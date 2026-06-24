猛暑で傷むホース問題に応え、英国発ガーデンブランド「HOZELOCK」のUV保護・高耐久な新7製品が登場。ラインアップは全17製品へ

ボウクス株式会社

近年、猛暑日（最高気温35℃以上）の年間日数は長期的に増加傾向にあり（気象庁）、屋外に置いたままのガーデンホースは紫外線や高温で硬化・ひび割れ・破損が起こりやすくなります。こうした課題に応えるため、タイル・建材・ガーデン用品の輸入販売を手がけるボウクス株式会社（本社：神奈川県川崎市中原区、代表取締役：内海健太郎、以下ボウクス）は、英国発のガーデン散水ブランド「HOZELOCK（ホゼロック）」の新製品を拡充いたしました。紫外線からホースを守るUVガード構造のリールや、ねじれ・折れに強い高耐久ホースなど7製品を新たに追加し、2026年5月より自社ECサイトにて販売しています。今回の拡充により、リール11機種・スプレーガン2種・ホース4種を含む全17製品のフルラインナップが揃いました。

開発背景

HOZELOCK 特設ページ :https://bowcs.tilemarket.jp/pages/hozelock?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=hozelock_summer2026&utm_content=lp

気象庁の観測では、猛暑日（最高気温35℃以上）の年間日数は最近30年（1995～2024年）平均で約3.0日と、統計開始当初の30年（1910～1939年）の約0.8日から約3.9倍に増加しています。夏の屋外で使うガーデンホースは、紫外線・高温・雨にさらされ続けると硬化やひび割れ、破損が起こりやすく、買い替えの一因になります。

HOZELOCKは、ホースをケース内に収納して紫外線から守る「UVガード構造」のリールや、ねじれ・折れに強い高耐久ホースを揃え、屋外での劣化に配慮した設計が特徴です。さらに、日本の狭小・賃貸住宅にも合う省スペース・移動式・密閉型を中心に7製品を追加。本格的な散水シーズンを前に、入門機からプロ仕様まで網羅した全17製品のフルラインアップが出揃いました。

高耐久・UV保護設計と補修パーツによる部分交換で、買い替えや廃棄を減らし、ひとつの製品を長く使い続けられる点も特徴です。

商品の特徴

レバー一つで自動巻き取り ー AUTO REELシリーズ

ホースを引き出すと数センチ間隔でロックがかかり、軽く手前に引くだけで内蔵スプリングが自動で巻き取る独自のラッチ機構を搭載。ケースは高耐候性素材で、収納したホースを紫外線から守り寿命の延長に貢献します。本体が左右最大180度首を振るため折れグセを防ぎ、巻き取りをロックできるチャイルドロックも備えます。AUTO REEL 10M（壁掛け・省スペース）、ノズルガン付きですぐ使える AUTO REEL 20M & GUN、入門機の MICRO REEL 10M（蛇口にカチッとつなぐClick&Go対応・税込\9,680）まで、はじめての方にも選びやすいラインです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OsoUHuSAitA ]賃貸・狭小住宅でも使える ー 移動式 & 見せない収納

AUTO REEL MOBILE 35M はキャスター付きの移動式で、壁に穴を開けずに自動巻き取りを利用でき、賃貸住宅や施設・現場用途にも対応。HOSEBOX 20M は密閉BOX型でホースが完全に隠れ、紫外線から保護しながら外構の美観を損ないません。

HOSEBOX 20MAUTO REEL MOBILE 35Mねじれ・折れに強い高耐久ホース ー ULTRAFLEX

独自のソフト＆フレックス技術を採用した、柔軟で取り回しのよいホース。折れやねじれに強く、障害物を避けながらの移動もスムーズで、水が止まるストレスを解消します。15mm×15m・12.5mm×30m・15mm×25m・15mm×50mの4規格を展開します。

Tricoflex Ultraflex 15mm 15m

用途で使い分けるプロ仕様の散水ガン ーMULTI SPRAY Plus

6パターンの散水モードと流量調整機能を備えた上位スプレーガン。花壇の繊細な水やりからデッキの洗浄まで、シーンに応じて1台で使い分けられます。

新たに加わる7製品

MULTI SPRAY Plus

※価格はすべて自社ECサイトでの販売価格です。

HOZELOCKについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110498/table/7_1_fd67781d6da7446b4304877bd336d4bc.jpg?v=202606241052 ]商品一覧ページへ :https://bowcs.tilemarket.jp/collections/maker-hozelock?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=hozelock_summer2026&utm_content=collection

HOZELOCKは1959年に英国で創業。世界初のプラスチック製ホースコネクタを生み出したパイオニアで、英国・フランス・北欧で有力な市場シェアを持つ、英国を代表するガーデン用品ブランドのひとつです（出典：Hozelock社提供資料）。補修パーツを通じて「長く使う」ことを前提とした製品設計が特徴です。日本ではボウクス株式会社が正規販売店として展開しています。

愛用者の声

「ホゼロックのホースリールを購入してから、かれこれ30年になりますが、買い替えたのはたったの1回です。それも引越しを機に『古く汚れてしまったから』で、決して使用に耐えられない劣化によるものではありません。使い勝手、耐久性、デザインどれをとっても最高レベルで、ロングセラーになることに納得がいきます。」（30年来のご愛用者より）

販売概要

会社概要

- 販売開始：2026年5月（新規7製品）- 販売チャネル：自社ECサイト「ボウクス・タイルマーケット」- 価格帯：\6,930（税込）～ \74,140（税込）- 全ラインアップ：リール11機種・スプレーガン2種・ホース4種の全17製品- 保証：日本国内1年保証- 選び方ガイド（関連記事）：https://bowcs.tilemarket.jp/blogs/blog/5032詳細を見る :https://bowcs.tilemarket.jp/pages/hozelock?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=hozelock_summer2026&utm_content=lp

商号：ボウクス株式会社

代表者：代表取締役 内海健太郎

所在地：〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月4-28-3

事業内容：タイル・建材・ガーデン用品の輸入販売、店舗運営、外構設計・施工

Web：https://www.bowcs.co.jp

Instagram：@bowcs.inc(https://www.instagram.com/bowcs.inc/)