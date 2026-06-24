my route 山口での交通チケット販売を初展開！「サンデン1dayパス」のデジタル乗車券を7/1より販売開始！

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トヨタファイナンシャルサービス株式会社（名古屋市、代表取締役社長：頃末広義）が運営するおでかけアプリ「my route」は、2026年7月1日より、サンデン交通株式会社の「サンデン1dayパス」のデジタル乗車券の販売を開始します。

本取り組みは、「my route」における山口での交通チケット販売として初の展開となります。

『サンデン1dayパス』は1日券と24時間券の2種類があり、サンデン交通が運行するすべての一般路線バスが乗り放題となる乗車券です。

下関市・長門市をはじめとした山口県西部エリアを運行しており、唐戸・城下町長府・長門湯本温泉・仙崎といった観光スポットの周遊はもちろんのこと、通院やお買い物など日常のお出かけの際にも、アプリひとつでお手軽にご利用いただけます。

my routeでは今後もデジタルの特性を活かしながら、すべてのお客さまが簡単・手軽にバスをご利用いただけるよう環境整備に努めてまいります。

【販売開始日時】

・2026年7月1日（水）10：00～

【販売価格】

・サンデン1dayパス（1日券）：大人1,200円、小児600円

※ご利用開始当日の23時59分まで

・サンデン1dayパス（24時間券）：大人1,300円、小児700円

※ご利用開始操作から24時間

【決済方法】

・クレジットカード（VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club）、PayPay、TOYOTA Wallet

【購入可能枚数】

・1つの端末で大人・小児合わせて最大9名様分をご購入いただけます。

【ご注意事項】

・チケット画面の提示ができない場合（スマートフォンの電池切れ、故障等）は無効となり、別途正規運賃をお支払いいただくことになります。

・「サンデン1dayパス 24時間券」をご利用の際は、有効期限内に乗車されても、バス降車時に有効期限が切れてチケット券面が表示できなくなった場合は、乗車バス停からの正規運賃をお支払いいただきますのであらかじめご了承ください。

【サービス情報】

おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？

「近くの行きたい場所、イベントが見つかる」「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お

友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」

「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。

ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。

(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。

【企業情報】

<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者：代表取締役社長 頃末 広義

所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F

公式サイト：https://www.tfsc.jp/

自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融

事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地

域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。

【お問い合わせ先】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局

E-mail： myroute_pr@globaltfs.com