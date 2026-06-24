株式会社白崎コーポレーション、「route-D AIデータ入力」を導入し受注を自動化

株式会社route-D

株式会社route-D（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本光暁、以下「route-D」）が提供する次世代型AI-OCR「route-D AIデータ入力」が、株式会社白崎コーポレーション（本社：福井県鯖江市、代表取締役社長：白崎 智之、以下「白崎コーポレーション」）に導入されました。

導入背景

白崎コーポレーションでは、地方に拠点を構えていることもあり、受注業務を担う人材の確保が課題となっていました。限られた人員で日々の受注処理を安定的に行うため、以前からOCRの導入による業務効率化を検討していました。

一方で、従来のOCRでは、取引先ごとに異なる発注書ごとのレイアウトのわずかな違いやフォーマットの差異に十分対応できず、期待する読み取り精度が得られないという課題がありました。

導入概要

白崎コーポレーションは、過去に導入を見送ったOCRソリューションについて改めて検討を開始。「route-D AIデータ入力」のトライアルを実施し、以下を評価し導入を決定しました。

今後の展望

- 事前設定不要で高いデータ化精度を実現「route-D AIデータ入力」は表記や配置が異なる発注書に対して、AIが内容を読み取り、自動で項目を判断します。従来のAI-OCRのような帳票ごとの細かな座標設定を行わなくても、発注書の内容を高精度にデータ化できる点を評価しました。- 複雑な受注処理ルールの学習をroute-Dがサポート単純な文字の読み取りだけでなく、実際の業務で運用されている特殊な入力ルールや、独自表記からの自社コード変換も学習可能です。route-Dが処理ルールの学習をサポートするため、現場への負荷をかけずに短期間で業務利用を開始できる点が導入の決め手となりました。

「route-D AIデータ入力」導入後、わずか数ヶ月で全担当者が業務に活用している状態を実現しました。

また、業務フローや役割分担の見直しが進んだことで受注業務の標準化が進み、在宅作業が可能になるなど、より柔軟な業務体制の構築につながっています。現在は、ほか事業部での活用も進められています。route-Dは今後も白崎コーポレーションにおける人手不足や属人化の解消に向けて、引き続き伴走してまいります。

「route-D AIデータ入力」について

「route-D AIデータ入力」はフォーマットがバラバラな受発注書類のシステム登録を自動化できるプロダクトです。主に以下4点の特徴で、他社比較で90%のお客様に選ばれています。

route-Dについて

- 座標設定不要でAIが書類を理解し、データ整理- 使うほどに業務ルールを理解して賢くなるAI- 読み取り内容を社内のマスタ情報に変換 - 行数制限なし、料金も据え置き。表記ゆれ検索に対応- 専門家の伴走や、AI一括学習機能によってスピーディーな本運用が可能資料請求はこちら :https://route-d.co.jp/requestlp

日本の製造/流通業では人手不足が深刻化しており、アナログで非効率な業務の効率化/自動化が強く求められています。また、業務の中で蓄積したデータの活用余地も大きく残っています。route-DはAIを活用してこのような課題を解決し、人手不足の中でも日本の製造業や流通業が持続的に成長できる世界の実現を目指しています。

- 設立：2022年12月- 代表者：松本光暁- 事業内容：製造業・流通業に特化した生成AIプロダクトの開発・販売- 従業員数：25名（業務委託含む）- 資本金：3.73億円（資本準備金含む）- 本社所在地：東京都千代田区九段南4-6-10 九段南ビル4階- route-D AIデータ入力 Webページ：https://route-d.co.jp/service/lp