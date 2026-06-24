ジュエリーデザインの次世代を担う原石たちへ。エクセルコ ダイヤモンド「ワールド ジュエリー デザイン アワード 2026」、文化服装学院・文化学園大学にてアワード告知と説明会を実施

株式会社NEW ART

「NEW ART HOLDINGS（本社：東京都中央区）」ならびに「エクセルコ ダイヤモンド（本店：東京都中央区銀座）」は、2026年4月より開催中の「WORLD JEWELRY DESIGN AWARD 2026」について、次世代のジュエリーデザイナーを志す学生への認知拡大・参加促進を目的に、文化服装学院・文化学園大学の2校を訪問し、告知および説明会を実施しました。

文化服装学院（写真右）と文化学園大学（写真左）の説明会の様子

本アワードはジュエリーデザイナー志望の学生から現役プロフェッショナルまで、国籍・経験を問わず広く参加を受け付けています。エクセルコ ダイヤモンドは、次世代を担うジュエリーデザイナーの育成・発掘に積極的に取り組んでおり、教育機関との連携を通じて、学生が本格的なコンペティションに触れる機会を創出することを目的として今回の学校訪問を企画しました。

今回の説明会では、実際に第一線で活躍するエクセルコ ダイヤモンドの現役ジュエリーデザイナーが登壇し、アワードの概要や応募のポイント、作品づくりに込めた想いについて熱く解説し、学生たちの挑戦の一歩を力強く後押しする時間となりました。

■文化服装学院：ベルギー大使館での授賞式や賞金に大きな歓声

2026年5月22日、文化服装学院の学生の皆さまに向けて説明会を行いました。 学生の皆さまからは、「普段の制作ではなかなか用意することができない本格的な素材にチャレンジできること」や、「在学中に第一線で活躍する審査員に直接作品を見てもらえること」に強い関心が寄せられました。さらに、授賞式の会場が「ベルギー大使館」であることや賞金について話が及ぶと、会場からは大きな歓声が上がりました。

「どのレベルから参加できるのか」「デザイン画をきれいに描ける自信がない」といった不安の声に対しても、「本アワードはデザイン画の完成度だけでなく、そこに込められたアイデアや思想を何よりも大切にしている」と伝えることで、学生たちの表情も和らぎ、前向きに参加を検討する様子が見られました。

■文化学園大学：「最高峰の素材」と「世界的審査員」に熱視線

2026年5月27日には、文化学園大学 造形学部デザイン・造形学科ジュエリー・メタルデザインコースで学ぶ、約35名の学生の皆さまを対象に説明会を実施しました。学生の皆さまが特に熱い視線を送っていたのは、ダイヤモンドやプラチナといった最高峰のジュエリー素材を用いた作品づくりに挑戦できる点です。未来のデザイナーを目指す皆さまにとって、本物の素材を扱える環境は非常に大きな魅力として受け止められたようでした。

また、アート・デザイン領域の第一線で活躍する世界的審査員陣に多角的に評価してもらえる点についても、企業やプロと直接接点を持てる貴重な機会として前向きな印象を持たれていました。

後半の質疑応答では、「メインターゲット層は？」「デザイン画はどのように描けばよいか」「制作費の上限はあるのか」など、実際の応募を見据えた具体的かつ熱意あふれる質問が多数寄せられました。これらに対し、エクセルコ ダイヤモンドの現役ジュエリーデザイナーが直接回答。ブランドが重視する「輝きへの思想」や、造形・空間設計におけるポイントを伝えることで、不安を解消し、挑戦への一歩を後押しできたのではないかと思っています。

■エクセルコ ダイヤモンドの想い

エクセルコ ダイヤモンドは、今後も学生の皆さまの学びと挑戦を応援し、次世代の才能と出会う機会を大切にしてまいります。 なお、学校や教育機関におかれまして、本アワードの説明会実施をご希望の場合は、公式ホームページの問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

問い合わせフォームはこちら :https://jewelry-award.com/inquiry/

■「WORLD JEWELRY DESIGN AWARD 2026」概要

テーマ「新星」

今この瞬間も、無限に広がる宇宙のどこかで、新たな輝きが生まれているかもしれません。「新星」とは、長い時間をかけて蓄えられたエネルギーが、一瞬にして光へと転じる現象です。ダイヤモンドもまた、地球深くで数十億年の歳月を重ね、膨大な熱と圧力によって結晶化します。可能性を秘めた原石が、人類の数学的叡智と緻密な手技によって磨き上げられることで、鮮烈な光を放つのです。宇宙空間に新しく現れた星のように、燦然と輝くジュエリーをお待ちしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7438/table/457_1_1f0b43eb194e2d026a8711177361bf37.jpg?v=202606241052 ]

※詳細や最新情報については公式サイトまたは公式Instagramでご確認ください。

■EXELCO DIAMOND（エクセルコ ダイヤモンド）について

EXELCO DIAMOND（エクセルコ ダイヤモンド）（本店：東京都中央区銀座）は、世界を魅了する奇跡の輝きをお贈りするダイヤモンドジュエリーブランド。

ダイヤモンドの輝きを測定・評価するシステム「サリネ・ライト」で99%以上のダイヤモンドが世界最高評価「Ultimate★★★」を獲得し、日本国内に60店舗（2026年6月現在）を展開しています。

ヨーロッパの美意識をダイヤモンドのセッティングに取り入れた独創的なデザインの開発（リフレクティブセッティングやブラックダイヤモンドをセットしたデザイン）。熟練職人が織りなす精緻な技術（ミルグレイン）を駆使し、手作業で創り上げ完成させるディテール。これらヨーロッパの歴史ある文化にインスパイアされたデザインと日本の緻密な技術の融合により、洗練された美しいダイヤモンドジュエリーへと昇華させます。

EXELCO DIAMOND（エクセルコ ダイヤモンド）は、本物志向の方へ最高品質を届けるため、クオリティに妥協することなく価値あるダイヤモンドジュエリーを創り上げています。

ダイヤモンドの輝きを科学的に評価する「サリネ・ライト」で獲得した、世界最高評価の輝き※0.25ct未満およびHカラー以下、クラリティがSI1以下など、一部のダイヤモンドにはサリネ・ライトレポートの発行はありません。

ダイヤモンドの輝きを、世界中で基準を設けて評価できるように開発されたのが「サリネ・ライト」というシステム。この歴史的な機器の開発に「美しい輝きの基準となるダイヤモンド」として使用されたのがEXELCO DIAMOND（エクセルコ ダイヤモンド）のダイヤモンドです。

EXELCO DIAMOND（エクセルコ ダイヤモンド）のダイヤモンドは99％以上が「サリネ・ライト」で世界最高評価の「Ultimate★★★」（アルティメイトスリースター）を獲得していることから、ダイヤモンド本来が持っている本物の輝きを存分に堪能できます。

一粒のダイヤモンドが旅した道のりを知ることができる「ダイヤモンドジャーニー」を導入

選んだダイヤモンドがどんな形の原石で、どのようにカットされたのか、このダイヤモンドがお手元に届くまでの道のりを知ることができるシステムが「ダイヤモンドジャーニー」です。



手元にたどり着いた奇跡を感じられると同時に、「紛争ダイヤモンド」「リユース・リサイクルダイヤモンド」ではない、天然ヴァージン・ダイヤモンドであることの証明となります。

「ダイヤモンドジャーニー」は、原石の厳選・買付から店舗で販売するまで「一貫体制」を貫いているからこそ実現できた最新テクノロジーです。



EXELCO DIAMOND（エクセルコ ダイヤモンド）は世界で初めて「ダイヤモンドジャーニー」を導入したブランドです。

https://www.idexonline.com/FullArticle?Id=44735(https://www.idexonline.com/FullArticle?Id=44735)

公式サイト :https://www.exelco.com/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/exelcodiamond_official/株式会社NEW ART

代表者 ： 代表取締役社長 濱野 えり

創業 ： 平成29年5月

資本金 ： 1億円

事業内容 ： ブライダルジュエリー専門店「銀座ダイヤモンドシライシ」「エクセルコ ダイヤモンド」による、ブライダルジュエリー等の販売など

所在地 ： 東京都中央区銀座1-15-2 銀座スイムビル



東証スタンダード上場の株式会社NEW ART HOLDINGS（証券コード：7638）の100%子会社。NEW ARTは、ブライダルジュエリー（婚約指輪および結婚指輪）の販売を主力とした事業展開を行なっており、「銀座ダイヤモンドシライシ」https://www.diamond-shiraishi.jp/（国内68店舗）をはじめ、「エクセルコ ダイヤモンド」https://www.exelco.com/（国内60店舗）のブランドで展開しています。

*株式会社 矢野経済研究所「宝石・貴金属市場年鑑＜市場分析編＞」調べ