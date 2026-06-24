【札幌・ジュエリー修理調査】5月の依頼1位は「職人新品仕上げ」。初夏のお出かけや手元の露出増加を前に、愛用ジュエリーをリフレッシュするニーズが急増！

株式会社 一宝

株式会社 一宝（本社：北海道札幌市）が運営する、札幌市中央区のジュエリー修理・リフォーム専門店「RITZ GLANDE（リッツグランデ）」は、2026年5月の1ヶ月間における修理・メンテナンスのご依頼内容を集計いたしました。

5月は大型連休（ゴールデンウィーク）による外出機会の増加や、気温の上昇に伴う衣替えなど、ライフスタイルが夏モードへとシフトする時期です。今月の集計結果からは、お出かけ時に身に着けるジュエリーを美しい状態に整える「職人新品仕上げ」が1位となったほか、薄着の季節を前にネックレスのチェーン切れを直す「ロー付け」が急増するなど、夏本番に向けた「実用的なメンテナンス」への意識の高まりが浮き彫りになりました。

■ 5月度 ジュエリー修理ご依頼ランキング TOP5

1位：職人新品仕上げ（31件）

2位：ロー付（26件）

3位：指輪のサイズ直し（21件）

4位：リフォーム（4件）

5位：変形直し（3件）

第1位：職人新品仕上げ（31件）

5月に最も多く寄せられたご依頼は、長年の使用でついた小傷を磨き上げる「新品仕上げ」でした。GWの旅行や、初夏のイベント・結婚式などへ出席する機会が増えたことで、「お気に入りのジュエリーを特別な日に向けてリフレッシュさせたい」というご要望が急増しました。 熟練の職人が素材（プラチナやゴールドなど）の特性を見極めながら丁寧に研磨・洗浄を行うことで、くすんでしまったジュエリーが鏡面のような輝きを取り戻します。大切な思い出の品を再び主役へと蘇らせる、専門店ならではのメニューです。

第2位：ロー付け（接着・接合）（26件）

2位には、ネックレスのチェーン切れやパーツの外れを溶接して接合する「ロー付け」がランクインしました。5月に入り首元や手元が露出するファッションが増えたことで、「クローゼットから出したネックレスが切れていた」「夏本番が来る前に直して身に着けたい」という駆け込みの需要が集まりました。 繊細なチェーンや複雑なデザインのアクセサリーも、職人の緻密な技術によって、強度の不安を残さず綺麗に修復可能です。

第3位：指輪のサイズ直し（21件）

先月1位だった「サイズ直し」が今月も高い水準を維持し3位となりました。5月は気温の上昇とともに体調やむくみの変化を感じやすい季節でもあります。 また、「母の日に譲り受けた指輪」を自分のサイズに調整したいというご相談や、夏のお出かけに向けて「きつくなった・緩くなったお気に入りの指輪」をジャストサイズに戻したいというご依頼を多くいただきました。RITZ GLANDEでは、お客様のライフスタイルをヒアリングし、0.5号刻みの微調整で快適な着け心地をご提案しています。

第4位：リフォーム（4件）

4位は、形見分けや長年使わずに眠っていたジュエリーを全く新しいデザインへ生まれ変わらせる「リフォーム」です。「デザインが古くて使いにくいけれど、石はとても気に入っている」といったお悩みを解決すべく、普段使いしやすいモダンなデザインや、トレンドを取り入れたスタイルへのリメイクを職人がサポートいたします。

第5位：変形直し（3件）

日常の動作や荷物を持った際の負荷によって、いつの間の間にか歪んでしまう「リングの変形直し」が5位となりました。変形を放置すると、留められている宝石が外れてしまう（石外れ）原因にもつながります。職人の手によって歪みを正すことで、指へのフィット感を高めるだけでなく、ジュエリーの寿命を長く延ばすことができます。

■ 今、注目される「ジュエリーのサステナブルな活用」

近年、SDGsへの関心の高まりとともに、ジュエリー業界でも「新しく買う」から「今あるものを大切にメンテナンスし、長く使い続ける」ことへの価値観が広く定着しています。

今回のランキング上位を占めた「新品仕上げ」や「ロー付け」「サイズ直し」は、まさにその象徴的な事例です。祖母から母へ、母から娘へ。世代を超えて受け継がれるジュエリーや、人生の節目を共にしてきた大切な宝物は、適切な修理を繰り返すことで100年以上輝き続けることができます。

RITZ GLANDEでは、札幌の地でこの「想いのバトン」を繋ぐお手伝いを、確かな職人技術とともに今後も強化してまいります。

【調査概要】

調査対象：RITZ GLANDEをご利用のお客様

調査期間：2026年5月1日～2026年5月31日

調査方法：依頼件数の集計

依頼件数：175件

RITZ GLANDEについて

札幌のジュエリー修理・リフォーム・リペア専門店「RITZ GLANDE（リッツグランデ）」は、壊れたジュエリーの修理や、眠ったままのジュエリーのリフォームを中心に取り扱うジュエリー工房です。経験豊富な職人が在籍し、お客様一人ひとりの想いに寄り添いながら、最適な修理・デザインをご提案しています。

店舗名：

RITZ GLANDE（リッツグランデ）

住所 ：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２番１ 京王プラザホテル札幌 B１F

電話 ：

011-211-8166

営業時間：

10:00～19:00（火曜各週定休）

公式サイト：

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

Instagram：

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TikTok：

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■ 会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト：

https://ippoo-japan.com/

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https://sapporo-smith.jp/