【東京マラソン2027チャリティ】こどもが虐待で苦しむことのない社会へ。寄付申込及びチャリティランナー152名を募集！

認定特定非営利活動法人かものはしプロジェクト

認定NPO法人かものはしプロジェクト（所在地：東京、理事長：青木健太、以下かものはしプロジェクト）は、2027年3月7日(日)に開催される東京マラソン2027チャリティの寄付先団体として参加し、寄付申込及びチャリティランナー152名の募集を2026年6月24日(水)より開始します。本チャリティを通じたご寄付は、日本の児童虐待の問題などの活動に活用されます。

東京マラソン2027チャリティランナー募集概要とランナー向けプログラム

フィニッシュ後のラウンジにて、完走したチャリティランナーとスタッフ一同（過去大会の様子）

かものはしプロジェクトは、前大会に引き続き東京マラソン2027チャリティに参加します。

東京マラソンチャリティとは、東京マラソンチャリティを通してチャリティ活動を社会全体に広げるための取り組みです。寄付先団体が設定する金額以上を寄付いただいた方の中でご希望の方は、チャリティ活動をアピールしていただくチャリティランナーとして参加することができます。ランナーではなく、応援したい・支えたいと思ってくださる方も寄付のみで参加できます。

【東京マラソン2027チャリティ概要】- 開催日程: 2027年3月7日（日）- 申込期間: 2026年6月24日(水) ～7月9日(木)- チャリティランナー募集枠: 152名（かものはしプロジェクト寄付者優先枠20枠を含む）- 最低寄付額: 20万円- 参加資格：大会当日満19歳以上の方【かものはしプロジェクトのチャリティランナー向けプログラム（予定）】

かものはしプロジェクトでは、毎年チャリティランナーとしてご参加くださる全ての皆さまへ、感謝の気持ちを込めて以下のプログラムを実施しています。

- オリジナルグッズを贈呈記念品としてオリジナルTシャツなどのノベルティをご用意します。- 沿道での全力応援当日、ボランティアの応援団がランナーの皆さまを全力で応援します。- フィニッシュ後のラウンジゆっくり休んでいただけるラウンジをご用意します。

※プログラムの内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

▼詳細はこちら

https://www.kamonohashi-project.net/blog/15196/(https://www.kamonohashi-project.net/blog/15196/)

沿道から全力でエールを送るボランティア応援団ラウンジ受付で完走したランナーを温かく迎えるスタッフ

*かものはしプロジェクトは、東京マラソン財団チャリティ RUN with HEART の寄付先団体です。

こどもの虐待や貧困「なんとかしたい」を大きな力に変えていく

かものはしプロジェクトが目指していること

かものはしプロジェクトは、「だれもが、尊厳を大切にし 大切にされている世界を育む」をミッションに、こどもへの暴力の問題に取り組む認定NPO法人です。

始まりは、「こどもがだまされて売られてしまう問題」を「なんとかしたい」と立ち上がった共同創業者3人の思いからでした。

2002年にカンボジアでの活動からはじまり、2012年からはインドで、2019年からは日本で活動を続けています。現在は新たにラオスの児童買春問題に着手するなど、国内外で活動を展開しています。

こどもも大人も、「誰もが尊厳を大切にされる世界」を目指して、私たちはこれからも活動を続けます。

▼公式サイト

https://www.kamonohashi-project.net/(https://www.kamonohashi-project.net/about/)

本件に関するお問い合わせ先

認定NPO法人かものはしプロジェクト チャリティマラソンチーム

連絡先：03-6277-2419

メールアドレス：marathon@kamonohashi-project.net