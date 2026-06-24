医療総合職の新卒採用への課題解決に向けた採用ブランディングの強化｜わかさクリニックグループ様の採用サイト制作事例インタビューを公開

株式会社SPC

株式会社SPCは、医療・介護サービスを展開する医療グループ、わかさクリニックグループ様の採用ブランディングおよび新卒・中途採用サイト制作を支援しました。

本プロジェクトに関して、弊社が運営する採用活動メディアサイト「採用サイト.com(https://spc-jpn.co.jp/saiyou/)」にて、対談インタビュー記事を公開しております。

【わかさクリニックグループ様のインタビュー記事はこちら(https://spc-jpn.co.jp/saiyou/success#success)】

わかさクリニックグループ様

わかさクリニックグループ様は関東を中心に地域に密着した医療・介護サービスを展開している医療グループです。

新卒採用において「医療総合職」の認知が低く、業務内容を求職者に分かりやすく伝えることや、職種の魅力を発信することが課題となっていました。

また、採用エージェントへの依存によるコスト増加や、自社の魅力・ビジョンが求職者に十分伝わらないことも課題となっておりました。

本インタビューでは、わかさクリニックグループ様と弊社代表取締役 秋山雄太による対談形式で、伝わりにくい職種を求職者に分かりやすく届けるための採用ブランディングの重要性や、自社採用力を高める採用サイトの役割についてお話しいただいております。

インタビューで語られた注目ポイント

【採用課題】- 「医療総合職」や「連携職」といった職種の魅力が新卒求職者に伝わりづらかった- 募集要項中心の構成では、自社の特徴や成長性を十分に訴求できなかった- 中途の医師採用では人材紹介会社への依存度が高く、採用コストが増加していた- 「医療×IT」「再生医療」といった独自の価値観やビジョンが、伝わりにくかった【弊社を選んだ理由】- 目指す採用ビジョンと親和性が高く、満場一致で採用が決定- 「医療総合職」を、求職者目線でわかりやすく可視化する提案力- コンテンツ企画から撮影、インタビュー、動画制作まで一貫して伴走支援- スピード感のある意思決定でプロジェクトを円滑に推進- 企業文化を丁寧に汲み取り、共感性の高いコンテンツ制作を実現【採用ブランド設計の重要性】- 「医療×IT」「再生医療」という独自性を軸に採用ブランドを設計- 「医療総合職」の仕事内容や成長機会を可視化し、職種理解を促進- グループ全体として統一的に発信し求職者が理解しやすい構造を実現- 企業理念や将来ビジョンまで伝える採用サイトへ刷新- 動画やインタビューを活用し、組織の魅力をリアルに発信【採用ブランディングの効果】- 新卒採用では初年度1名、翌年度3名の採用に成功- 約2年半で100名以上の応募を獲得- 20名以上の中途採用を実現- 医師採用でも、常勤1名・非常勤2名の直接採用に成功- エージェント依存から脱却し、採用コスト削減

【わかさクリニックグループ様のインタビュー記事はこちら(https://spc-jpn.co.jp/saiyou/success#success)】

株式会社SPCの展望

株式会社SPCは、変化する採用環境に対応し、企業様の採用活動の成果最大化に貢献するため、今後もWeb制作を軸とした支援を強化してまいります。これまでのWebサイト制作に加え、採用活動に関わる動画制作や採用イベントで使用するパンフレットの作成、応募者獲得に向けたマーケティング支援など、多角的なアプローチで採用活動をサポートしてまいります。

採用サイトの制作やリニューアルをご検討中の企業様、また採用活動に課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

採用サイト制作について

株式会社SPCが提供する採用サイト制作.comは、採用サイト制作に強いWeb制作サービスです。

採用特設サイト、採用LP、求人ページ、既存採用サイトのリニューアルまで対応し、求職者に企業の魅力や働く環境が伝わる情報設計を行います。

採用ブランディングやコンテンツ制作、公開後の運用改善まで伴走し、企業の採用活動を支援しています。

また医療業界においては、医師・看護師・医療総合職など職種ごとの採用課題に合わせて、採用ブランディング・採用サイト制作・コンテンツ設計まで一貫して支援し、求職者に伝わりにくい業務内容や組織の魅力を可視化する採用活動をサポートしています。

株式会社SPCについて

2012年設立、東京・恵比寿を拠点とするWebマーケティング・クリエイティブ会社。

Web制作実績10年以上、制作相談1,000件以上、制作対応500件以上の知見をもとに、「らしさを照らす」を理念に掲げ、デジタルマーケティングとクリエイティブを通じて顧客の体験価値向上を支援しています。

Web制作・LP制作・動画・グラフィック制作などのクリエイティブ領域をはじめ、SEO・広告運用・アクセス解析などのWebマーケティング、ブランディング、フルオーダーメイドのWordPressサイト制作に対応。

採用ブランディングやECサイト制作まで、分析・企画・運用・改善を一貫して支援しています。

■会社概要

社名 ： 株式会社SPC（エスピーシー）

所在地 ： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目3-13 武田第一ビル302

設立 ： 2012年9月

代表者 ： 代表取締役 秋山 雄太

事業内容： Webプロモーション、Webマーケティング、メディアプランニング、システムインテグレーション、採用ブランディング、メディア運営

URL ： https://spc-jpn.co.jp/

■サービス一覧

WEB制作 ：https://spc-jpn.co.jp/service/creative/

WEBマーケティング ：https://spc-jpn.co.jp/service/marketing/

ブランディング ：https://spc-jpn.co.jp/service/branding/

WordPressサイト制作 ：https://spc-jpn.co.jp/service/wordpress/

採用サイト制作 ：https://spc-jpn.co.jp/saiyou/

ECサイト制作 ：https://spc-jpn.co.jp/ec-site/