合計約10,000人をご招待！第一弾の対象12試合を募集受付開始！！

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ノジマTリーグ 2026-2027シーズンにおいて、116試合にて、合計約10,000名様を抽選で無料ご招待いたします。6月23日(火)18時より、20試合を対象とした第一弾の募集を開始いたします。

キャンペーンページURL ： https://tleague.jp/ticket/2026-27_campaign/



第1弾(8月試合分)：応募期間6月23日(火)～7月12日(日)、抽選結果発表：7月15日(水) 以降

※ご招待の対象となる試合は、全試合ではございません。

※各試合により招待数は異なります。

※各試合にて締切が個別ございますのでご注意ください。

※当選者の方には、締切後、抽選の上、ご連絡させていただきます。