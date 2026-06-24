SNS株式会社が慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス（SFC）「第37回七夕祭」に協賛

SNS株式会社慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス「第37回七夕祭」協賛のご報告

SNS株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中祐輔、以下SNS）は、2026年7月4日（土）・5日（日）に慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス（SFC）にて開催される「第37回七夕祭」に協賛いたします。

本協賛を通じて、七夕祭にて会場を彩る協賛提灯の製作を行います。

協賛の背景

過去の七夕祭の様子

慶應義塾大学SFCの「七夕祭」はキャンパス設立時から続く学園祭であり、「地域の夏祭り」としての側面も有しています。昨年度は悪天候にも関わらず、のべ1万3千人以上のお客様が来場しました。

第37回となる今年の七夕祭のテーマは、「瞬き」です。『天の川に煌めく星たちのように、七夕祭でのひとときが、心に輝き続けるひと夏の思い出になるように』という、実行委員会の皆様の想いが込められています。

SNS株式会社は、次世代を担う学生たちが作り上げる「瞬き」の瞬間と、地域との共創を大切にする七夕祭の姿勢に深く共感し、この度の協賛を決定いたしました。

協賛内容の詳細

本イベントにおいて、SNS株式会社は以下の形で協賛・協力いたします。

協賛提灯の製作

祭りの象徴的な装飾である協賛提灯を、自社が運営する販促モールにて製作いたします。キャンパス内を彩る提灯が七夕祭の活気を高める空間作りの一助となり、来場者の皆様や学生たちの記憶に残る「瞬き」の景色を共に創り上げます。

第37回 七夕祭 開催概要

開催日時：

2026年7月4日（土）11:00～20:00

2026年7月5日（日）10:00～15:00

会場：慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス（〒252-0882 神奈川県藤沢市遠藤5322）

主催：慶應義塾大学 湘南学祭実行委員会

今年のテーマ：「瞬き」

公式HP：https://www.tanabata-fes.com/

販促モール

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会社概要

会社名 SNS株式会社

所在地 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町２丁目９ コンフォール安田ビル 9階

代表者 代表取締役社長 田中祐輔

設立 2008年3月

事業内容 店舗・イベントの装飾アイテム、販促グッズの販売業務

URL https://www.sns-sp.co.jp/

電話 03-6262-9591