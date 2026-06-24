【子ども入園無料！】初開催の親子レッスンやお仕事体験など夏休み期間を楽しむ豊富なアクティビティ満載「ひまわりと過ごす里山の夏休み」

茨城県フラワーパーク指定管理業務共同事業体

いばらきフラワーパーク（石岡市）は、2026年7月18日（土）～8月31日（月）の期間、家族みんなで楽しめる特別企画「ひまわりと過ごす里山の夏休み」を開催いたします。

期間中は、広大なひまわり畑の絶景はもちろんのこと、お子様の入園料無料をはじめ、「遊び」と「学び」を体験できる「キッズお仕事体験」や「親子レッスン」、その他にも里山の自然を五感で満喫できる多彩なアクティビティなど、夏の昼から夜まで楽しめるイベントを多数ご用意しました。子どもから大人まで、里山の夏を全身で感じ、色鮮やかな夏の思い出となる体験をお届けします。

【ひまわり】見頃予想：7月上旬～8月

【本企画のポイント】1.夏休み期間中、お子様（中学生以下）の入園料が無料！

夏休み期間中【7/18（土）～8/31（月）】、中学生以下のお子様は入園料が無料となります。さらに、お子様はインフォメーションにて、「ひまわりすくい」が1回無料！ご家族皆様で気兼ねなく、里山の豊かな自然とひまわり畑の絶景をお楽しみいただけます。

2.ここでしか体験できない「遊び」と「学び」を体験！

夏休み期間限定で、フラワーパークのお仕事が体験できる「キッズお仕事体験」や初開催となる親子で学べる「ローズファームアカデミー親子レッスン」、学びに特化したワークショップ「工作フェア～Summer Vacation Craft Fair」を開催いたします。

3.夜の里山を彩る幻想的な「フラワーナイトマーケット」

第3回目となる夜の里山で花と灯りとグルメと音楽を楽しむ「フラワーナイトマーケット」。今年は8/8（土）～9（日）、15（土）～16（日）の計4日間にわたりイベント開催します。光る花すくいや縁日、キッチンカー、マルシェに加えて、ワークショップなど、多彩なコンテンツが盛りだくさん。浴衣の着付けや浴衣でのご来園による入園割引や特典など、夜の花景色とともに、食や音楽、光の演出を通じて、訪れる皆様に特別な夏のひとときを提供します。

また、8/8（土）～23（日）の期間は、営業時間を13:00～20:30までに変更し、夜間営業を実施。涼しい里山の夏の夜を、心ゆくまで満喫していただけます。

◆ここでしか体験できない「遊び」と「学び」を楽しむ園内コンテンツ

期間限定！フラワーパークスタッフから学ぶ「キッズお仕事体験」

ブーケづくりや店内装飾が学べる「フローリスト体験」、花苗を植え方を学べる「ガーデナー体験」を開催します。 お仕事を頑張ったお子様には、体験後に「お仕事体験終了証」を授与！さらに、園内のお花やかき氷などのお土産に加え、園内の人気アトラクション「スカイサイクル」または「スポーツスライド」のどちらかに乗れる「乗車チケット」をプレゼントいたします。

[お仕事体験内容]

１.ブーケづくりフローリストお仕事体験 ～ミニブーケのお土産付き～

ローズファームマーケットでお花を束ねて素敵なミニブーケを作るお仕事を学びます。作ったミニブーケはお土産としてお持ち帰りいただけます。

２.店内装飾フローリストお仕事体験 ～お花のお土産付き～

園内でお花を摘んで、レストランのボタニカルフラワーツリーへの装飾お仕事を体験！園内のお花のお土産付き。

３.ガーデナーお仕事体験～園内のお花1輪＆かき氷付き～

園内に花苗を植えるガーデナーのお仕事を学びます。園内のお花1輪のお土産と、冷たいかき氷の特典付き。

開催日時：１.7/18（土）～7/20（月・祝）10:00 ～ 11:00（所要時間：60分）、２.7/31（金）～8/2（日）10:00 ～ 11:00（所要時間：60分）、３.8/21（金）～8/23（日）16:00 ～ 17:00（所要時間：60分）

定員：各10名

料金：各 2,000円（税込）

対象年齢：小中学生（未就学児の参加も可能ですが、ハサミを使用するため保護者同伴でお願いします）

※各お仕事体験にはすべて「乗車チケット」が含まれます。

※入園料は別途かかります。（夏休み期間中、小人は入園無料）

※「スカイサイクル」および「スポーツスライド」は3歳以下のお子様はご利用いただけません。また、4～7歳のお子様は大人の同伴が必要です。

ローズファームアカデミー親子レッスン

ここでしか学べない“プロの技と感性”を雰囲気ある店内で体感してください。

第2回となる今回は親子で参加可能なレッスンを初開催。「食育」を学ぶ料理レッスンや「花育」を学ぶフローリストレッスンなどいばらきフラワーパークでしか体験できない親子で学べるレッスンです。

●親子で学べる食育料理レッスン

食材に触れ、食べ物の特徴などをクイズ形式で学びながら、見た目もかわいいサンドウィッチを作ります。五感を使って親子で楽しめる体験レッスンです。優しく丁寧にお教えしますので、お料理が初めてのお子様でも安心してご参加いただけます。完成したサンドウィッチは、レッスン後、その場でお召し上がりいただけます。

開催日：7/18（土）～20（月・祝）、25（土）～27（月）、8/1（土）～3（月）

時間：14:00～16:00 （所要時間：120分）

参加費：大人3,000円（税込）/小人（6歳以上～15歳）2,000円（税込）※1名様あたりの料金

場所：レストラン ローズファーム ハウス 個室キャビン

含まれるもの：レッスン費、材料費、入園チケット（大人のみ）

定員：8人 ※最少催行人数2人

持ち物：エプロン、汚れてもいい服

※食材アレルギーがある場合は、お申し込み時にお知らせください。

※必ず保護者の方と一緒にお申し込みください。

※ご予約は7/1よりWEBにて予約開始予定

●親子で学べる花育フローリストレッスン

園内の花や植物を通じて思いやりや感性を育みましょう。季節のお花をたっぷり使って、可愛いアレンジメント作りを親子で一緒に学べる特別なレッスンです。 お花のプロが優しく丁寧にお教えしますので、初めてのお子様でも安心してご参加いただけます。 お子様と楽しく会話を弾ませながら、世界にひとつだけの素敵なアレンジメントを作ってみませんか？

開催日：7/24（金）、8/7（金）

時間：10:00～12:00（所要時間：120分）

参加費：大人3,000円（税込）/小人（6歳以上～15歳）2,000円（税込）※1名様あたりの料金

場所：レストラン ローズファーム ハウス

含まれるもの：レッスン費、入園チケット（大人のみ）

※完成品はお持ち帰りいただけます。

定員：20人 ※最少催行人数2人

持ち物：エプロン、汚れてもいい服、手袋

※必ず保護者の方と一緒にお申し込みください。

※ご予約は7/1よりWEBにて予約開始予定

工作フェア～Summer Vacation Craft Fair

アトリエ ローズファームに、日替わりでさまざまなクラフト作家が約25店舗出店。

お子様の夏休みの工作や、大人の方にも楽しんでいただける、学びに特化したワークショップを開催します。涼しい温室のアトリエでゆっくりまったりおしゃべりしながらお楽しみください。

開催日時：7/18（土）、19（日）、25（土）、26（日） 10:00～15:00

場所：アトリエ ローズファーム ハウス

◆夏限定アクティビティ

●ひまわりすくい

涼しげな水面に浮かぶ、色鮮やかなひまわりをすくおう

参加費：子ども1回無料（2回目以降：100円）/大人100円（税込）

●押し花の風鈴づくり

ひまわりなど季節の押し花をあしらって、涼やかな音色を奏でるオリジナルの風鈴をつくります。

参加費：1,500円（税込）

●押し花のお絵描きうちわづくり

ひまわりなど季節の押し花を貼ったり、自由にお絵描きをして、オリジナルのうちわをつくります。

参加費：1,000円（税込）

◆夜のフラワーパークを満喫しよう！ 「フラワーナイト」開催

8/8（土）～23（日）の期間は、営業時間を13:00～20:30までに変更し、夜間営業を実施。涼しい里山の夏の夜を、心ゆくまで満喫していただけます。暗くなった園内で、優しくライトアップされた花々が、昼間とは まったく違う幻想的な表情を見せてくれます。夜風にのって漂う花の香りに包まれながら、特別な夜のお散歩を楽しみませんか？

涼しい夏の夜にしか出会えない、きらめくフラワーパークへぜひお越しください。

期間中は、夜を彩るシャボン玉タイムや花火タイムなど、楽しいイベントも企画中です。どうぞお楽しみに！

開催期間： 8/8（土）～ 8/23（日）

営業時間： 13:00 ～ 20:30（※最終入園は20:00まで）

【浴衣で来園の方は入園料20％引き】夜の里山を彩る幻想的な「フラワーナイトマーケット」

第3回目となる夜の里山で花と灯りとグルメと音楽を楽しむ「フラワーナイトマーケット」。今年は8/8（土）～9（日）、15（土）～16（日）の計4日間にわたりイベント開催します。光る花すくいや縁日、キッチンカー、マルシェに加えて、ワークショップなど、多彩なコンテンツが盛りだくさん。今回はきらめくシャボン玉が舞い上がる新フォトスポットが登場、その他浴衣の入園割引など、夜の花景色とともに、食や音楽、光とシャボン玉の演出を通じて、訪れる皆様に特別な時間を提供します。なお、期間中浴衣で来園された方は入園料20％引きとなります。

開催日時： 8/8（土）、9（日）、15（土）、 16（日）

16:00-20:00（営業時間は13:00-20:30）

入園料：大人900円、中学生以下の子供無料、ペット200円

※浴衣で来園の方は入園料 20％引き

主なコンテンツ： マルシェ／キッチンカー／ワークショップ／縁日／アクティビティ／

音楽イベント／フォトスポット／灯り巡りシールラリー ほか

協力：ひたちのくにのマーケット・音色のまちづくり実行委員会

◆夏限定ランチ＆スイーツ＆ドリンク

地元の新鮮な食材を使った夏のグルメが楽しめる人気の束ランチセットは、7/1（水）より夏仕様にリニューアルします。

ランチ2品セット \1,800～

●選べるメインディッシュ（3種）

・常陸鶏と夏野菜のボタニカルサラダボウル

・八郷夏野菜の冷製パスタ～ラタトゥイユ風～

・弓豚のスパイスキーマカレー

さらに、お花のシロップがカラフルで可愛いひんやりかき氷やカラフルなクリームソーダ、茨城メロンソフトクリームなど、暑い夏を存分に楽しめる食体験が待っています。里山の太陽と自然の風を感じながら、夏ならではの味覚をお楽しみください。

◆キャンプ＆リゾート 花やさと山

ひんやりかき氷カラフルなクリームソーダ茨城メロンソフトクリーム

いばらきフラワーパーク内の筑波山を望む高台にたつグランピング施設「花やさと山」では、夏休み期間にあわせて、夏を楽しむ『昆虫採集で夏の思い出作りプラン』のほか、野遊びワークショップなど、自然を満喫できる体験をご用意いたします。

昆虫採集で夏の思い出作りプラン

虫取り網・虫かごと、園内のひみつの虫取りマップ、スタッフお手製のクワガタ搔き出し棒がついた、夏休み限定の宿泊プランです。

開催期間： 7/11（土）～8/16（日）

宿泊料金： 1泊2食付き ロッジ泊17,240円～／テント泊13,190円～（1室2名利用／会員割適用時、おひとり様あたり）

花やさと山 森のいきものビンゴ

園内でさまざまな季節のいきものをみつけて、ビンゴを目指そう！1枚のビンゴカードで春夏秋冬遊べるため、1ラインビンゴあたりに1つ、最大4シーズン＝4ラインビンゴで4つ、「森のいきもの オリジナルトレーディングカード」をプレゼント！

開催期間：7/18（土）～8/31（月）

ビンゴカード＆景品配布場所：花やさと山 宿泊棟フロント

参加費：無料

※数量限定、無くなり次第終了

森で楽しむ体感ワークショップ

園内でキャンプ／アウトドアを楽しむ「花やさと山」エリアならではの、野遊びワークショップを開催中。夏休み期間中は、「初めての焚火」や「野草バームづくり」「珈琲焙煎体験」といった本格ワークショップのほか、パラコードキーホルダーづくりや火打石体験といった手軽なショートプログラム、月や流星群を楽しむナイトプログラムなど盛りだくさん！それぞれ開催日時が異なるので、詳しくはホームページをご確認ください。https://www.hanayasatoyama.com/

暑い日々が続く今日、自然あふれる里山の夏をいばらきフラワーパークで体感ください。

『ひまわりと過ごす里山の夏休み』開催概要

開催日時：2026年7月18日（土）～8月31日（月）

休 園 日 ：火曜日、8/26（水）～28（金）※8/11（火・祝日）は営業

開園時間：9:00～17:00 ※8/8～23は13:00～20:30

入園料金：大人900円、小中学生300円 ※7/18（土）～8/31（月）は小中学生の入園料無料

未就学時無料、ペット200円

公式サイト： https://www.flowerpark.or.jp/news-column/natsuyasumievent2026/

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■いばらきフラワーパーク 施設概要

所在地：茨城県石岡市下青柳２００番地

敷地面積：１２ha

指定管理者：茨城県フラワーパーク指定管理業務共同事業体（２０１９年７月～）

（株式会社パーク・コーポレーション、一般財団法人石岡市産業文化事業団）

ホームページ：https://www.flowerpark.or.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/ibarakiflowerpark/

公式Facebook：https://www.facebook.com/ibarakiflowerpark

公式X：https://x.com/ibarakiflower

■キャンプ＆リゾート 花やさと山 施設概要

所在地：茨城県石岡市下青柳２００番地

敷地面積：１８ha

指定管理者：一般財団法人石岡市産業文化事業団

ホームページ：https://www.hanayasatoyama.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/hana_yasato_yama/

■株式会社パーク・コーポレーション

花や緑に囲まれた心ゆたかなライフスタイルを提案。

フラワーショップ事業をはじめ、カフェ、空間デザイン、スクール、法人事業を展開。

フラワーショップ：青山フラワーマーケット

https://www.aoyamaflowermarket.com/category/SHOP/

花や緑をいかした公園・自然空間のプロデュースと運営事業：couEN(コウエン) https://cou-en.jp/