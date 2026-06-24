【焼肉きんぐ】「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー ～パチパチパニック！～ 」が7月9日(木)より発売開始

株式会社物語コーポレーション

全国で368店舗展開中の『焼肉きんぐ』は、2026年7月9日(木)から2026年10月中旬までの期間限定で、アトリオン製菓株式会社(本社:長野県須坂市/代表取締役社長:山下奉丈）の「パチパチパニック ソーダ」とコラボした、「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー ～パチパチパニック！～」を発売いたします。

「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー ～パチパチパニック！～」について

「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー ～パチパチパニック！～」

『焼肉きんぐ』の人気デザート「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー」が、お客様の熱いご要望にお応えして「パチパチパニック ソーダ」と2回目のコラボが実現！パチパチはじける不思議なキャンディをトッピングしたソフトクリームは、夏にぴったりの清涼感のあるデザートです。ぜひ、お楽しみください。

■販売期間：2026年7月9日(木)～2026年10月中旬

■単品価格：290円(税込319円)

■食べ放題対象コース：「きんぐコース」「プレミアムコース」

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます

『焼肉きんぐ』アプリについて

ダウンロード

＜App Store＞ https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞ https://bit.ly/2XsY1

『焼肉きんぐ』について

テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の3つのコースをご用意しております。幼児、小学生、シニア(60歳以上)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。 「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.yakiniku-king.jp/shop/)をご覧ください

■焼肉きんぐWEBページ：https://www.yakiniku-king.jp/

■焼肉きんぐ公式X：https://twitter.com/yakiniku_king_

■焼肉きんぐ公式Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku_king_official/

■焼肉きんぐ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yakiniku_king_official

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/和牛焼肉 NIKUGEN/焼きたてのかるび/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/お好み焼本舗/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/町中華 丸福飯店/果実屋珈琲/熟成肉とんかつ ロース堂/肉讃岐 もっちりうどん源次郎 他

出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/