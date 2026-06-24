株式会社リプラス医療事務担当者必見！【患者データ入力・管理をRPAで自動化】

株式会社リプラスは、自社サービスであるパソコン業務自動化サービス「Good Hands-RPA」を用いた医療現場の業務改善についてお知らせいたします。

日々の膨大な患者データ入力や管理にお悩みの医療事務担当者様へ向けて、RPA導入における重要なポイントを分かりやすく解説いたします。

それと併せて、実際の病院様で業務自動化がどのように実現されたのか、導入事例をご紹介します。

「リプラス News 2026 Vol.14」

【2026年6月 導入事例】患者データ入力・管理をRPAで自動化！医療事務担当者必見！

医療機関のバックオフィスでは、患者情報の登録・更新、電子カルテへのデータ入力、各種システム間のデータ転記など、毎日大量の手作業が発生しています。

医療機関のバックオフィス

こうした業務は「なくてはならないもの」でありながら、ミスが許されないプレッシャーと、膨大な作業量が担当者の大きな負担となっています。

「入力ミスが怖くて確認作業に時間がかかる」「定型業務に追われ、患者対応に集中できない」「残業が慢性化しているが、人手も増やせない」

このような課題を抱える医療事務・バックオフィス担当者に向けて、

RPA（Robotic Process Automation）による業務自動化のポイントをご紹介します。

あわせて読みたい

【2026年版】RPAとは？初心者にもわかりやすく図解で解説(https://goodhands-rpa.com/blog/20260224/164)

■医療現場でRPAが注目される理由

RPAとは、パソコン上の定型作業をソフトウェアロボットが代わりに行う技術です。

人間がキーボードやマウスで行っている操作を記録・再現し、24時間365日、ミスなく自動で実行することができます。

医療業界においてRPAが特に有効な理由は、次の3点にあります。

医療現場でRPAが注目される理由・定型業務の比率が高い

患者データの入力・転記・更新は、手順が決まっており自動化に適しています。

・複数システムをまたぐ作業が多い

電子カルテ・レセプトシステム・予約管理システムなど、複数のシステム間でのデータ連携作業は、RPAが最も得意とする領域です。

・ミスの影響が大きい

医療現場では入力ミスが患者対応に直結するため、正確性が高いRPAへの期待が高まっています。

■RPAで解決できる「患者データ管理」の課題

RPAで解決できる「患者データ管理」の課題1. 患者基本情報の登録・更新

紙の問診票やフォームからのデータ転記を自動化し、転記ミスと入力時間を大幅に削減します。 1日に何十件と発生する登録作業をRPAが担うことで、スタッフの負担を継続的に軽減できます。

2. 電子カルテへのデータ入力

複数システム間のコピー＆ペースト作業をRPAが代替し、入力ミスや確認作業を大幅に削減します。 スタッフは定型作業から解放され、患者対応や窓口業務など本来の業務に集中できる環境が整います。

3. 予約情報の確認・更新

予約システムと院内管理システムの同期を自動化し、二重入力や情報の不一致を解消します。 変更・キャンセル対応もRPAがリアルタイムで処理するため、情報の取りこぼしを防ぐことができます。

4. 検査結果の取り込み・紐付け

外部機関から届く検査結果データを自動で患者情報に反映し、照合作業の手間とミスをなくします。 件数が多い日でも処理速度が変わらないため、業務のスピードと正確性を同時に維持できます。

5. 定期レポートの作成・集計

月次・週次の集計作業をスケジュール実行で自動化し、担当者は確認・活用に専念できます。 これまで数時間かかっていたレポート作成が自動化されることで、業務全体の効率が大きく向上します。

■導入の流れ--3つのフェーズで確実に自動化

導入の流れ--3つのフェーズで確実に自動化Phase 1：業務の棚卸し・対象業務の選定

現在の業務フローを整理し、自動化に適した業務を特定します。 「毎日繰り返す」「手順が決まっている」業務が対象の目安です。

Phase 2：RPAロボットの開発・テスト

選定した業務に合わせてロボットを開発。実際の環境でテストを重ね、精度を確認してから稼働します。

Phase 3：本番稼働・定着支援

稼働開始後も運用サポートを継続。業務変更時のメンテナンスにも迅速に対応します。

■RPA導入後の効果

RPA導入後の効果

・入力作業時間：最大70%削減

手作業からRPAへの移行により、毎日の転記・登録作業が大幅に短縮されます。

・入力ミス：ほぼゼロに

ヒューマンエラーを排除し、確認作業の負担も軽減。医療現場の正確性を高めます。

・担当者の業務をより価値ある仕事へ

定型業務から解放されたスタッフが、患者対応や質の高い業務に集中できる環境を実現します。

・残業時間の削減・働き方改革に貢献

定時後のデータ整理やレポート作成をRPAが自動処理。スタッフの負担を継続的に軽減します。

より詳しい内容はこちらをご覧ください

【医療・介護業界】医療RPAで何が自動化できる？(https://goodhands-rpa.com/blog/20260424/396)

■RPA無料相談なら「GoodHands-RPA」■

このページ下部のフォームに、会社名・担当者名・メールアドレスなどを入力するだけです。

入力項目は最小限に絞っていますので、3分もあれば完了します。

お申し込み後、担当コンサルタントより日程調整のご連絡をお送りします。

オンライン無料診断申込フォーム :https://goodhands-rpa.com/form/・オンラインにて30分のヒアリング

オンラインツールを使い、担当コンサルタントが貴社の業務内容をお聞きします。

「普段どんなExcel作業がありますか？」「毎日繰り返している作業はありますか？」といった、日常業務に関する会話をするだけです。

専門的な資料の準備も、システムの詳細情報も必要ありません。

・診断結果のフィードバック

ヒアリングの内容をもとに、自動化に適した業務のピックアップと「自動化余地レポート」を作成し、後日お送りします。

「思っていたより自動化できる業務が多かった」「どこから手をつければいいか、初めてイメージできた」といったご感想を多くいただいています。

■ 本サービスに込めた想い

RPAは、人手不足や非効率な定型業務に悩む中小・中堅企業こそ、最も大きな恩恵を受けられる技術です。

しかし現実には、「知識がない」「費用対効果が分からない」「失敗が怖い」という理由で、多くの企業がその第一歩を踏み出せずにいます。

当社はこの現状を変えるため、「まず知ること」に特化した無料診断という形で、すべての企業に自動化の可能性を届けたいと考えています。

本サービスを通じて、多くの企業が「業務を変えられた」という実感を得られるよう、全力でサポートしてまいります。

■ パソコン業務の自動化なら「Good Hands-RPA」

「Good Hands-RPA」は、専門的なプログラミング知識がなくても導入できる自動化サービスです。「使い方が分からない」「構築が難しい」といったお悩みに対し、現場の業務内容に合わせた初期プログラムの構築から、導入後の運用までワンストップで伴走いたします。

【RPAに関するお問い合わせ先】Good Hands-RPA公式Webサイトはこちらをクリック :https://www.goodhands-rpa.com/

サービス名：PC自動化 RPA導入支援・保守 Good Hands-RPA(https://goodhands-rpa.com/)

お問い合わせ：フリーダイヤル 0120-703-392

Good Hands-RPA HP：https://goodhands-rpa.com/

メール or オンライン個別相談：https://goodhands-rpa.com/form/

運営会社：株式会社リプラス

代表取締役社長 柳町 正樹

本社所在地：〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-38-2

オーキッドビル5F B-1（名古屋駅オフィス）

TEL：052-414-7561

会社HP：http://www.riplus.co.jp/