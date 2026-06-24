“きもちのことば”を新搭載したタッチペン図鑑「アンパンマンことばずかん3000」発売

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ)は、“きもちのことば”を新たに搭載し、「アンパンマンことばずかん」史上最大※となる3000語を収録したタッチペン図鑑『にほんご えいご きもちのことば アンパンマンことばずかん3000』（希望小売価格：10,780円/税込）を、2026年8月6日（木）に全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ等で発売します。本商品は、絵本をタッチするだけでイラストに連動した“ことば”をアンパンマンたちが教えてくれる絵本型の知育玩具です。

日本語・英語・二語文に加え、自分の気持ちをことばで伝える力を育む“きもちのことば”を収録し、1.5歳から就学前まで長く遊びながら学べます。

※「アンパンマンことばずかん史上最大」：アンパンマンことばずかん単体シリーズ比較

商品公式サイト：https://www.segatoys.co.jp/brand/anpan/kotobazukan/

■いやいや期にも効果的 “きもちのことば”を新搭載、自分の気持ちを伝える力を育む

お子さまのいやいや期には、何を聞いても「イヤ！」という自己主張が先に立ち、その理由がわからず親御さまが戸惑うことも少なくありません。そこで本商品では、いやいや期のコミュニケーションをサポートする新コンテンツとして、「自分の気持ちをことばで伝える」“きもちのことば”を収録しました。うれしい、かなしい、つまらないなど、お子さまが自分の気持ちを表すことばを、アンパンマンたちと楽しく学ぶことができます。ことばのインプットにとどまらず、「自分は今どう感じているのか」をことばにして伝える力を育むことで、親子のコミュニケーションをサポートします。「アンパンマンことばずかん」シリーズで評価をいただいてきた「楽しく遊びながらことばが学べる」という特長はそのままに、本商品では“気持ちを伝える”体験まで広げました。

■初めて言葉を発したら「ことばずかん」1.5歳から楽しめるようリニューアル

2010年の初代発売以来、「アンパンマンことばずかん」シリーズは多くのお客様に親しまれてきました。本商品は、お子さまの発達に合わせて遊びをステップアップできる内容にリニューアルし、1.5歳頃のお子さまにも親しみやすい「わくわく」「ドキドキ」などのオノマトペをリズムとともに楽しめる「リズムでことばモード」を搭載しているほか、「ことばモード」「にごぶんモード」「英語モード」「発語モード」など、成長に応じて楽しくことばに触れられるさまざまなモードを収録しています。さらに、全57ページのボリュームで、シリーズ史上最大となる3000語を収録。アンパンマンのイラストが楽しめる図鑑ページに加え、動物、海のいきもの、乗りものなど、お子さまに人気のテーマの実写ページも新たに採用し、長く楽しく学べる内容となっています。

■商品情報

・商品名：にほんご えいご きもちのことば アンパンマンことばずかん3000

・商品サイズ：幅267×高280×奥51mm

・対象年齢：1.5才以上

・希望小売価格：10,780円（税込）

・著作権表記：(C)やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

・発売予定日：2026年8月6日（木）