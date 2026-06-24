【FEMMUE】上質な滞在を彩る新たなアメニティとしてドリームグロウマスクを福岡・天神発のラグジュアリーホテル『ONE FUKUOKA HOTEL』へ提供開始

株式会社アリエルトレーディング

花たちが持つ美しさのエッセンスでINNER＆OUTER BEAUTYを実現するMODERN BOTANICAL(TM)スキンケアブランドFEMMUE〈ファミュ〉の「ドリームグロウマスク」が、このたび福岡・天神発のラグジュアリーホテル『ONE FUKUOKA HOTEL』にて、客室アメニティとして導入されたことをお知らせいたします。

2026年7月1日(水)より導入が開始され、宿泊者の皆さまにご利用いただけます。

｜ 採用の背景

近年、ホテルアメニティには機能性だけでなく、滞在体験をより豊かにする付加価値が求められています。FEMMUEのシートマスクは、忙しい日常や旅の疲れを癒やすスキンケアアイテムとしての使用感に加え、客室空間のラグジュアリーな世界観を損なわないシンプルで洗練されたデザインも評価され、このたび客室アメニティとして採用いただく運びとなりました。

｜ 宿泊者への価値提供

今回導入されるドリームグロウマスク（PF）は、上向きなハリとツヤのある肌印象へ導くシートマスクです。客室で手軽に取り入れられるセルフケアアイテムとして、リラックスタイムや就寝前のスキンケアにご活用いただくことで、ホテルで過ごすひとときをより心地よく彩ります。上質な空間の中で、FEMMUEならではのスキンケア体験をお楽しみください。

｜ 『ONE FUKUOKA HOTEL』担当者コメント

ONE FUKUOKA HOTELでは、『創造交差点』をコンセプトに、人・文化・アイデアが交わることで生まれる新たな価値を大切にしています。ホテルで過ごす時間が単なる宿泊ではなく、自分自身を整え、明日への活力を得る時間となるよう、滞在体験の質を追求しています。FEMMUEのドリームグロウマスクは、その高い機能性はもちろん、洗練された世界観や心地よい使用体験に魅力を感じ、今回の導入に至りました。福岡を訪れる国内外のお客様に、旅の疲れを癒やしながら、より豊かな滞在時間をお楽しみいただければ幸いです。

■ONE FUKUOKA HOTELについて

ONE FUKUOKA HOTELは、2025年4月に福岡・天神の新たなランドマークとして誕生した『ONE FUKUOKA BLDG.』の高層階に位置するライフスタイルホテルです。『創造交差点』をコンセプトに、人・文化・アイデアが交差することで生まれる新たな価値や出会いを提供しています。福岡の街並みや博多湾を望む客室をはじめ、レストラン、ルーフトップバー、ライブラリーラウンジ、大浴場・サウナなどを備え、都市の中心にありながら心身を解き放つ滞在体験を実現します。国内外から訪れるゲストに向けて、福岡の魅力を発信する新たな都市型ラグジュアリーホテルとして、街と人をつなぐ役割を担っています。

◼︎施設概要

【名称】

ONE FUKUOKA HOTEL （ワン フクオカ ホテル）

【開業日】

2025年4月24日

【所在地】

福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号 ONE FUKUOKA BLDG. 18-19階

【総客室数】

全41室

【フロア構成】

・19階 ホテルエントランス、レセプション、ホテル客室（15室）、レストラン（オールデイダイニング、ルーフトップバー、鉄板焼き）

・18階 ホテル客室（26室）、大浴場・サウナ、ライブラリーラウンジ

・6階 バンケット

・1階 カフェ

【運営会社】

株式会社Nishitetsu One Style

【その他】

・ホテルWEBサイト

https://onefukuokahotel.jp/

・ONE FUKUOKA BLDG. WEBサイト

https://onefukuoka-building.jp/

・ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL WEBサイト

https://onefukuoka-conferencehall.jp/

■FEMMUEについて

FEMMUE(ファミュ)は、幼少期からコスメに魅了されて育ったKelly S. Chung（ケリー・ジョン） が、4年の研究開発期間を経てローンチした韓国発スキンケアブランド。

花たちが持つ美しさのエッセンス。それは肌によいスキンケア効果だけでなく目にうつる姿ややわらかい感触、心を満たす香りもそう。花たちがくれる「幸せ」を感じる瞬間が多ければ女性たちはそれだけ美しくなれる。FEMMUE〈ファミュ〉は、「女性」を意味するFEMMEと「変化」を意味するMUEを掛け合わせた言葉。自分を愛し始める瞬間から、女性は美しく変化していきます。その変化の瞬間をとらえ、いつもサポートするブランドありたい。それが〈ファミュ〉の想いです。

【FEMMUE 取扱店舗】

FEMMUE 公式オンラインストア、Cosme Kitchen 全店、Biople 全店、及び各 Web ストア

@cosme TOKYO、Amazon、伊勢丹新宿店 ビューティアポセカリー、渋谷ロフト、銀座ロフト、

LINE ギフト、ZOZOCOSME、楽天公式ストア

※一部取扱のない店舗があります

【FEMMUE〈ファミュ〉公式HP/SNS】

オンラインストア：https://femmue.jp/

Instagram：@femmue_japan

X：@FEMMUE_japan

LINE：https://lin.ee/dzYpyAb

【会社概要】

会社名：株式会社アリエルトレーディング

本社：〒102-0085 東京都千代田区六番町5-5 2F

代表取締役：平野 恵介

資本金：2,500万円

https://www.arieltrading.co.jp/