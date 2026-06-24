眼科医が指定する【小児の近視用メガネレンズ】をメガネの愛眼で取り扱いを開始。

愛眼株式会社

メガネ・補聴器を取り扱う「メガネの愛眼」（https://www.aigan.co.jp/）を展開する愛眼株式会社（本社：大阪府大阪市天王寺区、代表取締役：佐々昌俊）は、2026年6月1日(月)から小児の近視用メガネレンズHOYA「ミヨスマート（MiYOSMART）」、2026年6月11日(木)からニコン・エシロール「エシロール(R)ステレスト(R)（Essilor(R) Stellest(R)）」の取り扱いを開始したことをお知らせいたします。

国家検定資格(眼鏡作製技能士)が在籍する店舗にて眼科医の処方箋に基づいた販売をしております。

【お子さまの近視に新しい選択肢】を提供いたします。

■ミヨスマートについて

ミヨスマートは、小児の近視のためにデザインされた

「DIMS テクノロジー」を採用した特殊な構造をもつ小児の近視用メガネレンズです。

■ご購入について

- 通常のメガネレンズとほぼ変わらない自然な見た目- お子さまの日常使いにも配慮した素材

ミヨスマートレンズの作製には、眼科医の処方箋が必要です。

眼科医の診断・判断のもと処方が行われます。また、ミヨスマートは「眼鏡作製技能士」によるメガネ作製を推奨しています。メガネの愛眼は専門の講習を受講した国家検定資格(眼鏡作製技能士)がご案内するミヨスマート販売認定店です。

処方箋を元にしたメガネ製作およびアフターフォローを対応いたします。

製品に関しての情報はHOYA ビジョンケアカンパニーサイトをご覧ください。また処方に関してのご相談はお近くの眼科でご相談ください。

■商品詳細

取扱開始日：2026年6月1日(月)HOYA ミヨスマート（MiYOSMART）・2026年6月11日(木)ニコン・エシロール「エシロール(R) ステレスト(R)（Essilor(R) Stellest(R)）」

取扱店舗 ：眼鏡作製技能士が在籍するメガネの愛眼店舗

商品名 ：HOYA ミヨスマート（MiYOSMART）、ニコン・エシロール「エシロール(R) ステレスト(R)（Essilor(R) Stellest(R)）」

価 格 ：\77,000（税込）HOYA ミヨスマート（MiYOSMART）

：\79,200（税込）ニコン・エシロール「エシロール(R) ステレスト(R)（Essilor(R) Stellest(R)）」

販売場所 ：メガネの愛眼 、アイフィーあいがん、SYZ

※国家検定資格、眼鏡作製技能士が在籍する店舗のみでの作製を推奨します。

■会社概要

商号 ：愛眼株式会社

本社所在地：〒543-0052 大阪市天王寺区大道4丁目9番12号

代表者 ：代表取締役社長 佐々 昌俊

資本金 ：5,478百万円

設立 ：1961年1月11日

事業内容 ：当社グループは、眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う

眼鏡専門店チェーンを展開しております。

メガネの愛眼ホームページはこちら(https://www.aigan.co.jp/?pr)

メガネの愛眼オンラインショップページはこちら(https://online-shop.aigan.co.jp/?pr)