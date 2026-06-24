【一夜限定】ランタンと七夕ディナーを楽しむ特別イベント開催＜名古屋市結婚式場 グラストニア＞

株式会社一蔵

株式会社一蔵（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：河端義彦）が運営する名古屋市の結婚式場＜グラストニア＞にて、一夜限定の「七夕ディナー＆メモリアルランタンイベント」を開催いたします。

シェフ特製 七夕限定ディナー×夜空に浮かぶランタン

昨年、多くのお客様にご参加いただいたランタンイベント。

夜空へと浮かび上がる無数のランタンが幻想的な光景を創り出し、世代を問わず多くの方々に感動をお届けすることができました。参加者の皆様から寄せられた「また開催してほしい」というお声にお応えし、今年も開催が決定いたしました。

当日は、結婚式場のシェフが手掛ける七夕限定の特別ディナーをご用意。地域の食材を使用したコース料理をお楽しみいただいた後は、それぞれの願いや想いを込めたランタンを夜空へ放ちます。

ランタンのやさしい灯りが広がる空間の中で、忙しい日常を少し離れ、ご家族やご友人、大切な方とともに特別なひとときをお楽しみいただけます。

昨年の様子

■開催日時

日程：2026年7月5日（日）

受付：17:30～

お食事：18:00～

ランタンイベント：19:30～

■価格

・大人（中学生以上）

6,600円

・キッズコース（9～12歳）

4,400円

(例：オードブル・スープ・肉料理・デザート・パン)

・キッズプレート（～8歳）

3,300円

(例：オードブル・スープ・エビフライ・ハンバーグ・ポテトフライ・ピラフ・デザート)

・ランタン

3,300円/球

※上記価格には、ソフトドリンク代金（フリー）が含まれます。

※アルコールドリンクは、当日別料金となります。

※表示価格は全て税込み価格です。

※お支払いは、クレジットカードまたは現金のみとなります。

■コース内容

・絹姫サーモン クリームチーズ ブロッコリー 紫キャベツのミルフィーユ仕立て

・桃の冷製スープ

・牛フィレ肉のポワレ オレンジ風味の赤ワインソース

・そうめん＆デザートビュッフェ

※写真はイメージです

■ご予約について

下記イベントフォームよりweb予約、またはお電話（052-732-3777）にてご予約ください。

▷イベントお申込フォーム(https://glastonia.net/blog/4167/)

【営業時間】平日 11:00～18:00 / 土日祝 9:00～19:00

【定休日】火曜日定休 ※祝日除く / 第2・4月曜日※祝日除く

■注意事項

・雨天の場合、ランタンイベントはチャペルにて実施いたします。

・お申し込み締め切り日は、開催日10日前までとなっております。

結婚式場グラストニア

アーサー王伝説の舞台、英国の世界観を再現した「グラストニア」。

誰もが思わず足を止めてしまう、ジョージアンスタイルの美しい煉瓦造りの外観。大聖堂のステンドグラスは、100年以上前に英国の教会で実際に使用されていたもの。 憧れの大聖堂と一瞬で心惹かれる美しき英国邸宅で、物語のように美しくドラマティックなウエディングが叶う。

【公式】グラストニア | 名古屋市昭和区の結婚式場(https://glastonia.net/)

株式会社一蔵

1991年2月設立。東証スタンダード市場上場。和装事業とウエディング事業を展開。和装事業は全ブランドおよび子会社の京都きもの学院を合わせ、全国115店舗（2026年3月末時点）とECサイトを運営。呉服等の販売、振袖等の販売・レンタル、成人式の前撮り写真撮影、成人式当日の着付けおよびメイクサービス、着物の着方教室の運営等をする。ウエディング事業は「本物志向のファシリティ」「内製化したおもてなし」を強みに、国内4ヵ所、海外2ヵ所の結婚式場、国内1ヵ所のウエディングフォトスタジオを運営。

株式会社一蔵(https://www.ichikura.jp/)