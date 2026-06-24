約2万個のブロックで無料で遊べる！『ニューブロックワールド』イオンモール浦和美園で開催決定【7月18～20日】

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（東京・神田／代表取締役社長：富樫建）のグループ会社、株式会社学研ステイフル（東京・千代田区／代表取締役社長：青木紀明）は、Gakkenニューブロック60周年を記念した特別イベント「ブロックまみれ！夢のニューブロックワールド」をイオンモール浦和美園（埼玉県さいたま市）にて2026年７月18日、19日、20日に開催いたします。

《ブロックまみれ！夢のニューブロックワールド》

◎カラフルなブロックの海でたっぷり遊べる特別な3日間。2万個のブロックが君を待っている！

◎ニューブロックの量り売りも実施！恐竜やタイヤなど、ここでしか買えないパーツを手に入れよう！

◆開催内容

【遊び場ゾーン】入場料無料 ※ブロックプールは40分入替え（イメージ）巨大ブロックプール（イメージ）”ローリングキュー”巨大ジオラマ（イメージ）オリジナルリモコンカー

・約2万個の巨大ブロックプール！

大迫力のブロックプールでワクワク体験！ ブロックをたっぷり使って遊ぼう♪

・オリジナルリモコンカーを作って走らせよう

「Gakkenニューブロック ドリームリモコンカー」で自分だけのリモコンカーを作って走らせよう！

・遊べる巨大ジオラマボールコースター

「Gakkenニューブロック ローリングキュー」シリーズを使った、無限にボールが転がる巨大ジェットコースターでボールを転がしてみよう！

・いちばんくんがお出迎え！フォトスポット

…ほか、親子で楽しく遊べるイベントがもりだくさん！

【POPUPストア】（イメージ）ブロック量り売りブロックパーツの量り売り

恐竜パーツ、タイヤパーツ、新幹線の頭パーツなど、公式オンラインショップでも販売をしていないパーツをイベント限定で販売！

ここでしか手に入らないレアパーツも！

今治産の「いちばんくん限定タオル」今治産の「いちばんくん限定タオル」プレゼント！

ニューブロックデビューにおすすめの人気商品をはじめ、定番商品も販売！

ご購入されたお客様には、もれなく今治産の「いちばんくん限定タオル」をプレゼント。

※数に限りがございます。

【タイムテーブル】たっぷり遊べる ※整理券制

各日当日分の整理券を10:00から会場前にて配布！当日受付にて参加したい時間をお選びいただき、入場時間の10分前を目安に会場までお越しください。

【イベント開催概要】

日程：2026年7月18日（土）～20日（月・祝）

時間：10:30~17:30（最終入場16:30）

会場：イオンモール浦和美園 1F セントラルコート・スターバックスコーヒー前特設会場

参加費：無料

対象年齢：小学生以下のお子さま

入替え：40分入れ替え制

参加方法：各日10時より会場にて整理券を配布します。

※当日の回であればお時間をお選び頂けます

■入場にあたって

入場時はお子さま2名につき、保護者1名まで同伴可能です。

保護者のみの退場はできませんので、必ずお子さまとご同伴ください。

イオンモール浦和美園：https://www.aeon.jp/sc/urawamisono/

ニューブロック公式Instagram：https://www.instagram.com/gakken_newblock/(https://www.instagram.com/gakken_newblock/)

◆『Gakkenニューブロック』とは

Gakkenニューブロックとは、子どもの成長や発育に合わせて1.5才から長く楽しめる、みんなのファーストブロックです。2025年春、60周年を迎えました。

Gakkenニューブロック特設サイト：https://newblock.jp/lpsp/(https://newblock.jp/lpsp/)

思い描いたものを試行錯誤しながら作って壊してまた挑戦する。その繰り返しが、創造力を育み、考える力を伸ばします。遊ぶ姿から、お子さまの新たな才能や発想に気づくかもしれません。子ども同士や親子間のつながりを深め、これからの時代に必要な未来の力を育てます。

ニューブロック公式HP：https://newblock.jp/(https://newblock.jp/)

ニューブロック公式インスタグラム：https://www.instagram.com/gakken_newblock/(https://www.instagram.com/gakken_newblock/)

【リリースに関するお問い合わせ】

株式会社学研ステイフル お客様相談室

TEL 0570-078-038

受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く）