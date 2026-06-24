Kong、3大クラウドマーケットプレイスでの提供に対応

Kong株式会社

APIおよびAIコネクティビティ技術をリードするKong株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：有泉 大樹、以下「Kong」）は、本日、同社製品が、AWS Marketplace、Microsoft Azure Marketplace、およびGoogle Cloud Marketplaceの3大クラウドマーケットプレイス経由で調達可能となったことを発表いたします。

これにより国内の企業は、利用中のクラウド環境に合わせて、KongのAPIマネジメントプラットフォーム「Kong Konnect」をはじめとする各ソリューションを、各クラウドの購買プロセスを通じて迅速かつ容易に導入できます。既存のクラウド契約やコミットメントプログラムを活用しながら、契約・請求・ライセンス管理を一元化することが可能です。

■背景

多くの企業が複数のクラウドを併用するマルチクラウド環境へ移行する中、ソフトウェア調達プロセスの簡素化とガバナンスの強化が重要な経営課題となっています。従来のソフトウェア調達では、ベンダーごとの個別契約や請求管理、稟議プロセスが導入スピードを妨げる要因となっていました。

クラウドマーケットプレイス経由での調達は、こうした課題を解消します。事前承認済みの契約や標準化された購買フローにより、法務・調達・財務の各プロセスが簡素化され、導入までのリードタイムが短縮されます。さらに、特定ベンダーへの依存を避けつつ、複数クラウドにまたがる一貫したAPIガバナンスとセキュリティを実現できます。

■3大クラウドマーケットプレイス対応で提供する価値

- 3大クラウドマーケットプレイスに対応

AWS Marketplace、Microsoft Azure Marketplace、Google Cloud MarketplaceのいずれからもKong製品を調達可能です。利用中のクラウド環境に合わせて柔軟に選択できます。

- クラウド利用コミットメントの活用

AWS EDP（Enterprise Discount Program）、Microsoft MACC（Microsoft Azure Consumption Commitment）、Google Cloud CUD（Committed Use Discounts）などのクラウド支出コミットメントにKongの購入を充当でき、クラウド投資のROIと予算効率を高められます。

- 調達・契約プロセスの簡素化

標準化された契約とオンラインでの購買により、ベンダー選定から契約締結までのリードタイムを短縮します。

- 既存クラウド請求への統合

Kongの利用料金を既存のクラウド請求に統合し、契約・請求・ライセンス管理を一元化できます。

- ベンダーロックインの回避とマルチクラウド運用

特定のクラウドやベンダーに縛られず、複数クラウド環境で一貫したAPI・AIコネクティビティ基盤を構築できます。

■提供状況

Kong関連製品は、各クラウドマーケットプレイスにてご利用いただけます。エンタープライズ向けのプライベートオファー、チャネルパートナー経由での提供にも対応しています。詳細については、各クラウドのマーケットプレイス、Kongのお問い合わせ窓口(https://jp.konghq.com/contact-sales)、またはKongパートナー(https://jp.konghq.com/partners)までお問い合わせください。

■コメント

Kong株式会社 代表取締役社長 有泉 大樹 氏は次のように述べています。

「日本の企業のお客様にとって、調達のしやすさは導入判断における重要な要素です。主要なクラウドのマーケットプレイスに対応することで、お客様は使い慣れたクラウドの購買プロセスとコミットメントをそのまま活かしながら、Kongをスピーディーに導入いただけます。これは、マルチクラウドを前提とした日本企業のAI・API戦略を加速するものです。」

Kong について

Kongは、APIおよびAIコネクティビティ技術をリードする企業として、エージェント型AI時代を支えるインフラの構築に取り組んでいます。Fortune500企業からスタートアップまで幅広い組織に信頼されており、統合型API・AIプラットフォーム「Kong Konnect」を通じて、APIおよびAIモデル間を流れるインテリジェンスの安全な接続、管理、高速化、ガバナンス、収益化を実現します。

※AWSおよびAWS Marketplaceは、Amazon.com、Inc.またはその関連会社の商標です。Microsoft、AzureおよびAzure Marketplaceは、Microsoft Corporationの商標です。Google CloudおよびGoogle Cloud Marketplaceは、Google LLCの商標です。その他記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

会社概要： https://jp.konghq.com

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