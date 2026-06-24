【東京・中央区】マンション高騰や引き渡し遅延の不安に対する「これからの選択肢」。都心狭小15坪で殿堂入り現場品質を証明する『耐火木造4階建て』構造見学会

ou2株式会社

東京都内で新築住宅やマンションをご検討の方へ。「10cmも無駄にしない(R)」家づくりを掲げるou2株式会社が運営する「OU2HAUS（オーツーハウス）」は、2026年6月27日（土）・28日（日）、東京都中央区佃にて敷地15.6坪の狭小地を最大限に活かした「耐火木造4階建て住宅」の構造見学会を開催します。都内マンション高騰に対する「都心一戸建てという新たな選択肢」として、狭小地を快適な住まいに変換する技術を特別公開。引き渡し遅延ニュースが業界で相次ぐ中、資材需要を先読みした堅実運用と高度な建築技術、全国コンテスト殿堂入りの現場品質で着々と進行中の「都心の住まいの最新型」をぜひ現地でお確かめください。

【マンション高騰や引渡遅延問題の選択肢】都心15坪で実現する快適な住まい

東京都中央区佃。完成後には見られない「都心の耐火木造4階建て住宅」の構造を現地で見られる貴重な2日間（完成イメージ画像）

中東情勢等の影響で大手住宅メーカーでも資材調達難による「引き渡し遅延」や「代替品への仕様変更」の告知が相次ぐ中、当社では主要資材を確保。過去の震災、2021年のウッドショック時も欠品ゼロという実績に基づき、お客様へのお引き渡しの影響を抑えています。

また、都心マンション価格が歴史的高騰を続ける中、高額な管理費等のランニングコストが生じない「都心の一戸建て」が再評価されています。中央区佃という都心で、建築ハードルが高い敷地15.6坪の制約下での本物件は、都内でマイホームを検討する層の新たな選択肢として好事例でもあります。資材高騰分を価格転嫁せず、高品質な住まいをお届けするための企業努力を続けております。

業界最高評価の「殿堂入り」。見えない現場品質管理もou2クオリティ

マイホーム計画において、基礎や壁の裏側など「完成後には見えない構造・品質」に不安を抱えるお客様は少なくありません。当社の安定した家づくりを支える根幹は、確かな品質の資材、そして現場の徹底した品質管理にあります。 当社は、全国の工務店・ビルダーが現場の品質と安全管理を競う「2025年度 魅せる現場コンテスト」で総合最優秀賞を受賞。3度目の受賞により名誉ある「殿堂入り」を果たしました。 この徹底した管理体制は、実際の現場をご覧になったお客様から「何社も見学してきたが、ここまで整頓された現場は初めて」「見学会用ではなく、常にキレイなんですね！」と驚きの声をいただくほどです。清掃が行き届き、建材が適切に養生されたありのままの現場を公開し、ごまかしのきかない「確かな品質」を御覧いただけます。

「魅せる現場コンテスト」殿堂入り(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000097390.html)

単なる多層階ではない。当社独自の「もくよん(R)」の確かな技術力

見学会ご予約はこちら :https://www.ie-miru.jp/cms/yoyaku/ch0045/events/129921開催地：東京都中央区佃

本物件は、敷地15.6坪という限られた条件を最大限に活かした都内でも希少な「耐火木造4階建て」です。木造の多層階建築には、単に空間を上に積むだけでなく、強靭な耐震性と防火性を担保する極めて高度な構造計算と施工技術が不可欠です。 自社で木造多層階ブランド「もくよん(R)」を掲げ、厳しい条件の狭小地を知り尽くした当社ならではの技術の結晶を構造段階からご覧いただける絶好の機会です。強引な営業は一切ございませんので、安心してご参加ください。

構造見学会・物件概要

ご注意事項

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97390/table/32_1_00a90751b3350f71cf2cc9d445d981b6.jpg?v=202606241052 ]ご見学イメージ（実際の物件ではございません）

・見学会は状況により日程変更となる場合がございます。

・ヘルメットをご用意しております。安全のためにご装着ください。

・お子様連れのご来場も可能です。目を離さないようにご見学ください。

・建築現場のため空調設備はございません。冷たい飲み物やタオルなど暑さ対策をお願いいたします。

・当日はお客様の建築中物件をお借りしてご案内いたしますため、ご配慮の上、御覧ください。

東京の狭小地住宅で築いてきた信頼「OU2HAUS」の家

「OU2HAUS」は、構法・構造に縛られず、都心の限りある土地を最大限に有効活用することを得意とし、東京に特化した「10cmも無駄にしない(R)」家づくりを掲げており、土地探しのお手伝いから、東京都心に多い狭小地・変形地のお悩みも解決し、お客様一人ひとりの生活スタイルに寄り添った家づくりをしています。

会社概要

ou2（オーツー）株式会社は、主に東京23区近郊・沖縄県本土を中心に総合住宅サービス事業を展開しています。都内に多い狭小地など制約のある土地に対応する木造4階建ての「もくよん(R)」を提供するOU2HAUS（オーツーハウス）、クレバリーホーム東京（城東店・新宿店）・沖縄（那覇店・泡瀬店）、鉄骨・RC造注文住宅のM-LINE、リフォームのアールツーホーム / アールツーリノベーション、不動産・リノベーションのD-LINE を運営する総合住宅サービスを提供しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97390/table/32_2_bee3bf8a690246d0f6b947da45690d46.jpg?v=202606241052 ]

【お客様お問い合わせ窓口】

OU2HAUS お客様窓口

TEL：0120-214-242

【本プレスリリースへのお問い合わせ】

ou2 株式会社 新築事業部 広報課

MAIL：shinchiku_pr@ou2.net