【独自調査】ペーパードライバー講習 受講者の約6割が女性

株式会社チャレンジャー

元白バイ隊員が指導する出張ペーパードライバー講習「フレスタ安全運転教習所」（所在地：埼玉県鴻巣市、代表：矢久保真）は、過去の受講者を対象とした独自調査の結果を発表します。

調査の結果、受講者の約6割が女性であり、運転を再開する最大のきっかけが「家族の送迎」であることが分かりました。

子育てや介護といったライフステージの変化が、長年のブランクを越えて運転を再開させる大きな動機となっている実態が浮き彫りになりました。

調査概要

調査対象：フレスタ安全運転教習所の受講者 500名

調査期間：実施期間令和7年10月～令和8年2月

調査方法：受講者向けアンケート（出張講習時／オンライン）

調査結果１.：受講者の約6割が女性

受講者全体に占める女性の割合は約60％でした。

年代別では30～40代が中心で、子育て世代の女性が大きな割合を占めています。

「夫に運転を任せきりにしてきたが、自分も運転できるようになりたい」という声が多く寄せられました。

調査結果２.：運転再開のきっかけ第1位は「家族の送迎」

「運転を再開しようと思った理由」（複数回答）として、最も多かったのは「家族の送迎（子どもの習い事・通園、家族の通院など）」でした。

次いで「仕事での必要性（通勤・転職）」「引っ越し・転居」が続きます。

- 1位：家族の送迎（子育て・介護） 30％- 2位：仕事での必要性（通勤・転職） 25％- 3位：引っ越し・転居・車の購入 20％- 4位：旅行・レジャー 20％- 5位：その他の目的

特に「子どもの送迎で運転が必要になった」という30～40代女性が目立ち、運転再開が日常生活の必要に迫られて起きていることが分かります。

調査結果３.：運転しなかった理由は「環境的に運転が必要なかった」

ブランク期間中に運転しなかった理由として最も多かったのは「環境的に運転が必要なかった」でした。免許取得時は公共交通機関で十分な地域に住んでいたなど、そもそも運転する必要がなかった方が多くを占めています。

その後、子どもの送り迎えや、両親の免許返納による送迎の必要、転居といった生活環境の変化をきっかけに「運転しなければならない」状況になり、運転を再開する方が増えています。

ペーパードライバーの多くは、運転が苦手だったというより、運転を必要としない環境にいたために間が空いてしまった--という実態がうかがえます。

考察：ペーパードライバー問題は「子育て・介護世代の生活課題」

今回の調査からは、ペーパードライバーが単なる個人のスキルの問題ではなく、子育てや介護を担う世代--とりわけ女性--の生活に直結する課題であることが見えてきます。

「家族のために運転が必要になった」という動機は、運転再開が前向きな一歩であると同時に、避けられない切実なニーズでもあることを示しています。

多くのペーパードライバーは、運転が苦手だったのではなく、運転を必要としない環境にいたために間が空いてしまった層です。

だからこそ、生活環境が変わって「運転が必要になった」タイミングで、実際の生活道路を出張型で練習することが、こうした世代のスムーズな運転再開を後押しすると考えられます。

代表コメント

「受講者の方とお話ししていて強く感じるのは、運転を再開する理由の多くが『家族のため』だということです。

お子さんの送り迎え、親御さんの通院--誰かの生活を支えるために、もう一度ハンドルを握ろうと決意される方がとても多い。

特に女性の受講者が多いのも、その表れだと思います。

『怖い』という気持ちは自然なものですが、正しい順序で練習すれば必ず乗り越えられます。その第一歩を、私たちがしっかり支えていきたいと考えています。」（代表・矢久保真）

フレスタ安全運転教習所について

元警察官・元白バイ隊員の代表が、初心者・ペーパードライバー専門に立ち上げた完全出張型の運転講習サービスです。

ご自宅や最寄り駅、よく使うスーパーや職場など「実際に走りたい場所」へ指導員が直接伺い、現地から教習をスタートします。

公道での危険予測・安全運転技術を、一人ひとりの不安に合わせたオーダーメイドのカリキュラムで指導します。

- 名称：フレスタ安全運転教習所- 代表：矢久保 真（元警察官・元白バイ隊員）- 所在地：埼玉県鴻巣市松原4-15-12- 事業内容：出張ペーパードライバー講習、出張バイク講習、企業向け運転研修、高齢者運転技能診断- 対応エリア：東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・大阪（出張対応）- 受付時間：9:00～18:00（平日・土日祝）- 公式サイト：https://www.resta-life.com/

本件に関するお問い合わせ先

フレスタ安全運転教習所 広報担当- TEL：0120-747-068（受付 9:00～18:00／平日・土日祝）- Email：frestadriveschool@gmail.com

取材のご依頼、講習風景の撮影、代表インタビュー、受講者へのご取材なども随時承っております。

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