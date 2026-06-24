ヒットするネーミングは、どう生まれるのか。日本ネーミング大賞受賞企業の実践事例と多彩なゲストとの対話から、日本ネーミング協会会長・黒川伊保子とともに「選ばれる名前」の本質に迫る！
一般社団法人 日本ネーミング協会
第1回ネーミングサミット概要1
第1回ネーミングサミット概要2
一般社団法人日本ネーミング協会主催、第1回ネーミングサミット2026開催概要
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第1回ネーミングサミット概要1
第1回ネーミングサミット概要2
ネーミング・サミットとは、多彩なゲストとの対話を通じて、ネーミングの背景にある発想や
意思決定、ブランド戦略をひもとき、「選ばれる名前」の本質に迫る場です。
日本ネーミング大賞受賞企業の実践事例を起点に、ネーミングの背景にある思考と意思決定を深掘りし、「選ばれる名前」はどのように生まれるのかを読み解きます。
一般社団法人日本ネーミング協会主催、第1回ネーミングサミット2026開催概要
日時：2026年8月4日（火）10：00～14：30
会場：AP虎ノ門 会議室A
（東京都港区西新橋1-6-15 日本酒造虎ノ門ビル（NS虎ノ門ビル） 11F）
交通：東京メトロ銀座線 虎ノ門駅より徒歩3分
都営地下鉄三田線 内幸町駅より徒歩3分
会場案内URL
https://www.tc-forum.co.jp/ap-shinbashitoranomon/#anchor_top
【参加費】
一般１名様：11,000円（昼食付・税込）
当協会会員１名様： 8,800円（昼食付・税込）
参加申込（一般）〆切：2026年7月27日（月）
お申込受付は先着順です。お席に限りがございますのでお早めにお申込お願いいたします。
定員になり次第、応募は終了させていただきます。
※協会会員の方は当協会からお送りするご案内メールからお申込手続きお願いいたします。
広告関係者・ネーミングに関わる方以外のご参加も大歓迎です！
皆様のご参加をお待ちしております。
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一般社団法人 日本ネーミング協会 事務局
〒106-0041
東京都港区麻布台3丁目3番27号 麻布台フラット 1F
TEL 03(6230)9130
公式サイト https://naming.or.jp