GYOMUHACK株式会社、企業の業務を可視化・構造化するビジネスプロセスSaaS「BIZPROCE」を提供開始

GYOMUHACK株式会社

AI時代に求められるのは、企業の“業務構造”だった

GYOMUHACK株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：廣野 美里）は、企業の業務を可視化・構造化するビジネスプロセスSaaS「BIZPROCE（ビズプロス）」の提供を開始したことをお知らせいたします。

近年、多くの企業でDX推進やSaaS導入、生成AI活用が進む一方、情報やナレッジが複数のツールに分散し、組織全体の業務構造が見えにくくなる「情報サイロ化」が新たな課題となっています。

かつてはExcelやAccess、VBAなどが部署ごとに乱立し、業務のブラックボックス化や属人化を生みました。その後、SaaSの普及によって業務効率化は進んだ一方で、今度はシステムごとに情報が分断される課題が生まれています。

さらに生成AIの活用が広がる現在、企業固有の業務構造が整理されていなければ、AIもその企業の業務を正しく理解することができません。

BIZPROCEは、業務プロセスを中心に、人・組織・システム・リスク・ナレッジをつなぎ、企業活動の全体像を可視化・構造化するプラットフォームです。

企業ごとの業務構造を整理・蓄積することで、将来的には「企業固有の業務を理解し、改善提案まで行うAI」の実現を目指します。

BIZPROCEとは

繰り返されるサイロ化

BIZPROCEは、企業の業務プロセスを中心に、

- 誰が- 何を- なぜ- どの順番で- どのシステムを利用し- どのようなリスクを持ちながら

業務を遂行しているのかを構造化して管理できるビジネスプロセスSaaSです。

単なる業務フロー作成ツールではなく、企業の業務そのものを資産化するためのプラットフォームとして設計されています。

BIZPROCEの主な特徴

1. 業務の全体像を直感的に可視化

複雑化した業務を、誰でも理解しやすい形で整理できます。

経営層・管理職・現場担当者など、それぞれの立場で必要な情報を把握しやすくなります。

2. 業務と組織・システム・リスクを紐付け

業務フローだけでなく、担当チーム、利用システム、関連資料、業務リスクなどを一元管理できます。

業務変更時の影響範囲分析や、IPO準備・内部統制対応にも活用可能です。

3. AIによる業務ヒアリング支援

初期リリースでは、生成AIを活用した業務ヒアリング機能を搭載予定です。

担当者へのヒアリング内容を整理しながら、業務構造を効率的に可視化します。

4. AIによる業務質問支援

プロセスマップに対して、

- この業務の担当者は？- 関連するシステムは？- 影響を受ける部署は？- といった質問にAIが回答できる世界観を目指しています。5. 将来的なAI業務改善提案

蓄積された業務データを活用し、ボトルネック分析、リスク分析、業務改善提案、IPO・内部統制対応支援などを実現する予定です。

企業の業務データを学習することで、AIが継続的な業務改善を支援する仕組みを構想しています。

想定利用シーン

代表コメントGYOMUHACK株式会社 代表取締役 廣野 美里

BIZPROCE導入後の世界- 業務マニュアル整備- 新入社員オンボーディング- 業務引き継ぎ- IPO準備・内部統制対応- DX推進- システム導入時の影響分析- 部署横断プロジェクト管理- 経営層によるリスク把握- 生成AI活用に向けた業務ナレッジの整理

私はこれまでエンジニアとして、また業務改善コンサルタントとして、多くの企業の業務設計やシステム導入に関わってきました。

その中で感じたのは、「自社の業務を言語化できる企業は意外と少ない」という現実です。

企業ではさまざまなツールを導入し、業務の効率化を目指しています。しかし、会社全体の業務を把握し、継続的に管理するための仕組みはほとんど存在しません。

かつてはVBAがサイロ化を生み、次にSaaSがサイロ化を生みました。そして今、生成AIの普及によって、情報や業務ナレッジの分断はさらに加速する可能性があります。

だからこそ今、企業の業務構造を整理し、AIが理解できる形にすることが重要だと考えています。

BIZPROCEは、単に業務を見える化するためのツールではありません。企業の業務や知識、経験を構造化し、組織の資産として蓄積していくための基盤です。

そして、その基盤の上でAIと人が協働することで、一人ひとりが本来発揮すべき価値に集中できる環境をつくりたいと考えています。

私たちは「はたらくをしくむ」というミッションのもと、人が人らしく楽しく働ける社会の実現を目指してまいります。

今後の展望

BIZPROCEでは今後、AIによる業務改善提案、業務プロセステンプレート提供、ダッシュボード機能、社内ナレッジ管理、各種SaaSとのAPI連携、監査・内部統制レポート出力、組織課題分析などの機能拡張を予定しています。

企業活動を支える「業務構造データ」を蓄積し、“会社の業務を理解するAI”を実現することで、企業の継続的な成長を支援してまいります。

サービス概要

サービス名：BIZPROCE（ビズプロス）

提供形態：クラウド型SaaS

サービスサイト：https://info.bizproce.com

会社概要

会社名：GYOMUHACK株式会社

代表者：代表取締役 廣野 美里

所在地：東京都品川区東五反田1丁目6番3号 いちご東五反田ビル 3階327号室

コーポレートサイト：https://www.gyomuhack.com