不動産の仲介手数料が「無料・割引になる仕組みがある」と知らなかった人は約63%。知った場合に「利用したい」は約89%に

株式会社NEXER

■知っているようで知らない、不動産の「諸費用」

家を買う、売る、借りる。

不動産取引は人生で何度も経験するものではないからこそ、お金に関する疑問が出やすいものです。

最近では、ネットで物件情報や費用の目安を簡単に調べられるようになり、取引の流れをある程度イメージできる人も増えてきました。



とはいえ、実際に購入や売却、賃貸を検討し始めると、「思っていたより費用がかかる」「この手数料は必要なの？」といった疑問にぶつかることもあります。

ということで今回は不動産売買サポート『YKTConsulting』と共同で、事前調査で「これまで不動産取引に関して興味関心を持った経験がある」と回答した全国の男女81名を対象に、「不動産取引の諸費用に関する認知度」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと不動産売買サポート『YKTConsulting』による調査」である旨の記載

・YKTConsulting（https://home-supporter.com/）へのリンク設置

「不動産取引の諸費用に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年6月1日 ～ 6月5日

調査対象者：事前調査で「これまで不動産取引に関して興味関心を持った経験がある」と回答した全国の男女

有効回答：81サンプル

質問内容：

質問1：不動産取引（購入・売却・賃貸）で発生する「諸費用」について、どれくらい知っていますか？

質問2：不動産取引における「仲介手数料」の上限金額（売買：物件価格×3％＋6万円＋消費税／賃貸：家賃1ヶ月分が上限）を知っていましたか？

質問3：仲介手数料の上限金額を何で知りましたか？

質問4：「仲介手数料が無料・割引になる仕組みがある」ことを知っていましたか？

質問5：仲介手数料が無料・割引になる仕組みがあると知った場合、利用したいと思いますか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：不動産取引に関して「もっと早く知りたかった」と感じる（または感じると思う）情報はどれですか？

質問8：そう感じる理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■54.3％が、「諸費用」を"なんとなく"しか知らないと回答

まず、不動産取引で発生する「諸費用」について、どれくらい知っているかを聞いてみました。

その結果、「なんとなく知っている」が54.3％で最も多くなりました。

「詳しく知っている」は32.1％、「ほとんど知らない」は13.6％でした。

不動産取引では、物件価格や家賃だけでなく、仲介手数料や税金、登記費用などさまざまな費用が発生します。名前は聞いたことがあっても、実際の内訳まではわかりにくいと感じる人が少なくないのかもしれません。

■29.6％が、仲介手数料の上限金額を「まったく知らなかった」と回答

続いて、不動産取引における「仲介手数料」の上限金額を知っていたかを聞いてみました。

その結果、「なんとなく知っていた」が45.7％で最も多くなりました。

「詳しく知っていた」は24.7％、「まったく知らなかった」は29.6％でした。

「詳しく知っていた」と「なんとなく知っていた」を合わせると、70.4％が仲介手数料の上限金額について何らかの認識を持っていることがわかります。一方で、約3割は「まったく知らなかった」と回答しており、仲介手数料に上限があること自体を知らない人も少なくないようです。

さらに、仲介手数料の上限金額を知っていた方に、どのように知ったのかを聞いてみました。

最も多かったのは「インターネット・ウェブサイトで調べた」で43.9％でした。

次いで、「不動産会社のスタッフから説明を受けた」が38.6％となっており、この2つが大半を占めています。

そのほか、「書籍・雑誌などで知った」が7.0％、「SNSや動画（YouTube等）で知った」が5.3％、「家族・知人から聞いた」が1.8％、「その他」が3.5％でした。

仲介手数料の上限については、自分で調べて知る人が多い一方で、不動産会社からの説明をきっかけに理解する人も多いことがわかります。

不動産取引では専門的な費用項目が多く、ネットで情報を集めるだけでは判断しにくい場面もあります。だからこそ、疑問に感じた費用については事前に確認し、納得したうえで取引を進めることが大切だといえそうです。

■63.0％が、仲介手数料の「無料・割引の仕組み」を知らなかったと回答

続いて、「仲介手数料が無料・割引になる仕組みがある」ことを知っていたかを聞いてみました。

その結果、「知らなかった」が63.0％で最も多くなりました。

「なんとなく知っていた」は22.2％、「知っていた」は14.8％でした。

仲介手数料は、不動産取引の費用のなかでも負担を感じやすい項目です。

そのため、無料や割引の選択肢があることを知らないまま取引を進めると、費用面で比較する機会を逃してしまう可能性もあります。

不動産会社によって料金の考え方やサービス内容は異なるため、金額だけでなく、どのような条件で無料・割引になるのか、サポート範囲に違いはないのかまで確認しておくことが大切です。

■88.9％が、無料・割引の仕組みを「利用したい」と回答

続いて、仮にそうした仕組みがあると知った場合、利用したいと思うかを聞いてみました。

その結果、「ぜひ利用したい」が42.0％、「どちらかといえば利用したい」が46.9％で、合わせて88.9％が前向きな回答でした。一方で「どちらかといえば利用したくない」は6.2％、「利用したくない」は4.9％という結果になりました。

利用したい理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

利用したい理由

・少しでも安く手数料を抑えたいから（30代・女性）

・購入費用をその分節約することができるから。（30代・男性）

・お得になるから。（20代・女性）

・手数料などが無料だと予算がだいぶ助かるから。（40代・女性）

・不動産の場合、手数料も高額だから。（50代・男性）



「少しでも費用を抑えたい」「予算に余裕を持たせたい」といった声が目立ちました。



不動産取引では、物件価格や頭金だけでなく、仲介手数料を含めた諸費用も大きな負担になりやすいものです。そのため、無料・割引の仕組みがあるなら活用したいと考える人が多いようです。

ただし、手数料の安さだけで判断するのではなく、サポート内容や取引条件も合わせて確認することが重要です。納得して取引を進めるためにも、費用とサービスの両面から比較する必要があるといえます。

■「もっと早く知りたかった」情報、最多は34.6％の「仲介手数料の交渉や割引の余地」

最後に、不動産取引に関して「もっと早く知りたかった」と感じる情報を聞いてみました。

最も多かったのは「仲介手数料の交渉や割引の余地」で34.6％でした。

次いで「諸費用（仲介手数料・登記費用・火災保険料など）の内訳」が24.7％、「税制優遇（住宅ローン控除・不動産取得税の軽減など）」が16.0％と続きました。

そう感じる理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「仲介手数料の交渉や割引の余地」と回答した方

・よく知らなかったから。（20代・女性）

・交渉次第でかなり割引金額の幅があること。（30代・女性）

・仲介手数料は決まったものだと思っていたから。（60代・男性）



「諸費用（仲介手数料・登記費用・火災保険料など）の内訳」と回答した方

・かかる費用の大部分だと思うので。（20代・男性）

・総額が高くなる。（30代・男性）

・費用体系がわかりにくい。（40代・男性）



「税制優遇（住宅ローン控除・不動産取得税の軽減など）」と回答した方

・トータルで一番の負担だと思うから。（30代・男性）

・確定申告で手続きが難しかったから。（50代・男性）

・税制は毎年のように変わるので、その時の情報をしっかり頭に入れて、活動したいので。（60代・男性）



回答を見ると、仲介手数料について「決まった金額だと思っていた」「交渉や割引の余地を知らなかった」という声が目立ちました。また、諸費用の内訳や税制優遇についても、取引全体の負担額に関わるため、早い段階で知っておきたかったと感じる人が多いようです。

不動産取引では、物件価格だけでなく、手数料や登記費用、保険料、税金などを含めた総額で考えることが大切です。事前に費用の内訳や軽減できる可能性を確認しておくことで、後から「知らなかった」と感じる不安を減らしやすくなるでしょう。

■まとめ

今回の調査では、諸費用の存在はなんとなく知られていても、仲介手数料の上限や、無料・割引の仕組みまでは十分に知られていない実態が浮かび上がりました。

とくに、仲介手数料の無料・割引の仕組みについては63.0％が「知らなかった」と回答しています。一方で、そうした仕組みがあると知った場合には、88.9％が「利用したい」と回答しました。

また、「もっと早く知りたかった情報」でも、仲介手数料の交渉や割引の余地、諸費用の内訳など、費用に関する項目が上位を占めています。

不動産取引を検討する際は、取引の前に費用の内訳や手数料の仕組みについて情報を集め、手数料を抑えられる仕組みにも目を向けることで、より納得のいく取引につながるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと不動産売買サポート『YKTConsulting』による調査」である旨の記載

・YKTConsulting（https://home-supporter.com/）へのリンク設置

【YKTConsultingについて】

社名：株式会社YKTConsulting

所在地：〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目600番 コスギサードアヴェニュー2-14

代表取締役：横山 恭嗣郎

Tel：044-400-1082

URL：https://home-supporter.com/

事業内容：お客様の最も身近にいる信頼できるパートナーとして、”期待を超える価値を提供する”ことをモットーに、中古マンションをはじめとする不動産売買をサポートしています。独自のデータベースを保有しているため、お客様が購入を検討している物件について、多角的な調査が可能です。

また、仲介手数料は最大0円で、余計な諸費用もかかりません。

年間82件の成約実績を持つ宅建士をはじめ、銀行やコンサル業界出身者も在籍しており、経験と知識が豊富なスタッフがそろっています。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア