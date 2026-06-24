ベビー用品専門店「アカチャンホンポ」で取扱い開始！運転中も後部座席の赤ちゃんを見守れる車載対応ベビーモニター「ミマモ2」！！

株式会社慶洋エンジニアリング

株式会社慶洋エンジニアリング（本社：東京都港区）は、車載対応ベビーモニター「ミマモ2」が、マタニティ＆ベビー・キッズ用品専門店「アカチャンホンポ」10店舗とアカチャンホンポ オンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて取扱いを開始したことをお知らせします。

ミマモ２ AN-M023

「ミマモ2」は、運転中に後部座席の赤ちゃんやお子様の様子を専用モニターで確認できる、車載対応の見守りカメラシステムです。チャイルドシートを後部座席に取り付けた際、「子供の様子が見えない」「泣いている理由が分からず不安」「振り向くことができず運転に集中しづらい」といった、子育て中のパパ・ママのリアルな悩みに寄り添い、「見えない」不安を「見える」安心へ変えることを目指して開発されました。

この度、出産準備品から育児用品まで幅広く取り扱う「アカチャンホンポ」での取扱いが始まることで、これから赤ちゃんを迎えるご家庭や、乳幼児とのお出かけが増える子育て世帯に向けて、より身近な売場で「車内の見守り」という新しい安心の選択肢を提案できるようになりました。

赤ちゃんとの初めての外出、保育園や幼稚園への送迎、週末のお出かけ、帰省、旅行など、車での移動が発生するさまざまなシーンで活用できます。後部座席の様子が見えることで、運転中の不安を軽減し、ドライバーが前方に意識を向けやすい環境づくりをサポートします。

「ミマモ2」は、車のエンジンをオンにすると専用モニターとカメラが自動でワイヤレス接続されるため、複雑な設定を行うことなく、すぐに後部座席の様子を確認できます。また、バッテリーレス設計により充電の手間を抑え、車内に置いたままでも使いやすい仕様としました。

本製品は、2026年3月発売の「ミマモ2」として、従来モデル「ミマモ」に寄せられたパパ・ママの声を反映し、カメラやモニターをよりコンパクトにするなど、車内に馴染みやすいデザインへ進化しました。また、家庭用三脚を同梱しているため、車内だけでなく、ベビーベッドのそばやリビング、寝室など、ご家庭内での見守りにも活用できます。

「ミマモ2」は、BabyTech(R) Awards 2025-26において「安全対策と見守り部門 優秀賞」を受賞しています。育児に関わる方々の課題解決を支援するベビーテック分野で評価された実績を活かし、より多くの子育て世帯へ安心を届けてまいります。

アカチャンホンポでの取扱い開始について

アカチャンホンポは株式会社赤ちゃん本舗が運営するマタニティ＆ベビー・キッズ用品の専門店です。出産準備用品から便利な育児用品まで幅広く商品を取り揃えています。

とくに、出産準備を進めるご家庭にとって、赤ちゃんとの車移動に必要なアイテムをまとめて検討できることは大きなメリットです。また、すでに子育てされているご家庭にとっても、通園、買い物、帰省、旅行など、日常のカーライフに「見える安心」を加えるアイテムとしてご活用いただけます。

【取り扱い店舗】

アリオ札幌店・新潟亀田アピタ店・仙台泉店・ららぽーとTOKYO-BAY店・ららぽーと立川立飛店、ららぽーと名古屋みなとアクルス店・ららぽーとEXPOCITY店・エイスクエア草津店・ららぽーと横浜店

・浜松プラザ店

アカチャンホンポ オンラインショップ：https://shop.akachan.jp/shop/g/g264228600

商品概要

商品名 ミマモ2

型番 AN-M023

JAN 4545708007082

価格 21,780円（税込）

※KEIYO ENGINEERING公式オンラインショップ掲載価格（https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP15Z32S）

内容物

カメラブラケット、ヘッドレストブラケット、ブラケット用スペーサー、予備用両面テープ、USBケーブル2本、シガーアダプター、家庭用三脚、脱落防止フックセット、反射防止フィルムキット、モニター取付ブラケット

株式会社慶洋エンジニアリングについて

【会社概要】

社名：株式会社慶洋エンジニアリング

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F

代表取締役：中井 利幸

事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売

設立： 1986年8月22日

HP：https://www.keiyoeng.co.jp/

「車の安心安全」「車内の快適さ」を常に一番に考え、世の中の人々に「あったらいいな」と思っていただける製品を創造する会社