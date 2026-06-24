【東京ばな奈35周年】20億個突破の定番東京土産から、史上初の「ダブルバナナ味」が誕生！

【東京ばな奈35周年】新時代の東京ばな奈『ダブルバナナ味』が誕生

株式会社グレープストーン

1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」。みんなにワクワク楽しんでもらうことをモットーに、これまで数多くの商品を生み出してきました。累計販売数は20億個(※1)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして世界一(※2)の売上を達成するなど、世界中で愛されるお菓子へと成長を続けています。そして35周年を迎えた今、東京ばな奈ワールドとして192種類目、スポンジケーキとしては30種類目となる待望の新作が誕生します。その名も『35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味』。バナナの自然な甘さとフルーティーさを追求した、新時代の東京ばな奈です。

※1：集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日※2：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。

バナナ愛、爆裂！史上初の“ダブルバナナ製法”で生まれた新時代のハーモニー

東京ばな奈35周年を記念して誕生した、最新作『ダブルバナナ味』。35年の歴史で初めてとなる“ダブルバナナ製法”で作り上げた、とびきりフルーティーな東京ばな奈です。外側には本物のバナナを丁寧に裏ごしして作った、なめらかな“バナナカスタードクリーム”。内側にはバナナの果肉感を残して煮詰めた、きらめく“バナナコンフィチュール”を忍ばせました。頬張ると2層がとろけ合い、まるで完熟した生バナナのような爽やかで芳醇な甘さが口いっぱいに広がります。

暑い日には冷やして食べるのもおすすめです。冷蔵庫で30分～1時間ほど冷やすと、クリームとコンフィチュールがひんやりねっとりとした舌触りになり、より生バナナのようなフルーティーさをお楽しみいただけます。ミラーボールのようにキラキラと輝くパッケージとともに、35周年のメモリアルイヤーに生まれた幸せなバナナハーモニーをぜひお楽しみください。

最新作か、王道の定番か。あなたはどっち派？

長年愛され続ける定番『東京ばな奈』と、最新作『ダブルバナナ味』。あなたはどっち派？優しい甘さと懐かしい味わいが魅力の定番と、まるで生バナナのようなフルーティーな味わいが楽しめる最新作。ご家族や大切な人と一緒に食べ比べて、どちらが好みか語り合ってみてくださいね。

商品情報

【商品名】

35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味

【価 格】

4個入 756円(本体価格700円)

8個入 1,404円(本体価格1,300円)

12個入 2,095円（本体価格1,940円）

【発売日】

2026年7月1日(水)～終売日未定



【販売店舗】

・東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)

・東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店

・羽田空港第1ターミナル 2F マーケットプレイス 特選洋菓子館

・羽田空港第2ターミナル 2F 国内線出発ロビー 東京食賓館 時計台3番前

・ぶどうの木&鎌倉座 阿佐ヶ谷店（※4個入のみ販売）



【期間限定催事】

・HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場

催事期間：2026年7月1日(水)～8月31日(月)

・あべのハルカス近鉄本店 タワー館 2階イベントスペース

催事期間：2026年7月1日(水)～7月7日(火)



・高島屋大阪店NAMBA FOOD STATION

催事期間：2026年7月8日(水)～7月14日(火)



・羽田空港第1ターミナル 2F マーケットプレイス「羽田スタースイーツ」

催事期間：2026年7月8日(水)～10月7日(水)



※表示の価格は参考小売価格です

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合がございます

※店舗により取り扱いの入り数が異なる場合がございます

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。