ヒットするネーミングは、どう生まれるのか。日本ネーミング大賞受賞企業の実践事例と多彩なゲストとの対話から、日本ネーミング協会会長・黒川伊保子とともに「選ばれる名前」の本質に迫る！

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一般社団法人 日本ネーミング協会

第1回ネーミングサミット概要1


第1回ネーミングサミット概要2


ネーミング・サミットとは、多彩なゲストとの対話を通じて、ネーミングの背景にある発想や


意思決定、ブランド戦略をひもとき、「選ばれる名前」の本質に迫る場です。


日本ネーミング大賞受賞企業の実践事例を起点に、ネーミングの背景にある思考と意思決定を深掘りし、「選ばれる名前」はどのように生まれるのかを読み解きます。


一般社団法人日本ネーミング協会主催、第1回ネーミングサミット2026開催概要


日時：2026年8月4日（火）10：00～14：30



会場：AP虎ノ門 会議室A


（東京都港区西新橋1-6-15　日本酒造虎ノ門ビル（NS虎ノ門ビル） 11F）



交通：東京メトロ銀座線　虎ノ門駅より徒歩3分　


　　　都営地下鉄三田線　内幸町駅より徒歩3分



会場案内URL


https://www.tc-forum.co.jp/ap-shinbashitoranomon/#anchor_top



【参加費】


一般１名様：11,000円（昼食付・税込）


当協会会員１名様： 8,800円（昼食付・税込）



参加申込（一般）〆切：2026年7月27日（月）


お申込受付は先着順です。お席に限りがございますのでお早めにお申込お願いいたします。


定員になり次第、応募は終了させていただきます。



※協会会員の方は当協会からお送りするご案内メールからお申込手続きお願いいたします。



広告関係者・ネーミングに関わる方以外のご参加も大歓迎です！


皆様のご参加をお待ちしております。



一般の方の参加申込は表示のリンクまたはQRコードから…

https://app.payvent.net/embedded_forms/show/6a28f9968201651e224b51e9





一般参加申込フォーム


日本ネーミング協会
お問い合わせ

一般社団法人 日本ネーミング協会 事務局


〒106-0041


東京都港区麻布台3丁目3番27号　麻布台フラット 1F


TEL 03(6230)9130


公式サイト https://naming.or.jp