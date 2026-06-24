シティホームズ、女子プロゴルファー菊地選手、国内外で活躍する荒川選手とスポンサー契約！ワールドカップイヤーに仕掛けるグローバル戦略

株式会社シティホームズ

東京都心部を中心に商業ビル開発を展開する不動産デベロッパー、株式会社シティホームズ（本社：東京都港区、代表取締役：須田俊之）は、2026年6月24日付でプロゴルファーの菊地明砂美（きくち あさみ）選手、および台湾プロゴルフツアー等で活躍する荒川侑奈（あらかわ ゆな）選手とのスポンサー契約を締結した。常に高みを目指し、国内外の舞台で挑戦を続ける両選手の姿勢に同社が共感したことで実現したもの。今後、両選手は同社のロゴ入りウェアを着用し、それぞれの主戦場となるトーナメントやツアーへ出場する。



■ 契約締結の背景：共鳴する「挑戦」のスピリッツ

シティホームズは、「土地に、未来を。」をスローガンに掲げ、東京の未来と新たな価値創造に挑戦し続ける不動産企業である。一方、今回契約が発表された2名の選手も、それぞれのステージで飽くなき挑戦を続けている。



長年にわたり日本の女子ゴルフ界で安定した実力を発揮し、現在は後進の育成やゴルフの普及活動にも力を注ぐ菊地選手。そして、日本国内のみならず台湾女子ツアーなどアジアへも果敢に戦いの場を広げている若手の荒川選手。両名の「自らの可能性を信じ、常に高い目標へ挑み続ける」というアスリートとしての姿勢が、同社の企業理念と深く合致したことが今回の強力なバックアップへとつながった。



■ スポンサー契約を結んだ両選手の実績とプロフィール

【菊地 明砂美（きくち あさみ）選手】

2010年にJLPGAプロテストに合格（82期生）して以来、ステップ・アップ・ツアーを中心に息の長い活躍を続ける実力派。「山陽新聞レディースカップ」2位タイ、「中国新聞ちゅーピーレディースカップ」3位タイなど、上位争いの常連として確固たる地位を築いてきた。近年はプロアマ大会への出場や的確なゴルフレッスンなど、多方面でゴルフの魅力を伝える活動も精力的に行っており、その卓越した技術と誠実な人柄で多くのファンやアマチュアゴルファーから支持を集めている。



生年月日： 1985年11月18日

出身地： 北海道

所属： 遠藤電設

主な戦績： JLPGAプロテスト合格（2010年）、「山陽新聞レディースカップ」2位タイ、「中国新聞ちゅーピーレディースカップ」3位タイなど

※今後はシティホームズのロゴが配されたキャップを着用してツアー等に臨む。



【荒川 侑奈（あらかわ ゆな）選手】

ジュニア時代から頭角を現し、「関東中学校ゴルフ選手権」優勝など数々の実績を引っ提げて、2022年には「第3回サトウ食品インビテーショナル チャリティゴルフペアマッチ」で優勝を飾る。近年はJLPGAプロテスト合格を目指しながら、主戦場をアジアへも拡大。台湾女子ツアー（TLPGA）に本格参戦し、国際舞台でもそのポテンシャルの高さを証明した。さらに「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」での優勝実績も含め、国内外でのさらなる飛躍が期待される、いま最も勢いのある若手注目株の一人。



生年月日： 1995年10月28日

出身地： 千葉県

所属： NSW

主な戦績・活動：2023年「台湾賞金ランキング」8位、日本ミニツアー「Evolvin レディース チャレンジトーナメント」優勝、2024年台湾ツアー「WPG Ladies Open」2位タイ、日本ミニツアー「Gunma Golf Tour」優勝、2026年「野萩康基金カップ」優勝、台湾女子ツアー参戦中

※世界を舞台に戦う荒川選手のキャップとウェアにも同社のロゴが掲出される。



■ 今後の展望と企業の狙い

今回の契約に伴い、両選手はシティホームズのロゴ入りキャップやウェアを着用して今後の公式戦に出場する。また、同社は自社のWEBサイトや公式広報媒体を通じ、両選手の遠征の様子や試合結果、挑戦の軌跡などを定期的に発信していく予定だという。

単なるスポンサーシップにとどまらず、スポーツ支援を通じて「未来へ挑戦する人々」を応援し、そこから得られるエネルギーを自社の企業価値向上や新たなブランド価値の発信へと還元していく同社の取り組みに、今後も注目が集まりそうだ。



■ 会社概要

社名： 株式会社シティホームズ

代表者： 代表取締役 須田 俊之

所在地： 〒106-0045 東京都港区麻布十番1-2-3 プラスアストル5階（総合受付）

事業内容： 不動産開発、収益不動産の販売、管理等

公式サイト： https://www.city-homes.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シティホームズ

販売促進部（広報担当：矢島/迫）

TEL： 03-6435-5833

E-mail： h-yajima@city-homes.jp