【ホテルオークラ京都】京の夏に涼を添える「京の夏祭りプレート ～メロンパフェと抹茶モンブラン～」を7月1日から提供

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテルオークラ京都（本社：京都市中京区（株）京都ホテル、代表取締役社長 清水 博、東証スタンダード市場）は、2026年7月1日（水）～8月31日（月）の期間、カフェ レックコートにて、祇園祭や五山の送り火をテーマにしたスイーツプレート「京の夏祭りプレート ～メロンパフェと抹茶モンブラン～」を提供します。

京の夏祭りプレート ～メロンパフェと抹茶モンブラン～

2021年よりご提供している「京の夏祭りプレート」は、京都の夏の風物詩をモチーフに、毎年内容を変えてお楽しみいただいております。

本年は、トップにあしらったブルーベリーのチュイルで祇園祭の山鉾を表現した、メロンづくしのパフェを主役に構成いたしました。メロンのゼリー、ムース、アイスクリーム、フレッシュメロンなどを重ね、さまざまな食感とともにメロンの豊かな味わいを楽しめます。さらに、五山の送り火をイメージしたいちごムースと抹茶のモンブラン、スイカに見立てたメロンとアセロラのゼリー、たこ焼き風プチシューを盛り合わせました。京都の夏の風情を映し出した、涼やかなスイーツプレートをご堪能ください。

「京の夏祭りプレート ～メロンパフェと抹茶モンブラン～」 提供概要

【提供期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【提供時間】11:30～20:00（L.O.）

【提供店舗】カフェ レックコート（ホテルオークラ京都1階）

【料金】3,200円（消費税・サービス料込） ※コーヒー または 紅茶付き

【お問い合わせ】カフェ レックコート Phone:(075)254-2517

【公式サイト】https://www.hotel.kyoto/okura/restaurant/lec-court/

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ホテルオークラ京都について

京都市の中心部に佇む、1888年創業の伝統あるホテル。2025年で創業137周年。京の風情とヨーロピアンテイストが調和した落ち着いた趣の館内には国内外の賓客を迎えてきた歴史が刻まれています。高さ約60メートルの最上階レストランフロアからの眺めは美しく、東山三十六峰や鴨川、古都の街並みを一望いただけます。



〒604-8558 京都市中京区河原町御池

Phone：(075)211-5111（代表）

アクセス：地下鉄東西線「京都市役所前駅」直結。／JR京都駅より車で約15分。

公式サイトURL：https://www.hotel.kyoto/okura/