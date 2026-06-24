【スタートアップワールドカップ2026東京予選】世界へ挑む学生ビジネスアイディアコンテスト「ユースピッチ」の出場チームがついに決定！

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

ペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米カリフォルニア州サンノゼ、代表：アニス・ウッザマン）は、「スタートアップワールドカップ2026」東京予選における「ユースピッチ」に登壇する学生チームが決定したことをお知らせいたします。

世界130以上の国と地域で予選が行われる、世界最大級のビジネス・ピッチコンテスト「スタートアップワールドカップ 2026」の東京予選がグランドハイアット東京にて7月17日(金)に開催されます。今年初開催となる高校生以下の「ユースピッチ」では、以下のチームが世界大会出場権を懸けて挑みます。

東京予選の観戦チケットはこちら：https://swc2026-tokyo.peatix.com/

「ユースピッチ」出場チームは以下の通りです。( 掲載はアルファベット順 )

1. 青沼宗晟 (ドルトンスクール東京)

若者や外国人が単発で米作り支援に参加できる短期マッチング、田んぼの区画レンタル、国内外へ

産地直送の米を届けるサブスクを統合し、米作りを支援する複合プラットフォームを展開

2. Blessed （広尾学園高等学校）

従来のアンケートでは見抜けない生徒の「声なきSOS」を早期発見するため、会話や入力時の躊

躇から潜在リスクを特定し、教員へ具体的な対応策を提示する学校向け対話型AIプラットフォーム

を提供

3. Hero Egg (ゼロ高等学院)

地域の空き施設をテクノロジー学習の拠点へ転換し、大人向けリスキリング研修の収益で子ども

の受講費を補填することで、AIやXR教育を完全無償で届ける教育プラットフォームを提供

4. m.k. （市川学園 市川高等学校）

情報不足による地方移住のミスマッチを防ぐため、AIによる最適な地域提案から、住民の生の声

を含む生活情報の提供、自治体窓口との連携までを統合し、移住を一気通貫で支援するプラット

フォームを提供

上記の4チームの中から、東京予選の代表となる1チームが選出されます。代表に選ばれたチームは、11月にサンフランシスコで開催される世界決勝大会に出場します。東京から世界へ挑戦する学生チームを、ぜひ応援いただけますと幸いです。

なお、本年度最後の日本予選である九州予選が、来月に迫っております。名古屋予選、東京予選で惜しくもファイナリスト選出に至らなかった皆様も、九州予選でも世界への切符をかけて挑戦することができます。世界への切符を掴むラストチャンスとなりますので、ぜひこの機会にご応募ください。

九州予選 ユースピッチエントリーはこちら :https://www.startupworldcup.io/kyushu-youth-appエントリー締切：7月26日まで

2025年度 東京予選代表 株式会社Acompany東京予選概要

日程：2026年7月17日（金）

会場：グランドハイアット東京

〒106-0032 港区六本木6丁目10－3

主催：ペガサス・テック・ベンチャーズ

公式サイト：https://www.startupworldcup.io/tokyo-regional

観戦チケット：https://swc2026-tokyo.peatix.com/

スタートアップワールドカップについて

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が繰り広げられ、革新的なスタートアップ企業が集まる、世界最大級のピッチコンテストです。世界各国から毎年3万社以上のスタートアップ企業のエントリーの中から、各地域予選を勝ち抜いた代表企業が米国サンフランシスコでの世界決勝大会に参加し、優勝投資賞金100万米ドル（約1億5千万円）を懸けて競い合います。

2025年度の日本予選は東京、九州、東北で開催され、3箇所で合計8,000人以上の大手企業、投資家、メディアの方々などが、スポンサーや観客として会場及びオンラインで参加しました。事業拡大を目指すスタートアップにとって、資金調達、事業提携やマーケティングに繋がるまたとないチャンスとなります。また、日本予選だけに特別に1億5千万円規模の投資賞金も用意されており、予選に応募するすべてのスタートアップに資金獲得のチャンスがございます。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ぺガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に300社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

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TEL:03-6417-4570