ダンシングクラブでは夏期間限定イベント″HAWAIIAN LUAU PARTY 2026″を開催。　この夏、一番トロピカルな場所へ。　　　　　南国の宴に、飛び込め。

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、海外の本場の味を日本で展開する株式会社ミールワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大内 勇一）の「美味しくて楽しい食のエンタテインメント」をコンセプトにした手づかみシーフードレストラン「ダンシングクラブ」では、

2026年6月14日（日）から8月31日（月）までの期間限定で、夏季イベント「HAWAIIAN LUAU PARTY 2026」を開催いたします。



今年の夏、ダンシングクラブが提案するのは、ハワイの伝統的な祝宴文化「LUAU（ルアウ）」をテーマにした体験型エンターテインメントイベントです。



期間中は、ハワイアンリゾートをイメージした店内装飾に加え、時間帯ごとに変化する音楽と照明演出を実施。さらに、ハワイをモチーフにした限定フードやトロピカルドリンク、スタッフによるライブパフォーマンスなど、五感で楽しむ夏の特別体験をお届けします。

ダンシングクラブ 公式サイト :https://www.arclandservice.co.jp/dancing-crab/

ハワイの祝宴文化「LUAU」を、ダンシングクラブ流に再構築



LUAU（ルアウ）は、ハワイで古くから親しまれている祝宴文化です。

家族や仲間が集まり、音楽やダンス、美味しい食事を囲みながら、特別な時間を共有するハワイならではの文化として受け継がれています。

ダンシングクラブでは、このLUAUの精神を現代的にアレンジ。

食事だけではなく、空間・音楽・光・パフォーマンスが融合することで、お客様自身が南国のパーティーに参加しているような体験を創出します。

時間によって変化する、"ハワイの一日"

「HAWAIIAN LUAU PARTY 2026」の最大の特徴は、時間帯によって変化する没入型演出です。

BGMと照明が連動し、昼から夜へ移り変わるハワイの一日を表現します。



■ DAY MODE（11:00～15:30）

店内には穏やかなハワイアンミュージックが流れ、明るく開放的なライティングが南国の昼下がりを演出。

まるでビーチサイドでランチを楽しんでいるようなリラックスした時間をお楽しみいただけます。



■ SUNSET MODE（17:00～19:00）

トロピカルレゲエとオレンジ色のライティングが織りなすサンセットタイム。

夕陽に染まるハワイの海辺を思わせる幻想的な空間が広がります。



■ NIGHT MODE（19:00～23:00）

店内は一転して南国のビーチパーティーへ。

SUMMER EDMとダイナミックな照明演出により、ダンシングクラブならではのエンターテインメント空間へと変貌します。

夏限定フードメニュー

■ ポキタコス

ハワイの定番料理「ポキ」をタコススタイルでアレンジ。

魚介の旨みと彩り豊かな野菜を楽しめる、この夏限定の一品です。

■ ガーリックシュリンプ＆ポテト

ハワイの人気ローカルフード。

香ばしいガーリックの風味とプリプリの海老が食欲を刺激します。

■ アサイーボウル

フルーツをふんだんに使用したトロピカルデザート。

見た目にも華やかで、食後やカフェタイムにもおすすめです。

ポキタコスアサイーボウル

夏限定ドリンクメニュー

■ パイナップルのフローズンピニャコラーダ

パイナップルを贅沢に使用したフローズンカクテル。

南国リゾートを思わせる爽快な味わいをお楽しみいただけます。※お酒

■ D.C.マンゴーサンライズ

マンゴーの濃厚な甘みと鮮やかなグラデーションが特徴のオリジナルドリンク。

夏の夕陽を思わせる華やかな一杯です。※ノンアルコール

■ プランテーションアイスティー

南国フルーツの香りが広がる爽やかなアイスティー。

暑い夏にぴったりの一杯です。※ノンアルコール

パイナップルのフローズンピニャコラーダD.C.マンゴーサンライズ（ノンアルコール）

ハワイの「コナビール」2種を期間限定で販売開始いたします。「コロナビール」と合わせて、ぜひこの機会にご堪能ください。

■ コナビール ビックウェーブゴールデンエール

ライチやマスカットのようなフルーティな香りが特長のビール。

南国を感じる爽快なハワイアンエールです。

■ コナビール ロングボードアイランドラガー

すっきりとしたクセのない飲みやすさが特長のビール。

ほんのり麦芽がかおるバランスのいいハワイアン・ラガー。

■コロナビール

独自のピーチウッド製法によって生まれた唯一無二のなめらかな味わいのビール。

コナビール2種（左・中央）とコロナビール（右）

イベント概要

イベント名：HAWAIIAN LUAU PARTY 2026

-この夏、一番トロピカルな場所へ。南国の宴に、飛び込め-

メニュー開催期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

ダンス開催期間：2026年6月14日（日）～2026年8月31日（月）

イベントダンス上演回数：1日3回（昼夜共通）

イベントダンス上演時刻：12:45 / 18:45 / 20:45（約5分間）

※実施時間は予告なく変更となる場合があります。

この夏、一番トロピカルな場所へ。南国の宴に、飛び込め

食べて、踊って、笑って。気づけばそこは、南国のパーティー



忘れられない夏の1ページを、ダンシングクラブで！

南国の熱気を届けるスペシャルダンスタイム

「HAWAIIAN LUAU PARTY 2026」では、本イベントのために特別にリミックスアレンジされたダンスミュージックを使用したスペシャルパフォーマンスを実施いたします。

夏らしさと南国の開放感を感じるサウンドに合わせ、ダンシングクラブキャストがゲストと一体となって会場を盛り上げます。



パフォーマンス中には、店内全体で楽しむコール＆レスポンスや、誰でも参加できる簡単なダンスもご用意。思わず身体を動かしたくなるような一体感あふれる演出で、店内を南国のパーティー空間へと変え、

ここでしか体験できないエンターテインメントをお届けします。



お食事だけではない、"観て・感じて・参加する" 南国の宴をお楽しみください。

店舗概要

ダンシングクラブ東京

オープン日：2014年10月10日(金）

所在地：東京都新宿区新宿3-37-12 新宿NOWAビル2F

電話番号：03-6380-5151

営業時間：11:00～15:30（LO14:30）17:00～23:00（LO22:00）

店休日：不定休

席数：140席

ご予約はこちら：https://www.tablecheck.com/ja/shops/dancingcrabshinjuku/reserve

公式Instagram：https://www.instagram.com/dancingcrab_tokyo/

ダンシングクラブ大阪

オープン日：2015年8月6日(木）

所在地：大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館8F

電話番号：06-6485-7325

営業時間：11:00～15:30（LO14:30）17:00～23:00（LO22:00）

店休日：不定休

席数：110席

ご予約はこちら：https://www.tablecheck.com/ja/shops/dancingcrabosaka/reserve

公式Instagram：https://www.instagram.com/dancingcrabosaka/

DANCING CRAB（ダンシングクラブ) とは

2014年4月にシンガポールで開業したアメリカ南部ルイジアナスタイルのシーフードレストランで、経営母体はシンガポールでも有数の大手レストラン会社「Tung Lok Group（トンロックグループ）」。スパイシーな味付けのソースを絡めたシーフード「コンボバッグ」をテーブルの上に広げ、ナイフやフォークを使わず手づかみでワイワイ楽しく食べるというワイルドなスタイルで人気のレストランで、シンガポールに2店舗を展開。

日本ではミールワークスが運営し2014年10月に東京、その後大阪でオープンし「美味しくて楽しい食のエンタテインメント」を提供しています。

公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/dancing-crab/

会社概要

会社名：株式会社ミールワークス

代表者： 代表取締役社長 大内 勇一

本社所在地：東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日：1992年4月30 日 ※旧コカレストランジャパン設立

業務内容：日本国内でのマンゴツリー、カオマンガイキッチン、ダンシングクラブ、魚新などを運営

URL：https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group3

アークランドサービスホールディングス(株)について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/