アクサジャパンの継続的なご支援が、2026年もホスピタル・ファシリティドッグ(R)オリの活動を支えています

特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ2026年５月23日に皇居で開催された『走って、歩いて、入院中のお子さんを支援しよう！「ホスピタル・ファシリティドッグ(R)応援プロジェクト」チャリティラン＆ウォーク』

認定 特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ（東京都中央区：理事長 キンバリ・フォーサイス https://ja.sokids.org/）は、2018年よりアクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社（東京都港区 以下「アクサジャパン」）から主力事業ホスピタル・ファシリティドッグ(R)プログラムへのご支援をいただいています。

2019年のスポンサー開始以来、今年3月に引退したホスピタル・ファシリティドッグ(R)（以下ファシリティドッグ）「アニー」のオフィシャルスポンサーとしてご支援いただき、2026年も継続してご寄付をいただきました。併せて、アニーの後任「オリ」が活動する神奈川県立こども医療センターに入院中の子どもたち全員に、オリのぬいぐるみもプレゼントしていただきました。

＊オリのぬいぐるみは今秋、配布を予定しています。

社内イベントを通して、全社的にご支援いただいています

5月23日、アクサジャパンの従業員、ご家族の皆様が参加するイベント『走って、歩いて、入院中のお子さんを支援しよう！「ホスピタル・ファシリティドッグ(R)応援プロジェクト」チャリティラン＆ウォーク』が開催されました。このチャリティイベントで集まった金額に加え、ファシリティドッグの活動資金となる寄付金と、オリのぬいぐるみを贈呈いただきました。

昨年に引き続き、アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社の代表取締役 社長兼CEOのクリストフ・アヴネル氏も自ら10kmコースを走り、子どもたちを応援してくださいました。参加者の皆様がそれぞれのペースで走り、歩きながら、入院中の子どもたちへの想いを共有する温かな時間となりました。

左より）アクサ・ホールディングス・ジャパン常務執行役員兼チーフコミュニケーション・ブランド＆サステナビリティオフィサー 田中 朝子様、代表取締役 社長兼CEO クリストフ・アヴネル様。ハンドラー市川とホスピタル・ファシリティドッグ(R)オリ、ハンドラー・リーダー森田（シャイン・オン！キッズ所属）

シャイン・オン！キッズからは、神奈川県立こども医療センターで活動するホスピタル・ファシリティドッグ(R)のオリとハンドラー市川が参加し、日頃のご支援への感謝をお伝えしました。

また、病気とたたかった経験を持つ子どもたちやその家族からなるシャイン・オン！メンバーとそのご家族８名も参加。その中には、かつてホスピタル・ファシリティドッグ(R)の寄り添いを受けて闘病生活を送ったメンバーの姿もありました。久しぶりに会ってその成長ぶりに驚きつつ、理学療法士として就職が決まったとの嬉しい報告を受け、さらに10kmコースを立派に完走する姿に、スタッフ一同、胸が熱くなる想いでした。

それぞれに走り、歩いた笑顔のシャイン・オン！メンバーと

2019年から続くホスピタル・ファシリティドッグ(R)への継続的なご支援、そして当法人の活動を深く理解し、同じ想いで共に歩んでくださるアクサジャパンとのパートナーシップに心より感謝申し上げます。

シャイン・オン！キッズはこれからもアクサジャパンと共に、入院中の子どもたちの心に寄り添い、さらに多くの笑顔が生まれる時間を届けられるよう、活動を重ねてまいります。

◆アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社

アクサ・ホールディングス・ジャパンはアクサのメンバーカンパニーとして、2019 年に設立された保険持株会社です。傘下にアクサ生命、アクサ損害保険の2社を擁しています。

サステナビリティの取り組みの一環として、2019年より神奈川県立こども医療センターで活動するホスピタル・ファシリティドッグ(R)を支援しています。長年活躍した「アニー」からバトンを受け継いだ「オリ」が、入院中の子どもたちに寄り添い、勇気と笑顔を届けています。

https://www.axa-holdings.co.jp/



◆アクサ公式note：シャイン・オン！キッズとの取組み

ホスピタル・ファシリティドッグ(R)、黒ラブ オリと一緒に、未来への一歩。NPO法人シャイン・オン・キッズと今年もチャリティラン＆ウォークを開催！｜アクサ / AXA Japan(https://note.com/axajapan/n/n8095d608ac7e)

入院中のお子さんたちを見守り支える ファシリティドッグのアニー｜アクサ / AXA Japan(https://note.com/axajapan/n/n051667f4e586)

走って歩いて、入院中の子どもたちを応援！「ファシリティドッグ応援プロジェクト」チャリティラン＆ウォークを開催｜アクサ / AXA Japan(https://note.com/axajapan/n/n2a02e95a45cb)

◆シャイン・オン！キッズのホスピタル・ファシリティドッグ(R)︎

病院に常勤して医療チームの一員として働けるように、専門的なトレーニングを受けた犬です。ハンドラー（ペアを組む臨床経験のある看護師）と共に活動し、患者との触れ合いにとどまらず、小児がんや重い病気の治療にも関わっています。

2010年より静岡県立こども病院、神奈川県立こども医療センター、東京都立小児総合医療センター、国立成育医療研究センターの4病院で展開しています。また2026年4月より、兵庫県立こども病院、および東京都立小児総合医療センターへ2チーム目が導入いたしました（試行期間中）。

大きな特徴は、毎日同じ病院に勤務し、個々のニーズに合わせた活動を行うことです。痛い検査や手術室への付き添い、リハビリ支援なども行います。いろいろな病院や施設を巡回訪問することはありません。ときどき訪れて短い時間だけふれ合うのではなく、同じ犬がいつもそこにいて多くの時間を繰り返し過ごせることが、入院治療している子どもたちの心の励みになります。

＊ホスピタル・ファシリティドッグ(R)は、認定NPO法人シャイン・オン・キッズの登録商標です



◆シャイン・オン！キッズとは

小児がんや重い病気の子どもたちとそのご家族を心のケアのプログラムで支援。ファシリティドッグ・プログラム（動物介在療法）、ビーズ・オブ・カレッジ プログラム（アート介在療法）、シャイン・オン！コミュニティ（小児がん経験者の社会貢献活動サポートやキャリア支援）、シャイン・オン！コネクションズ（オンラインで心のケアや学習支援アクティビティを提供）などを運営。2006年設立、2026年6月現在、全国36病院/施設にて活動中。http://sokids.org/ja/