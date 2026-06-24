ローム ミュージック ファンデーション奨学生向け「奨学生心体サポートプログラム」を提供開始

一般社団法人NeuroPiano

一般社団法人NeuroPiano（代表理事：古屋晋一、以下、NeuroPiano）は、様々な音楽文化支援活動を展開する公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション（以下、RMF）の奨学生を対象とした「奨学生心体（しんたい）サポートプログラム」を提供開始します。本プログラムは、NeuroPianoが始動した音楽家のための身体教育プラットフォーム『ミュージック・エクセレンス・トレーニングセンター(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000170232.html)』（以下、本トレセン）の取り組みの第二弾にあたります。国際舞台での活躍を目指す若い音楽家であるRMF奨学生の皆さまが、心身健やかに成長し続け、本来の表現力を十分に発揮できる環境を広げるため、NeuroPianoとRMFは共同で本プログラムを立ち上げました。

「奨学生心体サポートプログラム」は、心身の不調を予防・改善し、パフォーマンスを向上する科学的アプローチを通じて、心身のより効果的な使い方の習得を支援することを目的としています。具体的には、次のような奨学生の課題に応えることを目指しています。

・演奏した後に身体が痛む／自分に合った身体の使い方を知りたい

・人前で発表する機会に、緊張で本来の力を発揮できない

・本番中、集中力が持続しない／暗譜が飛んだり力んだりしてしまう

・これまで出せなかった音や声を、出せるようにしたい

・自分の作曲した音楽が、演奏者の身体を通してどのように鳴らされるのかを知りたい

・呼吸や脳のしくみを理解して、良いコンディションを維持する術を習得したい

プログラムの内容

本プログラムは、主に以下の3つの取り組みで構成されます。

１. 演奏技能・身体機能の計測・フィードバックとカウンセリング

最新のテクノロジーを用いた演奏中の身体の動作解析や、身体機能計測、アンケート評価を通して、一人ひとりの心と体の課題の把握と改善を目指します。あわせて古屋によるカウンセリングを通して、舞台上で思い描いた演奏の実現をサポートします。2026年7・8月のRMF奨学生認定式に合わせて初回計測を実施し、以降も継続的にフィードバックを提供します。

２. 欧米での心身のコーチング

奨学生が抱える音作りに関わる心と体の課題に対して、1対1でアドバイスを提供し、個々の課題の解決とともに身体への負荷を低減します。本番で暗譜が不安定になったり力んだりといった演奏に関わる様々な問題にも対応します。2027年1～2月に欧州での開催を予定しています。

３. トレセン専門施設＆リモートでの心身の個別サポート

東京で開設を予定する本トレセン専門施設と、専用アプリを用いて通年でサポートを提供します。専門施設では最先端テクノロジーを導入した練習室をはじめ、古屋によるコーチング・コンサルテーションや、理学療法士による心身のコンディショニング・トレーニングを提供します。また、アプリを通じて留学中の奨学生の日常的な心身のサポートや、「アガリや怪我の予防・対処法」など心身の向上に役立つオンデマンド教材（PEACオンラインレクチャー）を提供します。

NeuroPiano 代表理事 古屋晋一 コメント

世界の第一線で芸術の高みを目指す若い音楽家の方々を、心と体の両面からサイエンスとテクノロジーで支えられることを大変うれしく思います。音楽家は長く厳しい研鑽の道を歩みますが、その過程で多くの方が“見かけの限界”に直面します。ローム ミュージック ファンデーション様との連携により、奨学生の皆さまが心身の問題から解放され、思い描いた音楽表現を具現化し、国際舞台で活躍し続けるための土台づくりに貢献してまいります。

◆公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーションについて

ローム ミュージック ファンデーションは、半導体・電子部品メーカーであるローム株式会社の創業者、佐藤研一郎が中心となり1991年に設立され、音楽文化の普及と発展のため様々な事業を行っています。特に若い音楽家の支援に力を入れており、財団設立以来実施している奨学援助事業においては2025年度までに574名を支援した結果、難関国際コンクールでの入賞者を多数輩出し、現在世界各地でソリストやオーケストラメンバーとして活躍しています。セミナー等の音楽家育成事業も含めた過去に支援した音楽家「ローム ミュージック フレンズ」は2025年度には5,127名にのぼり、ローム ミュージック ファンデーションと共に音楽を届ける仲間となっています。

Webサイト：https://www.rmf.or.jp/jp/