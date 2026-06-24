【7月28日（火）開催】看板に込めた想いを、次の世代へ--オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」と福岡県北九州市が連携し、小規模事業者・個人事業主向けの事業承継セミナーを開催！

株式会社ライトライト

事業を譲りたい人と継ぎたい人を"共感"でつなぐオープンネーム事業承継プラットフォーム「relay（リレイ）」（運営会社：株式会社ライトライト、本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：齋藤 隆太、以下、relay）は、福岡県北九州市の第三者承継の推進に向け、2026年7月28日（火）に小規模事業者・個人事業主向けの事業承継セミナーを開催することをお知らせいたします。

参加申込はこちらから :https://peatix.com/event/5012555/

毎年約5万件が廃業するといわれる「大廃業時代」の日本。そのうち6割が、後継者不在のために黒字のまま幕を閉じているというデータがあります。

北九州市にも、地域に愛され、長年にわたって育まれてきたお店・味・技術がたくさんあります。しかしその一方で、経営者の高齢化や後継者不在により、やむなく廃業を選ばざるを得ないケースが増えているのも現実です。

地域を支えてきた小規模事業者の廃業は、地域経済の衰退に直結するだけでなく、雇用や地域コミュニティの喪失にもつながります。中小事業者が積み重ねてきたノウハウ・技術・人とのつながりという"見えない資産"を次の世代へつなぐためにも、後継者不足という課題に正面から向き合うことが急務です。

本セミナーでは、事業承継を後押しする施策やサービスのご紹介に加え、北九州市および福岡県内で実際に承継をされた事例もお伝えします。看板に込めた想いを、次の世代へ残す--そのリアルなイメージを、ご一緒に描く機会にしたいと考えています。

「そろそろ考えなきゃ」と感じている経営者の方も、承継によるあたらしい起業に関心がある方も、支援機関として情報収集したい方も、まずはお気軽にご参加ください。

セミナー概要

参加申込はこちらから :https://peatix.com/event/5012555/

日時：2026年7月28日（火）18:30～19:30

参加費：無料

形式：ハイブリッド開催（現地開催＋オンライン開催）

現地会場：COMPASS小倉 A会議室（福岡県北九州市小倉北区浅野３丁目８－１ AIMビル 6階）

主催：北九州市

後援：福岡県事業承継・引継ぎ支援センター

運営：のれん引継ぎプロジェクト運営事務局（株式会社ライトライト）

※株式会社ライトライトは、北九州市から本プロジェクトを受託しています。

内容- 主催者挨拶・北九州市の取組み紹介- オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」の紹介- 北九州市および福岡県内の事例紹介・後継者案件のご紹介- 質疑応答スピーカー古賀 慎二 ／株式会社ライトライト

福岡市在住。株式会社ライトライトにて、北九州市や福岡県事業承継・引継ぎ支援センターと連携しながら、飲食業・宿泊業・小売業など幅広い業種の事業承継支援に携わる。事業者一人ひとりが大切にしてきた想いや価値観を尊重し、安心して次の世代へつなぐためのサポートを行っている。

自治体 × relay連携プログラムについて

参加申込はこちら :https://peatix.com/event/5012555/

relayは、社会課題の解決と持続的な成長を両立するモデルとして進化を続けながら、自治体・金融機関・支援機関の皆さまとともに、事業承継という選択肢を社会に広げていきます。

事業承継支援やrelayとの連携にご関心のある自治体の皆さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」について

自治体連携プログラム詳細 :https://relay.town/local/about

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」は、従来社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行い、経営者が事業に込めてきた想いをストーリー化し掲載。これに応じる熱意ある後継ぎ候補を広く公募することで、共感をベースにした新しい事業承継の形を打ち出しています。2020年のサービス開始以降、これまでに約890件の後継者募集案件を公開、約180件のマッチングを生み出し、国内の事業承継マッチングプラットフォームにおいて商談率・成約率5年連続No.1（2020～2024年度）※を獲得しています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】（mic-r.co.jp）（2025年11月発刊）

詳細を見る :https://relay.town/

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53134/table/520_1_620656bc20b5ca045ac4458e94bf0416.jpg?v=202606241052 ]