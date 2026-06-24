約2万個のブロックで無料で遊べる！『ニューブロックワールド』イオンモール浦和美園で開催決定【7月18～20日】
日本出版販売株式会社（東京・神田／代表取締役社長：富樫建）のグループ会社、株式会社学研ステイフル（東京・千代田区／代表取締役社長：青木紀明）は、Gakkenニューブロック60周年を記念した特別イベント「ブロックまみれ！夢のニューブロックワールド」をイオンモール浦和美園（埼玉県さいたま市）にて2026年７月18日、19日、20日に開催いたします。
《ブロックまみれ！夢のニューブロックワールド》
◎カラフルなブロックの海でたっぷり遊べる特別な3日間。2万個のブロックが君を待っている！
◎ニューブロックの量り売りも実施！恐竜やタイヤなど、ここでしか買えないパーツを手に入れよう！
◆開催内容
【遊び場ゾーン】入場料無料 ※ブロックプールは40分入替え
（イメージ）巨大ブロックプール
（イメージ）”ローリングキュー”巨大ジオラマ
（イメージ）オリジナルリモコンカー
・約2万個の巨大ブロックプール！
大迫力のブロックプールでワクワク体験！ ブロックをたっぷり使って遊ぼう♪
・オリジナルリモコンカーを作って走らせよう
「Gakkenニューブロック ドリームリモコンカー」で自分だけのリモコンカーを作って走らせよう！
・遊べる巨大ジオラマボールコースター
「Gakkenニューブロック ローリングキュー」シリーズを使った、無限にボールが転がる巨大ジェットコースターでボールを転がしてみよう！
・いちばんくんがお出迎え！フォトスポット
…ほか、親子で楽しく遊べるイベントがもりだくさん！
【POPUPストア】
（イメージ）ブロック量り売り
ブロックパーツの量り売り
恐竜パーツ、タイヤパーツ、新幹線の頭パーツなど、公式オンラインショップでも販売をしていないパーツをイベント限定で販売！
ここでしか手に入らないレアパーツも！
今治産の「いちばんくん限定タオル」
今治産の「いちばんくん限定タオル」プレゼント！
ニューブロックデビューにおすすめの人気商品をはじめ、定番商品も販売！
ご購入されたお客様には、もれなく今治産の「いちばんくん限定タオル」をプレゼント。
※数に限りがございます。
【タイムテーブル】
たっぷり遊べる ※整理券制
各日当日分の整理券を10:00から会場前にて配布！当日受付にて参加したい時間をお選びいただき、入場時間の10分前を目安に会場までお越しください。
【イベント開催概要】
日程：2026年7月18日（土）～20日（月・祝）
時間：10:30~17:30（最終入場16:30）
会場：イオンモール浦和美園 1F セントラルコート・スターバックスコーヒー前特設会場
参加費：無料
対象年齢：小学生以下のお子さま
入替え：40分入れ替え制
参加方法：各日10時より会場にて整理券を配布します。
※当日の回であればお時間をお選び頂けます
■入場にあたって
入場時はお子さま2名につき、保護者1名まで同伴可能です。
保護者のみの退場はできませんので、必ずお子さまとご同伴ください。
イオンモール浦和美園：https://www.aeon.jp/sc/urawamisono/
ニューブロック公式Instagram：https://www.instagram.com/gakken_newblock/(https://www.instagram.com/gakken_newblock/)
◆『Gakkenニューブロック』とは
Gakkenニューブロックとは、子どもの成長や発育に合わせて1.5才から長く楽しめる、みんなのファーストブロックです。2025年春、60周年を迎えました。
Gakkenニューブロック特設サイト：https://newblock.jp/lpsp/(https://newblock.jp/lpsp/)
思い描いたものを試行錯誤しながら作って壊してまた挑戦する。その繰り返しが、創造力を育み、考える力を伸ばします。遊ぶ姿から、お子さまの新たな才能や発想に気づくかもしれません。子ども同士や親子間のつながりを深め、これからの時代に必要な未来の力を育てます。
ニューブロック公式HP：https://newblock.jp/(https://newblock.jp/)
ニューブロック公式インスタグラム：https://www.instagram.com/gakken_newblock/(https://www.instagram.com/gakken_newblock/)
【リリースに関するお問い合わせ】
株式会社学研ステイフル お客様相談室
TEL 0570-078-038
受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く）