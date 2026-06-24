福岡・天神に誕生する新ウエディング会場『THE CLASSICA GOEN』開業記念レセプションパーティを7月25日に開催　SIRUP出演決定・一般参加者募集開始

株式会社BPTHE CLASSICA GOEN エントランス完成予想CG

ウエディング事業やドレス事業、ホテル事業等を手がける株式会社BP（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：今野 竜太）は、2026年7月に福岡・天神で開業予定の新ウエディング会場「THE CLASSICA GOEN（ザ クラシカ ゴエン）」にて、開業を記念したレセプションパーティを2026年7月25日（土）に開催いたします。

「縁がめぐり、円となり、未来へつづく」をコンセプトに誕生するTHE CLASSICA GOEN。その幕開けを祝う本イベントでは、施設の魅力や世界観をいち早くご体感いただけるほか、一般参加者の募集も行います。

THE CLASSICA GOEN OPENING PARTY -MIDNIGHT GARDEN-

「THE CLASSICA GOEN(ザ クラシカ ゴエン)」ロゴ「THE CLASSICA GOEN OPENING PARTY -MIDNIGHT GARDEN- イメージビジュアル」

2026年7月の開業を記念し開催する「THE CLASSICA GOEN OPENING PARTY -MIDNIGHT GARDEN-」。会場全体を舞台に、音楽や光、キャンドルの演出が織りなす特別な一夜をご用意いたします。THE CLASSICA GOENが目指す“人と人がご縁でつながる場所”という想いを体現する本イベントでは、ドリンクやフィンガーフードを楽しみながら、人と人との新たな出会いや交流が生まれる時間をお届けします。天神・国体通りに誕生する新たなパーティカルチャーの発信地として、結婚式だけでなく、レストランやMICE、ルーフトップバーなど、多彩なシーンを創出するTHE CLASSICA GOEN。その幕開けを祝う一夜限りのレセプションパーティです。

EVENT CONTENTS

SPECIAL GUEST -SIRUP-

アーティスト「SIRUP」

心地よいグルーヴと都会的なサウンドで、多くのファンを魅了するアーティスト

「SIRUP（シラップ）」によるスペシャルパフォーマンスが決定。

DJ PERFORMANCE

人気DJによるパフォーマンスを予定。音楽とともに移り変わる空間演出が、

真夏の夜をさらに特別なものへと導きます。

ROOFTOP BAR

THE CLASSICA GOENの象徴ともいえるルーフトップエリアを特別開放。

館内全体をキャンドルの灯りで彩りながら、福岡・天神の夜景とともにお楽しみいただけます。

FOOD & DRINK

この日限りのスペシャルフードとオリジナルカクテルをご提供。

シェフこだわりのフィンガーフードとともに、自由なスタイルでお過ごしいただけます。

PHOTO BOOTH

会場内には、MIDNIGHT GARDENの世界観を表現したフォトスポットが登場。

思い出に残る一枚を撮影いただけます。

THE CLASSICA GOEN OPENING PARTY 一般参加者募集について

THE CLASSICA GOENでは、天神の新たなランドマークで、美食と空間を体験できる特別な機会として、一般参加者の応募受付を開始いたします。本イベントは、開業を記念して開催する一夜限りの特別なレセプションです。地域の皆さまをはじめ、福岡の新たな交流拠点として誕生するTHE CLASSICA GOENにご興味をお持ちの方々にも、その魅力をいち早くご体感いただきたいという想いから、一般参加枠をご用意いたしました。

【開催日時】2026年7月25日（土）18：00～21：30（18：00～受付）

【会場】THE CLASSICA GOEN

810-0001 福岡県福岡市中央区天神２丁目３－３３ 国体道路入口

【応募方法】下記 イベントサイトよりお申し込みください。

イベントサイトはこちら(https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/fukuoka/classicagoen/event/2026OpenigParty/GUEST/)

【参加費】無料 ※一般参加枠は、抽選で100名限定となります。

【施設概要】

THE CLASSICA GOENは、天神・国体道路沿いに誕生する新たな交流拠点として、ウエディングに加え、レストランやMICE、ルーフトップバーなど、多様なシーンを創出する複合型施設です。

■名 称：THE CLASSICA GOEN（ザ クラシカ ゴエン）

■所 在 地：810-0001 福岡県福岡市中央区天神２丁目３－３３ 国体道路入口

■アクセス：福岡天神駅より徒歩５分

■設備予定： 1チャペル・2バンケット

■公式HP：https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/fukuoka/classicagoen/



当該施設は、福岡の中心地・天神の国体道路沿いに位置し、1901年創業の福新楼が所有するビル内にあり、観光名所にもほど近い立地にございます。この立地を活かし、ファッショナブルな街並みに調和する形で大規模なリノベーションを行い、ウエディングそして、エリアのイメージも一新いたします。また国内外からお越しになるゲストにとっても、利便性の高いアクセス環境を備えてお迎えいたします。

株式会社BPとは

株式会社BPのロゴ

株式会社BP（ビーピー）は、1971年の創業以来、50年以上にわたりブライダル事業を展開し、全国14会場で年間約4,000組のウエディングをプロデュースしています。地域や文化、施設の特性を反映し、建物のデザインやコンセプト、提供するサービスすべてに独自のブランディングを施した、“唯一無二”の世界観で結婚式を提供していることも当社式場の大きな特徴です。企業理念となる「LIFE TIME HAPPINESS」のもと、結婚式だけでなく式後もお客様とのご縁を大切にし、ライフプランニングや住宅・保険相談、各種イベントなどを通じて生涯にわたりつながるサポートを行っています。また、「HUMAN FIRST」の理念のもと、スタッフ自身の幸せが、お客様の幸せを生み出す源泉であると考え、仲間の人生を支える環境づくりにも注力。スタッフもお客様も一緒に、人生をより楽しく、面白くしていくことを目指しています。

株式会社BPサイト :https://www.bridal-produce.co.jp/

運営会社概要

■ 会 社 名：株式会社BP

■ 公式サイト：http://www.bridal-produce.co.jp

■ 設 立：1971年12月14日

■ 代 表 者：代表取締役社長 今野 竜太

■ 所 在 地：〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビルディング9階

■ 連 絡 先：TEL.045-661-2801(代) FAX.045-661-2859

■ 事業内容：

【ウエディング事業】

横浜迎賓館（神奈川）

ザ クラブオブ エクセレントコースト（神奈川）

グランドオリエンタルみなとみらい（神奈川）

ザ クラシカ ベイリゾート（神奈川）

ザ コンチネンタル横浜（神奈川）

クラシカ表参道（東京）

セントジェームスクラブ迎賓館仙台（宮城）

ザ オーク ガーデン（京都）

室町ギャラリーハウス（京都）

ザ ジャクソンガーデン（大阪）

【ホテル事業】

ルークプラザホテル（長崎）

ホテルフランクス（千葉）

【ドレス事業】

リブラブラフ横浜店

リブラブラフ表参道店

リブラブラフ仙台店

【フード事業】

パティスリーパブロフ

アルペンジロー

オーシャンズバー

【フォト事業】

BPフォトスタジオ（ウエディング・前撮り）

リトルツリーフォトスタジオ（キッズ）

ESCAPE WEDDING

【映像事業】

ナノ・トーンズ

【ケータリング事業】

アルティメイトケータリング

【ライフサポート事業】

マネースマート（ライフプランニング・保険）

リブライフホーム（住宅相談）