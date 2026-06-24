【夏の睡眠調査2026】7割が「夏の睡眠環境に不満」でも「エアコンの温度は上げる」電気代高騰における夏の夜の葛藤

株式会社アテックス

健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウエルネスカンパニー 株式会社アテックス（本社：大阪市中央区、代表取締役：原島 惠子、以下、アテックス）は、全国の20代～60代の男女500名を対象に、「夏の睡眠環境に関するアンケート調査」を実施いたしました。

調査結果では、約7割が「夏の睡眠環境に不満」と感じていることが分かりました。不満の原因である「暑さ」への対策は、エアコンを使う方が主流である一方、全くエアコンをつけないという方も25%にのぼります。その他、扇風機や冷感寝具を使うなど、対策はさまざまです。最近ではエアコン派も電気代を気にしており、「設定温度を上げる」「一晩中はつけない」という工夫も見られますが、その結果、寝具との接触面に寝汗をかいて悩むという葛藤も生まれています。暑さの感じ方は人によって異なりますが、今年も酷暑が予想されており、新たな快眠の選択肢が求められています。

【調査概要】

調査対象：全国の20代男女100名、30代男女100名、40代男女100名、50代男女100名、

60代男女100名、計500名

調査期間：2026年5月27日～5月28日

調査方法：インターネット調査

調査機関：QiQUMOを利用して調査

■ 調査結果トピックス

１. 夏の睡眠環境に「不満がある」方は72.4％。対策として、1位は「エアコンの冷房を使う」38.3%、一方で「エアコンの除湿機能を使う」は13.7%と4位で除湿意識は低い。

２. 睡眠環境を整える工夫をしても、夏の夜に「寝汗をかく」という方は66.4％。そのうち、寝汗をかく部位は「肩・背中」が29.2%で1位

３. エアコンを毎日つける方は53.6%。週1回以上エアコンをつける層の27.5％が電気料金の高さを懸念

■ 調査結果詳細

１. 夏の睡眠環境に「不満がある」方は72.4％。対策として、1位は「エアコンの冷房を使う」38.3%、一方で「エアコンの除湿機能を使う」は13.7%と4位で除湿意識は低い。

近年の熱帯夜の増加に伴い、夏の睡眠についてどのように感じているかを調査したところ、72.4%の方が睡眠の質低下に対して「とてもある」「ややある」と回答。7割以上の方が夏の睡眠に課題を感じていることが分かりました。その要因は「暑さ」が1位ですが、冷房による冷えや乾燥に不満な層もいます。

Q 他の季節に比べて、夏の睡眠環境に不満があると感じることはありますか。（n=500）

Q 夏の睡眠環境に不満があると答えた方にお聞きします。その要因は何ですか。（n=362）複数回答あり

「暑さに対して工夫していることはありますか？」という設問では、1位「エアコンの冷房機能を使う」、2位「扇風機・サーキュレーターを使う」、3位「冷感素材の寝具やパジャマを使う」という結果になりました。一方で「エアコンの除湿機能を使う」は13.7%と限定的。温度の調節は広く行われているものの、湿度対策はあまり行われていない現状が浮き彫りになりました。

Q夏の夜の暑さに対して工夫していることはありますか。 あてはまるもの全てを選択してください。（n=362）複数回答あり

２. 睡眠環境を整える工夫をしても、夏の夜に「寝汗をかく」という方は66.4％。そのうち、寝汗をかく部位は「肩・背中」が29.2%で1位

「夏の夜に寝汗をかくことはありますか？」という質問では、66.4%の方が「よくある」「ややある」と回答しました。

Q 夏の夜に寝汗をかくことはありますか。（n=500）

特に寝汗をかく部位は、敷寝具と接していて、自分の身体から発せられる熱や汗（湿気）がこもりやすい「肩・背中」が1位。続いて「首」、「頭部」となりました。「腰」や「尻」という方も2割います。

Q 寝汗をかくのは体のどの部分ですか。 あてはまるもの全てを選択ください。（n=332）複数回答あり

３. エアコンを毎日つける方は53.6%。週1回以上エアコンをつける層の27.5％が電気料金の高さを懸念

夏の就寝時に毎日エアコンをつける方の割合は53.6%でした。週に1回以上つける方は75.4%にのぼります。逆に、「つけない」と答えた割合が24.6%であることにも注目です。



Q夏の夜の就寝時にエアコンはつけていますか。（n=500）

エアコン稼働について気になる点がある方は38.6％で、その気になる点をひもとくと、1位は「電気料金が高い」、2位は「音が気になる」、3位は「体全体が冷える」となりました。その他にも「ニオイ（内部のカビなどによる）」「喉が乾燥する」「寝具と接している部分が暑い」「ベタつく」といった声が挙げられました。

Q就寝時のエアコン稼働について、気になる点はありますか？（n=377）

Q「夏の睡眠時のエアコンで気になる点がある」と回答された方にお伺いします。 具体的にどのようなことですか。（n=193）複数回答あり

気象庁から今夏の猛暑予測が発表され、エアコンの稼働率上昇が気になるところです。また、再エネ賦課金の値上がりも重なり、電気料金への懸念はこれまで以上に高まっています。その点からどのような対策を講じるかという質問において、「エアコンの設定温度をあげる」が1位、3位には「エアコンは一晩中つけずに途中で電源オフにする」があがっており、省エネと快眠をどのように両立させるかがポイントとなっています。

Q夏の就寝時のエアコン利用について、省エネ・電気料金の面で対策しようと思っていることはありますか。 あてはまるもの全てを選択してください。（n=500）

■ 総評

電気代高騰への対策は「エアコン冷房の設定温度をあげる」。熱帯夜を快適に過ごせるように「エアコン以外の対策」にも注目を

今回の調査では、7割が夏の睡眠環境に不満を持つ一方で、光熱費高騰への対策として「エアコンの設定温度を上げる」方が多い実態が浮き彫りになりました。熱帯夜が増加する中、室温調節としてエアコンは不可欠ですが、設定温度を上げればさらなる睡眠の質低下が懸念されます。そこで重要となるのが、エアコンだけに頼らない「身体と敷布団の間のムレ解消」です。室内の温度調節を基本としつつ、背中にこもる熱や水分（湿度）を逃がして不快感をコントロールする。そんな賢い快眠対策をサポートする選択肢として、ファン内蔵快眠マット「SOYO」シリーズが注目を集めています。

■商品ピックアップ

マット内に風を通して熱と湿度を排出するSOYO

小型ファンが内蔵された「快眠マット SOYO（そよ）」。 マット内に風を通し、汗による湿気や熱を効率よく排出します。毎日6時間の連続使用でも、1ヶ月の電気代は約29円（1kWh＝31円で計算）。複数人数で寝ている場合の体感差を調整する際にも活躍します。

製品名 ：快眠マット SOYO ハーフ

品番 ：AX-BSA608H

価格 ：18,000円（税抜）/ 19,800円（税込）

サイズ・重量 ：（約）W1100×L1000×H60mm（マット厚：25mm）/ 約2.5kg

素材 ：マット部：表地：ポリエステル100%

裏地/ヘム：ポリエステル85%・綿15%・ナイロン75%・ポリエステル25%

中芯：POE（ポリオレフィンエラストマー）

コントローラー：ABS樹脂

接触冷感シーツ：ナイロン100％（マット部）/ ポリエステル100％（メッシュ部）

電源 ：AC100V（50 / 60Hz）

定格消費電力 ：2.6W

タイマー ：約6・9・12時間

プログラム ：自動運転 / 風量：強・弱2段階

付属品 ：ACアダプター、接触冷感専用シーツ

商品URL ：https://www.atex-net.co.jp/products/bed/AX-BSA608H/

■ 株式会社アテックス

［ 事業内容 ］

健康・美容家電（家庭用医療機器、マッサージ機器、エクササイズ機器など）、

快眠生活寝具（収納式ベッド、機能マットレスなど）の企画・開発・製造および販売

［ 本社 ］

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-1-5 ATEXビル

tel：06-7670-8600（代） fax：06-7670-8610（代）

公式サイト https://www.atex-net.co.jp/