約2万個のブロックで無料で遊べる！『ニューブロックワールド』イオンモール浦和美園で開催決定【7月18～20日】

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日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（東京・神田／代表取締役社長：富樫建）のグループ会社、株式会社学研ステイフル（東京・千代田区／代表取締役社長：青木紀明）は、Gakkenニューブロック60周年を記念した特別イベント「ブロックまみれ！夢のニューブロックワールド」をイオンモール浦和美園（埼玉県さいたま市）にて2026年７月18日、19日、20日に開催いたします。





《ブロックまみれ！夢のニューブロックワールド》


◎カラフルなブロックの海でたっぷり遊べる特別な3日間。2万個のブロックが君を待っている！


◎ニューブロックの量り売りも実施！恐竜やタイヤなど、ここでしか買えないパーツを手に入れよう！



◆開催内容


【遊び場ゾーン】入場料無料 ※ブロックプールは40分入替え

（イメージ）巨大ブロックプール

（イメージ）”ローリングキュー”巨大ジオラマ


（イメージ）オリジナルリモコンカー

・約2万個の巨大ブロックプール！


大迫力のブロックプールでワクワク体験！ ブロックをたっぷり使って遊ぼう♪



・オリジナルリモコンカーを作って走らせよう


「Gakkenニューブロック ドリームリモコンカー」で自分だけのリモコンカーを作って走らせよう！



・遊べる巨大ジオラマボールコースター


「Gakkenニューブロック ローリングキュー」シリーズを使った、無限にボールが転がる巨大ジェットコースターでボールを転がしてみよう！



・いちばんくんがお出迎え！フォトスポット



…ほか、親子で楽しく遊べるイベントがもりだくさん！



【POPUPストア】

（イメージ）ブロック量り売り
ブロックパーツの量り売り

恐竜パーツ、タイヤパーツ、新幹線の頭パーツなど、公式オンラインショップでも販売をしていないパーツをイベント限定で販売！


ここでしか手に入らないレアパーツも！






今治産の「いちばんくん限定タオル」
今治産の「いちばんくん限定タオル」プレゼント！

ニューブロックデビューにおすすめの人気商品をはじめ、定番商品も販売！


ご購入されたお客様には、もれなく今治産の「いちばんくん限定タオル」をプレゼント。


※数に限りがございます。






【タイムテーブル】

たっぷり遊べる ※整理券制

各日当日分の整理券を10:00から会場前にて配布！当日受付にて参加したい時間をお選びいただき、入場時間の10分前を目安に会場までお越しください。







【イベント開催概要】


日程：2026年7月18日（土）～20日（月・祝）


時間：10:30~17:30（最終入場16:30）


会場：イオンモール浦和美園　1F セントラルコート・スターバックスコーヒー前特設会場


参加費：無料


対象年齢：小学生以下のお子さま


入替え：40分入れ替え制


参加方法：各日10時より会場にて整理券を配布します。


　　　　　※当日の回であればお時間をお選び頂けます



■入場にあたって


入場時はお子さま2名につき、保護者1名まで同伴可能です。


保護者のみの退場はできませんので、必ずお子さまとご同伴ください。



イオンモール浦和美園：https://www.aeon.jp/sc/urawamisono/


ニューブロック公式Instagram：https://www.instagram.com/gakken_newblock/(https://www.instagram.com/gakken_newblock/)




◆『Gakkenニューブロック』とは


Gakkenニューブロックとは、子どもの成長や発育に合わせて1.5才から長く楽しめる、みんなのファーストブロックです。2025年春、60周年を迎えました。



Gakkenニューブロック特設サイト：https://newblock.jp/lpsp/(https://newblock.jp/lpsp/)




思い描いたものを試行錯誤しながら作って壊してまた挑戦する。その繰り返しが、創造力を育み、考える力を伸ばします。遊ぶ姿から、お子さまの新たな才能や発想に気づくかもしれません。子ども同士や親子間のつながりを深め、これからの時代に必要な未来の力を育てます。



ニューブロック公式HP：https://newblock.jp/(https://newblock.jp/)


ニューブロック公式インスタグラム：https://www.instagram.com/gakken_newblock/(https://www.instagram.com/gakken_newblock/)




【リリースに関するお問い合わせ】


株式会社学研ステイフル　お客様相談室


TEL 0570-078-038


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