【銀座コージーコーナー】爽やかな味わいが特長のキリ(R) クリームチーズを使用したチーズケーキ3品が7月4日から順次登場！

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、全国の生ケーキ取扱店（※）で「キリ クリームチーズ」を使用したチーズケーキ3品を2026年7月4日（土）から順次販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

爽やかな酸味が引き立つおいしさ

しっとり、ふわっじゅわっと軽い口あたりで幅広い世代に人気の「チーズケーキ」と、ベイクドチーズケーキとレアチーズケーキの2層仕立ての「瀬戸内レモンのベイクドレアチーズ」が、7月4日から夏季限定で「キリ クリームチーズ」を使用した爽やかな味わいで登場します。「キリ クリームチーズ」をブレンドすることで、チーズのコクを残しながら爽やかな酸味が引き立つように仕上げました。また、第2弾として、7月31日から「なめらかバスクチーズ（キリ クリームチーズ使用）」が登場します。いまやチーズケーキの定番のひとつとして定着したバスクチーズケーキを、 「キリ クリームチーズ」の爽やかな味わいを生かして、こんがり焼き上げた一品です。

暑い夏のティータイムにおすすめの3種のチーズケーキをぜひお楽しみください。

※ Kiri及びキリはフランス・ベル社の登録商標です。

ベル ジャポン株式会社主催の 「とびっキリ(R)の夏スイーツフェア」 に参加しています

7月1日（水）～8月31日（月）に、対象の「キリ」使用商品の購入レシート画像を専用応募サイトから応募すると、抽選で200名様に豪華賞品が当たるキャンペーンを実施中。

「とびっキリ(R)の夏スイーツフェア」キャンペーン応募サイト

https://2026tobikiri-summer.cp.msgs.jp/n/form/hupb/pP9-zJbNEeA4ezZN2MSf6(https://2026tobikiri-summer.cp.msgs.jp/n/form/hupb/pP9-zJbNEeA4ezZN2MSf6)

【商品概要】

チーズケーキ（キリ クリームチーズ使用）

https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/50983.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/50983.html)

価格：490円（税込529円）

販売：7月4日（土）～9月10日（木）頃

特長：さっぱりとした酸味と程よい乳味のバランスがよく、爽やかな味わいが特長の「キリ クリームチーズ」を使用した（※）チーズケーキです。しっとり、ふわっじゅわっと広がるチーズの豊かな味わいをお楽しみください。

※クリームチーズ中51％「キリ クリームチーズ」使用

※この期間、通年販売仕様の商品は取り扱いを休止します。

瀬戸内レモンのベイクドレアチーズ（キリ クリームチーズ使用）

https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/34861.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/34861.html)

価格：510円（税込550円）

販売：7月4日（土）～8月13日（木）頃

特長：さっぱりとした酸味と程よい乳味のバランスがよく、爽やかな味わいが特長の「キリ クリームチーズ」を使用した（※）ベイクド＆レアチーズケーキです。コクのあるベイクド層、まろやかな乳味のムース層にすり潰したレモンを加え、どこから食べてもレモンの風味を感じられるように仕上げました。2種類の食感を一度に味わえる、夏仕様のベイクドレアチーズケーキをお楽しみください。

※クリームチーズ中51％「キリ クリームチーズ」使用

なめらかバスクチーズ（キリ クリームチーズ使用）

※公式サイト商品ページは後日公開予定

価格：460円（税込496円）

販売：7月31日（金）～9月10日（木）頃

特長：上面はこんがりと焼き上げ、内側はしっとりクリーミーに仕上げたバスクチーズ。表面の香ばしさが「キリ クリームチーズ」（※）の爽やかな風味を一層引き立て、さっぱりとした酸味と程よい乳味を感じるとろける食感が口いっぱいに広がります。期間限定で楽しめる、濃厚でなめらかな一品です。

※クリームチーズ中51％「キリ クリームチーズ」使用

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。