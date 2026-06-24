この夏ついに！ANNA SUI miniにこんがり日焼けした「ハローキティ」がやってきた

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）が展開する「ANNA SUI mini(アナ スイ・ミニ)」より、株式会社サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」とのスペシャルコラボレーションアイテムが登場。2026年6月26日(金)より全国直営店・公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン(https://www.narumiya-online.jp/webshop/ )にて発売いたします。

ハローキティがちりばめられたオリジナル柄

ANNA SUIのアーカイブコレクションのサマーレトロフラワー柄にこんがり日焼けしたハローキティが

ちりばめられたオリジナルテキスタイルを使用したアイテムを展開。

Tｼｬﾂ＋ﾜﾝﾋﾟｰｽｾｯﾄ \24,200(税込)

ジャンパースカート＆Tシャツセットは家族旅行や週末のお出かけはもちろん、

写真をたくさん残したい夏イベントの日にも着るだけでぱっと絵になる装いが完成！

保冷ｼｮﾙﾀ゛ｰﾊ゛ｯｸ゛ \14,080(税込)

保冷ショルダーバッグは500mlのペットボトルもすっきり収納できるので夏のお散歩やレジャーにもぴったり。両サイドのポケットには、扇風機やサングラスなどの小物も収納可能。

正面のファスナー付きポケットにはスマートフォンを入れられるので、移動中もさっと取り出せて便利！

ﾘｰﾙ付きﾊﾟｽｹｰｽ \7,480(税込)

ハローキティのダイカットシルエットが目を惹くリール付きパスケースは、愛らしさと使いやすさを兼ね備えたアイテムで通学や通塾にもおすすめ！

発売詳細

■店舗販売開始日

2026年7月3日(金)以降入荷次第順次発売

店舗一覧

https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?brand=16

■オンラインショップ

2026年7月3日(金)以降入荷次第順次発売

・公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/16/

ANNA SUI mini (アナ スイ・ミニ)

■ ブランドについて

「ドリーミー」・「クラシック エレガンス」・「スウィート グランジ」がキーワードの、ANNA SUIの子ども服ブランド。

・公式Instagram アカウント

https://www.instagram.com/annasuimini_official/

・公式LINEアカウント

https://lin.ee/0pUVaNn

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx