月27日（日）

◆オープニングプラン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60054/table/226_1_fb6f7f2467df76e7edbd0786164a4896.jpg?v=202606241052 ]

※オープニングライトデータプランおよびオープニングライトアルバムプランは平日限定プランとなります。

プラン内容について詳細はスタジオコフレ熊谷スタジオのホームページ(https://coffret-p.jp/studio/kumagaya)または公式Instagram(https://www.instagram.com/studiocoffret_kumagaya)をご確認ください。

レセプションパーティー

05_スタジオコフレ熊谷スタジオ

◆開催日時：2026年6月26日（金）10:00～17:00

◆入場料：無料

◆内容：オープンを記念したレセプションパーティーの開催

・プロカメラマンによる撮影会

・スタジオコフレ主催ハイハイレース

・ヘアアレンジ体験会

※内容や参加方法について、詳細はスタジオコフレ熊谷スタジオの公式Instagram(https://www.instagram.com/studiocoffret_kumagaya)をご覧ください

スタジオコフレ熊谷スタジオ詳細

【店名】スタジオコフレ熊谷スタジオ

【住所】〒360-0815 埼玉県熊谷市本石2丁目169‐1

【アクセス】電車：上熊谷駅より徒歩7分

【電話番号】050-1882-2394

【営業時間】9:00～18:00

【定休日】火曜日・木曜日(祝日除く)

【URL】 https://coffret-p.jp/studio/kumagaya

【Instagram】https://www.instagram.com/studiocoffret_kumagaya

※店舗の営業時間および営業日に変更がある可能性がございます。詳細はwebサイトをご確認ください。

※本プレスリリースの画像は、全て他スタジオでのイメージカットです

06_スタジオコフレStudio Coffret（スタジオコフレ）

完全プライベートの空間を2時間使用でき、リラックスした雰囲気の中でお子様の自然な姿を撮影できます。ヘアメイクはもちろん、インテリアや一部衣装もコフレオリジナルで取り揃えています。毎年撮影に訪れる根強いファンも。

URL：https://coffret-p.jp/