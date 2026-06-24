わかりやすく、結論から、短く伝えるだけではリーダーになれない。価値観を伝えることで人の心を動かす設計書『信頼される話し方の本質 』発売（6/26）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『信頼される話し方の本質 いい人で終わらないリーダーは「決めてから話す」』（矢野香：著）を2026年6月26日に発売いたします。

元NHKキャスター・スピーチ指導の第一人者が教える

価値観を言語化する設計書

報道番組キャスターの経験と大学准教授としての心理学エビデンス。

経営者や組織の役職者が実践する「話し方」メソッド！

- 好感度も実力もあるのに、なぜか「影響力」がない- 丁寧に伝えているのに、人が動かない

そんな悩みを抱えるすべての女性リーダー・管理職のための一冊です。

原因はただ一つ、「信頼される話し方」を知らないだけです。

好感度、ロジカルの次は「行動変容」

話し方には3つの階層がある

第1層「好感度」

第2層「情報伝達」

第3層「行動変容」

「行動変容」とは、

人の心を動かし、チームを動かす力。



正解がはっきりしている好感度やロジカルさは、身につけることができます。

でも、第３層は正解がありません。

だから、自分の中から価値観を絞り出し、自分の言葉だと自信を持って語れるようになることが必要です。

AI時代のリーダーに必要な用意周到さ

〈わかりやすく〉〈結論から〉〈短く〉伝えるだけでは、「行動変容」を起こせない。

AI時代のリーダーはもっと泥臭く、用意周到に伝え方を設計する必要があります。

以下は、「話す前から話す」「話さなくても語れる」ために必要な要素です。

・見た目で語る

・視線で語る

・言葉で語る

・所作で語る

これらはすべて「ある１点」に向かって設計することが大事。

心理学を用いた「セルフパペット」で自己プロデュース

「ある１点」とは、心理学の「セルフパペット」というもの。直訳すると操り人形ですが、本書では「ビジネス用の私」と定義。

元NHKキャスター、長崎大学で心理学に基づく人間科学を研究するスピーチのプロによる設計図に従って、ビジネス用の私を完璧に設計するのが、本書の目的。

見た目から、所作、思考、話し方まで、すべてを設計します。

・アクセサリー選び

・ファッション選び

・笑顔の作り方

・歩き方

・姿勢

・目線の送り方

簡単なのに失敗するワークを用意

失敗した人だけが得られる気づき

それぞれの章で実践できる、とても楽しいワークがあります。

とても簡単そうに思えるものばかりです。しかし、予想に反してほとんどの人が失敗します。

この失敗を通して得られるものが、リーダーとしての自己成長を促します。

一つでも当てはまることはある人におススメ！

簡単なことほど言語化が難しいワーク自分の目指す未来の解像度の低さが露呈するワーク

わかりやすく伝えているのに、言うことを聞いてくれない

丁寧に話しているのに、やる気を出してくれない

一生懸命説明しているのに、プロジェクトが前に進まない

何度も話し合っているのに、チームがまとまらない

準備して臨んでいるのに、スピーチの反応が悪い

プレゼンの内容は良いのに、なぜか印象に残らない

名刺交換のあと、相手に覚えてもらえていない

「自分らしさ」が何なのか、自分でもわからない

リーダーになったとたん、キャラのつくり方がわからなくなった

感情的だと思われたくなくて、本音を抑えすぎてしまう

男性が多い職場で、どう立ち回ればいいかわからない

オンライン会議だと、存在感が薄くなる気がする

「すみません」が口癖になっていて、自分でも嫌になる

10年後の自分のキャリアが、まったく描けていない

話し方の本を読んでも、現場で使えた試しがない

目次

まえがき うまく話すより大切なこと

序 章 リーダーの話し方は設計力

第１章 いまこそ話し方を学ぶ、本当の理由

第２章 どう話すかより、何を話すか

第3章 話す前の話し方：見た目で語る

第4章 言葉以外の話し方：所作で語る

第５章 印象に残る話し方：順番で語る

第６章 リーダーの話し方：自分を語る

第７章 スピーチ本番

著者略歴

矢野香（やの・かおり）

スピーチコンサルタント、長崎大学准教授。博士（総合社会文化）。NHKキャスターとして報道番組を17年担当した後、独立。経営者や政治家、上場企業のCEOやCFOなどをクライアントに多く持ち、失敗できない場面で信頼を勝ち取る「正統派スピーチ」を伝えることを使命としている。大学教員としても心理学の人間科学に基づいた「他者からの評価が上がる話し方」を研究、実践的なスピーチコンサルティングに活かしている。テレビやメディアで政治家や著名人などの話し方についての解説なども行う。

著書に『その話し方では軽すぎます！』(すばる舎) 、『【NHK式+心理学】一分で一生の信頼を勝ち取る法 』(ダイヤモンド社)、『最強リーダーの話す力』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。

書籍概要

書名 ：信頼される話し方の本質 いい人で終わらないリーダーは「決めてから話す」

著者 ：矢野香

発売日：2026年6月26日

判型 ：四六判

頁数 ：288ページ

定価 ：1,870円（税込）

ISBN ：978-4479798538

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp