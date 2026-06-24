【舞鶴市】中高生向け本格医療体験「ミッション・イン・ホスピタル2026」を8月2日(日)に開催

舞鶴市

舞鶴市は、市内に在住・在学の中学生・高校生を対象とした実践的な医療体験イベント「

ミッション・イン・ホスピタル2026」を、8月2日（日）に舞鶴共済病院にて開催いたしま

す。本イベントでは、9つの医療部門にわたり、30種類以上の模擬体験や実技体験をご用意

しています。（https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kenkou/0000015196.html）

■ 本物の医療機器に触れる、全9部門の多彩なプログラム

将来的に医療従事者となる進路を選択する若者を増やすという目的の本イベントの最大の魅力は、普段は入ることのできない医療現場で、第一線で活躍するプロフェッショナルから直接指導を受けられる点です。医師による手術支援ロボット「ダヴィンチ」の操作体験をはじめ、以下の多彩なプログラムを通じて、医療従事者の仕事内容ややりがいを肌で感じていただけます。

主な体験内容

● 【医師】: 手術支援ロボット（ダヴィンチ）や腹腔鏡手術、心臓用ポンプカテーテル「impella」の体験

● 【薬剤師】: 薬局・無菌室見学、軟膏の調合、ガラスアンプル作成、点滴注射の調製など

● 【診療放射線技師】: CT・MRI撮影装置の見学、画像クイズ

● 【臨床検査技師】: 顕微鏡による細胞観察、超音波検査、血管年齢測定

● 【管理栄養士・栄養士】: 1日に必要な野菜の計量、味覚測定など

● 【臨床工学技士】: 血液透析装置、生命維持管理装置、電気メスなどの体験

● 【理学療法士】: 電気刺激による筋力訓練、歩行器のガイドなど

● 【看護師】: 救命処置（気管挿管など）、採血、高齢者擬似体験、車椅子体験など

● 【事務職員】: 電動車椅子の試乗、介護食の試食、未来の自分を撮影するワークショップなど

■ 未来の進路を考えるきっかけに

体験プログラムに加え、「修学に関する情報提供」や「進路に役立つ情報の提供」も実施します。地域医療の現状を深く知り、将来、地域で活躍する医療従事者を目指すきっかけとなることを目的としています。

開催概要

1. 日時: 令和8年8月2日(日) 13時30分から

2. 場所: 舞鶴共済病院（京都府舞鶴市字浜1035番地）

3. 対象: 舞鶴市内に在住か在学の中学生・高校生（保護者の同伴も可能）

4. 募集定員: 先着100人

5. 参加費: 無料

6. 申込期間: 6月23日(火)～7月6日(月)

7. イベント詳細: 舞鶴市公式ホームページ

（ https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kenkou/0000015196.html ）をご確認ください。

8. お申し込み: 以下の専用フォームよりお申し込みください。

https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/apply-procedure-alias/20260802

9. 問い合わせ先：舞鶴地域医療推進協議会事務局（舞鶴市健康・こども部 地域医療課

内、 TEL: 0773-66-1051）