ヘインズ、セブン‐イレブンとの初のコラボレーション「BEEFY-T」 と 「BEEFYソックス」を全国のセブン‐イレブンにて7月11日(土)より順次発売

ヘインズジャパン株式会社

へインズジャパン株式会社（本社:東京都新宿区）では、120年以上にわたり世界中の人々に親しまれるベーシックアパレルブランド Hanes（ヘインズ）にて、セブン‐イレブンと初となるコラボレーションアイテムを、2026年7月11日(土)より全国のセブン‐イレブン（一部店舗を除く）にて順次発売（※1）いたします。

パックTシャツのベースとなるプロダクトは、1975年に誕生したロングセラー「BEEFY-TクルーネックTシャツ（品番H8-T301）」です。ヘビーウェイト（肉厚）のコットン100％生地を使用し、洗えば洗うほど肌に馴染む風合いや、洗いこんでも首周りの伸びや型くずれが起きにくい強さと耐久性が特長です。アメリカンテイストを感じさせるクラシックなボックスシルエット、脇に縫い目のない丸胴編み、首元にネームデザインをプリントするタグレス仕様。パッケージにも使用されている“牛”をモチーフにしたブランドアイコンのワッペンを左胸に付け、ビーフィーブランドをさり気なく主張したタフで快適な一枚です。

ソックスのベースプロダクトは、ビーフィーのコンセプトを体現するタフで快適なクォーターレングス丈ハーフパイル仕様の「BEEFY クォーターレングスソックス（品番HMSBW201）」です。つま先とかかとの補強と高密度な編みによるタフさを持ちながら、肌に触れる大部分を綿100％にする綿高混率の快適設計。優しい肌触りと足底クッションの心地良い着用感が特長です。

【コラボレーションモデル デザイン特徴】

今回のコラボレーションでは、“牛”をモチーフにしたブランドアイコンの左胸のワッペンを、セブン‐イレブンのコーポレートカラーである「セブンオレンジ」・「セブングリーン」・「セブンレッド」の3色でデザイン。

さらに、左袖にはカタカナで「ビーフィー」とプリントを施し、さり気なく、鮮やかで遊び心あるデザインに仕上げています。

左右の外側に、 “牛”をモチーフにしたブランドアイコンをTシャツと同様のセブン‐イレブンコーポレートカラーの刺繍で施し、足底はカタカナで「ビーフィー」と編んで表現しています。

パッケージも商品デザインと連動した、セブン‐イレブンコーポレートカラーの3色を採用した特別仕様。

【コラボレーションモデル 概要】

商品名：Hanes x セブン-イレブン BEEFY-TクルーネックTシャツ

素材：綿100%

カラー：ホワイト、ブラック

サイズ：M, L, XL

価格：3,850円(税込)

数量：1枚入り

発売：2026年7月11日より順次発売予定

商品名：Hanes x セブン-イレブン BEEFYクォーターレングスソックス

素材：綿・ポリエステル・その他

カラー：ホワイト、ブラック

サイズ：23-25cm、25-27cm

価格：1,265円(税込)

数量：1組

発売：2026年7月11日より順次発売予定

（※1）一部お取扱いのない店舗がございます。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

ヘインズ公式SNS

X: https://x.com/hanes_japan/

Instagram: https://www.instagram.com/hanes_japan/

YouTube: https://www.youtube.com/c/HanesJapan

about Hanes

1901年、広大なコットン畑が広がる アメリカ ノースカロライナ州ウィンストンセーラムの地に誕生したヘインズ。

肌着やTシャツなどベーシックなアパレルブランドとして多くの人々に親しまれ、アメリカ国内のアンダーウェアではトップシェアを誇ります。 「コンフォート(快適さ)」を最も大切なコンセプトとして、数々の魅力あふれる製品を生み出し、常に身近で親しみやすいブランドとして世界中で愛されています。 “THE KING OF PACK T-SHIRTS”のヘインズは ベーシック アパレルブランドとして肌着からカジュアルアイテム、 ボトムスやソックスに至るまで快適で気持ちのいい製品を通して 、これからも生活者のコンフォートライフをサポートしていきます。