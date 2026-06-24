シリーズ累計販売数約10万個突破の「超保温・保冷ボトルN-HEATEX」に片手で飲めるワンタッチタイプが新登場。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下、ニトリ）は、2026年6月下旬より、全国のニトリ店舗およびニトリネットにて、ワンタッチで開閉できる「超保温・保冷ボトルN-HEATEXワンタッチ」を新たに発売いたしました。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200033908/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200033908/)

登山やアウトドアなど長時間持ち歩くシーンでも温度をキープできるように開発された「超保温・保冷ボトルN-HEATEX」は、高い保温力・保冷力により多くのお客様からご支持をいただき、シリーズ累計販売数約10万個を突破したニトリの人気商品です。

一方で「移動中にすぐ飲みたい」「片手で操作したい」といった日常での使いやすさを求める声も高まっていました。

そこで高い機能性はそのままに、片手で簡単に開閉できるワンタッチタイプを新たに発売いたしました。ボタンひとつでフタが開き、通勤・通学やスポーツシーンなどでもスムーズに水分補給できます。

サイズは500mlと800mlの2サイズを展開。日常使いからアウトドアまで、シーンに応じて選べるラインアップとしました。

保冷は6時間後も9℃以下（一般に、コンビニエンスストアの冷たい飲み物のような温度）、保温は6時間後も76℃以上（一般に、コーヒーやお茶が淹れられる温度）をキープでき、機能性にも優れています。

保温・保冷力が高い秘密は、真空断熱構造。

１.内びん、２.銅メッキ、３.銅ホイル、４.真空層、５.胴部の5層構造となっています。

内びんに銅メッキ＋銅ホイル加工をすることで、保温・保冷効果がアップ。

全パーツ食洗機対応なので、お手入れがラクなこともポイントです。

開発担当者は「保温保冷性能の高さはそのまま、“サッと飲める使いやすさ”をどう実現するかにこだわりました。日常の中でお客様がつい手にとりたくなるボトルになれば嬉しいです」とコメントしています。

ニトリの「超保温・保冷ボトル N-HEATEXワンタッチ」を持って、お出かけを楽しみませんか。

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】超保温・保冷ボトルN-HEATEXワンタッチ

【価格】500mL：2,990円

800mL：3,990円

【サイズ（約）】500mL：幅6.7×奥行8.3×高さ24cm

800mL：幅7.7×奥行8.3×高さ28cm

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴 します。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200033908/